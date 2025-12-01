Torrevieja licita de nuevo el servicio de bus urbano después de que lo tumbara un tribunal

El Ayuntamiento de Torrevieja vuelve a licitar el nuevo servicio de bus urbano, que tiene un valor estimado de 115,4 millones de euros (sin IVA), lo que lo convierte en el segundo contrato público más importante de la historia de la ciudad, solo superado por el de recogida de basuras.

La junta de gobierno ha dado luz verde a la licitación para que "se pueda adjudicar a la mayor brevedad", ha indicado este lunes el concejal secretario de este órgano, Federico Alarcón. Se hace después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) estimara el recurso de una empresa del sector -Ruiz Bus- contra el pliego de condiciones del concurso.

La resolución del TARC indicaba que el Consistorio debía retrotraer el proceso para hacer unas modificaciones en los pliegos, por lo que la Administración local ha optado por acatar lo que dice el tribunal e iniciar una nueva licitación, al mismo tiempo que acudirá a la vía contencioso administrativo para "tener sentencias suficientes que acrediten que los funcionarios municipales lo están haciendo correctamente", ha explicado Alarcón.

Así, la junta de gobierno ha aprobado la memoria justificativa, ficha técnica y pliego de cláusulas administrativas para la contratación del nuevo servicio de transporte urbano en el municipio, mediante una concesión a 10 años por un importe global de 115.440.005 euros (más IVA). El periodo de presentación de ofertas será de 40 días naturales desde el anuncio de licitación, por lo que se plantea un horizonte de recepción de proposiciones hasta el 12 de enero de 2026.

El nuevo servicio aumenta el número de trabajadores y la flota. En concreto, el número de autobuses se duplica, pasando de 16 a 32 unidades (26 autobuses híbridos y 6 autobuses eléctricos). Todos los autobuses estarán provistos de sistema de asistencia a la conducción, de tal forma que tanto usuarios como concesionaria puedan conocer en tiempo real la información relativa a rutas, tiempos de paso, incidencias, etc.

Por su parte, el número de trabajadores se incrementa más del doble, ya que se estima una plantilla más de un centenar de profesionales, cuando en la actualidad son 41.

También habrá más líneas, creándose seis nuevas: la Línea Circular, Línea Hospital, Línea Torreblanca-La Mata-Hospital Quirón, así como las tres líneas nocturnas, mientras que los horarios serán de 7 a 22:30 horas en temporada baja y de 7 a 24 horas en temporada alta.

Líneas de bus Línea Circular Es una línea de recorrido circular, en único sentido, que discurre por el centro de Torrevieja y une los siguientes puntos de demanda: -Eras de la Sal/Puerto de Torrevieja. -Centro comercial Habaneras/Carrefour. -Estación de autobuses. -Zonas deportivas. -Recinto de mercados. -CEIP Acequión, Cuba, Salvador Ruso, Virgen del Carmen, Habaneras e Inmaculada. -Centros de salud Patricio Pérez, La Loma y el Acequión. -IES Mare Nostrum, Mediterráneo y Las Lagunas. Línea 1. Hospital Es una línea de recorrido lineal en ambos sentidos, haciendo de lanzadera desde el centro urbano hasta el Hospital de Torrevieja. Une los siguientes puntos de demanda: -Puerto. -Hospital de Torrevieja. -Centro de Salud Acequión. -Cementerio de Torrevieja (bajo demanda). Línea 2. Los Altos-Rocío del Mar Esta línea cuenta con un recorrido lineal en ambos sentidos. Discurre por las urbanizaciones de Los Altos y Rocío del Mar, teniendo su inicio en el Hospital de Torrevieja. Une los siguientes puntos de demanda: -Hospital de Torrevieja. -CEIP Romualdo Ballester -Cala Piteras. Línea 3. Los Balcones Lineal en ambos sentidos, discurrirá en la zona residencial de la urbanización Los Balcones. El punto de demanda fundamental al que alimenta es el Hospital de Torrevieja. Línea 4. Torretas Esta línea, como las anteriores, es de recorrido lineal en ambos sentidos. Alimenta a los siguientes puntos de demanda: -Puerto y Eras de la Sal. -Centro Comercial Habaneras-Carrefour. -Estación de autobuses -CEIP Las Culturas e Inmaculada. -Centro de Salud La Siesta. -IES Torrevigía. Línea 5. San Luis Esta línea, como las demás que alimentan a las urbanizaciones periféricas de la ciudad, es lineal de ida y vuelta, y alimenta a los siguientes puntos de demanda: -Puerto-Eras de la Sal. -Centro Comercial Habaneras-Carrefour -CEIP Inmaculada -IES Torrevigía -Centro de Salud San Luis. Línea 6. Torreblanca – La Mata – Hospital Quirón Esta línea es también de recorrido lineal en ambos sentidos y alimenta a los siguientes puntos de demanda: -Puerto-Eras de la Sal -Hospital Quirón -Auditorio Internacional y Conservatorio (bajo demanda). -CEIP Ciudad del Mar, Ntra. Sra. del Rosario y Salvador Ruso. -Centros de Salud La Loma, Patricio Pérez y La Mata. -Zona deportiva -Recinto de Mercados -IES Mare Nostrum, Las Lagunas y Libertas. Línea 7. La Mata por Interior Esta línea comunicará Torrevieja y La Mata por las avenidas interiores de Torrevieja. Es una línea en ambos sentidos, uniendo los siguientes puntos de demanda: -Puerto-Eras de la Sal -La Mata -CEIP Virgen del Mar, Virgen del Carmen e Inmaculada. -Centro de Salud La Mata -IES Mediterráneo y Ciudad del Mar. Línea 8. La Mata - Playas Esta línea de recorrido lineal une los siguientes puntos de demanda: -Puerto-Eras de la Sal. -La Mata -Playas del norte del municipio. -Centros de Salud de La Mata y Patricio Pérez. -Estación de autobuses. Línea Nocturna: N1, N2 y N3 Se prestarán todos los sábados del año, además de diariamente en temporadas media y alta, en horario de 0:00 a 4:00 horas. Línea N1. La Mata. Línea N2. Norte (zona urbanizaciones cercanas a la CV-905). Línea N3. Sur.

