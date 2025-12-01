Orihuela instalará placas solares en 14 edificios municipales

El Ayuntamiento de Orihuela, a través de la Concejalía de Turismo, ha adjudicado a la empresa Estudios y Proyectos Fraloir por 18.150 euros el contrato para la redacción del proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en catorce edificios municipales, una actuación que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

"Se trata de un primer paso necesario para poder llevar a cabo la actuación que permitirá dotar de energía renovable a varios edificios municipales", ha destacado el concejal de Turismo, Gonzalo Montoya.

Reducir el consumo

El objetivo es avanzar hacia un modelo energético más eficiente. En palabras del edil, "la puesta en marcha de estas instalaciones supondrá un importante ahorro en el consumo eléctrico, consolidando nuestra ciudad con un modelo energético más limpio y responsable", además de reducir la dependencia de otras fuentes de energía y generar un ahorro directo en el consumo eléctrico municipal, así como disminuir las emisiones contaminantes derivadas de la producción energética convencional.

Edificios municipales

Los edificios municipales que contarán con instalaciones fotovoltaicas son el auditorio, el centro cívico San Bartolomé, la guardería municipal de La Murada y la de Orihuela Costa, el centro cívico Alameda del Mar, el centro de Protección Civil Costa Orihuela, el pabellón deportivo Orihuela Costa y las oficinas municipales de La Murada, Molins, Torremendo, Hurchillo, La Aparecida, La Campaneta y San Bartolomé.

Montoya ha señalado también que "invertir en energía renovable es una medida que aporta ventajas directas a la ciudad y refuerza nuestra apuesta por un modelo de turismo sostenible que protege nuestro entorno y nuestra calidad de vida".

Ahorro

El Consistorio dio a conocer en junio que se habían ahorrado más de 29.000 euros en menos de un año por la instalación de placas solares en edificios municipales, atendiendo a los resultados obtenidos tras el primer año de funcionamiento de la instalación solar fotovoltaica en el edificio de la Policía Local, así como de los primeros dos meses desde la puesta en marcha de las placas en el Palacio del Agua. Ambas actuaciones formaron parte del plan que impulsa la Concejalía de Infraestructuras para reducir el consumo energético, los costes municipales y las emisiones contaminantes.

En el caso del edificio de la Policía Local, donde se instalaron 34 kWp de potencia en mayo del año pasado, el gasto en electricidad fue de 19.471 euros, lo que supuso un ahorro de 12.269 euros con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando el coste fue de 31.741 euros.

La inversión total en esta actuación fue de 24.784 euros, de los que 18.000 procedían de una subvención concedida por el área de Medio Ambiente de la Diputación Provincial de Alicante. De este modo, el coste real para las arcas municipales fue de 6.784 euros.

En cuanto al edificio del Palacio del Agua, donde se instalaron 82 kWp el pasado mes de marzo, los datos arrojaron en los dos primeros meses de funcionamiento -marzo y abril- un ahorro de 17.397 euros. En ese periodo, el coste en electricidad fue de 12.482 euros frente a los 29.879 euros registrados en los mismos meses del año anterior, lo que se traduce en un ahorro mensual medio de 8.700 euros.

También se instalaron placas fotovoltaicas en el Edificio del Poeta, a lo que sumarán próximamente estos otros 14 edificios municipales dentro de la estrategia de transición energética que desarrolla el Ayuntamiento.