En cuanto a las tarifas, los usuarios podrán optar por varios tipos de billetes. También está prevista la construcción, mejora y mantenimiento, así como la explotación de las distintas paradas que conforman el servicio de transporte urbano, mejorando sus marquesinas y llevando a cabo la construcción de algunas de nueva implantación.

El nuevo contrato incluye la redacción del proyecto y ejecución de las obras necesarias para la creación de una base operativa destinada a cocheras, talleres, oficinas de centro de control y la instalación de recarga para 12 autobuses eléctricos.

Se ubicará en una parcela municipal situada en el Enclave 13. En concreto, en un solar de 7.550 metros cuadrados en la confluencia de las calles Juan Valera y avenida Rosa Mazón Valero, y están valoradas en un total de 3.157.684 euros más IVA la base operativa, y en 963.243 euros más IVA en la instalación de recarga.

Tipos de tarifas BONO ORO. Los usuarios de esta tarjeta tienen viajes gratuitos en el transporte urbano durante todo el año, de manera ilimitada para: -Mayores de 65 años empadronados en Torrevieja más de 1 año. -Pensionistas o personas con grado de discapacidad superior al 33% y empadronados en Torrevieja más de 1 año. BONO BUS MULTIVIAJE ESPECIAL. Los usuarios de esta tarjeta tienen viajes a casi el 50% de descuento y va destinado a: -Jóvenes de menos de 26 años. -Familias numerosas. -Parados de larga duración (más de 2 años). BONO 30.Esta tarifa es válida para todos los usuarios. Es una tarifa plana que permite realizar viajes ilimitados en el transporte urbano durante 30 días en todas las líneas. Su coste es de 44 €. TOURIST CARD.Es una tarifa creada fundamentalmente para turistas y personas de paso. Permite llevar a cabo un uso ilimitado de las líneas de transporte urbano durante el tiempo estipulado. Hay dos modalidades: 3 días, con un coste de 10 €. 7 días, con un coste de 18 €. BONO BUS MULTIVIAJE.Es una tarifa incluida en una tarjeta recargable. Su precio es de 11 € para 10 viajes, o de 22 € para 20 viajes. BILLETE ORDINARIO.Es el billete sencillo, a un precio es de 1,50 €.

Asimismo, se implantará la digitalización del servicio, disponiendo un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que permita aportar información al usuario en tiempo real, tanto en las paradas como en una aplicación móvil (app), además de optimizar las rutas y determinar las posibles incidencias que el servicio pueda presentar.

Además, se abrirán tres oficinas para ofrecer información y servicio a todos los usuarios, que estarán ubicadas en la pedanía de La Mata, el centro urbano y en las dependencias principales de la empresa adjudicataria. El horario de atención al público será de lunes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Colegios y espectáculos

La junta de gobierno local también ha suspendido temporalmente el contrato para la redacción del proyecto y la dirección de obra de las actuaciones del colegio Virgen de Carmen en el marco del Plan Edificant. Según ha explicado a este periódico el concejal de Educación, Ricardo Recuero, el Ayuntamiento está a la espera de que la Generalitat autorice un incremento de costes en las obras valorado en 300.000 euros para poder licitar la actuación de unos 2 millones.

Por último, Alarcón ha informado de que se ha realizado la adjudicación del procedimiento negociado sin publicidad por razón de exclusividad para la contratación de los conciertos de las fiestas patronales a la mercantil Producciones Baltimore por un importe de 157.300 euros, así como el del musical Mamma Mia! por 1,1 millones de euros a la empresa Som 2011.