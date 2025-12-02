Una colección digna del futuro Museo de la Ciudad de Orihuela 

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, junto al concejal de Patrimonio Histórico, Matías Ruiz, ha mantenido una reunión de trabajo con la Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico-Artístico de la Ciudad de Orihuela, que preside Tomás Sáez, para ultimar los detalles del Protocolo de Intenciones cuya firma oficial tendrá lugar este jueves. Según ha explicado el edil, la firma del documento marca "un paso decisivo en la integración de la valiosa colección patrimonial del patronato en el Palacio de Rubalcava, futuro Museo de la Ciudad".

El acuerdo contempla que parte de la colección de la fundación, actualmente almacenada en el Museo de Arte Sacro y otras dependencias, sea depositada y exhibida de manera permanente en el Palacio de Rubalcava, en una sala específica vinculada al proyecto museístico de la ciudad. Ruiz ha destacado que "este protocolo permitirá que la ciudadanía pueda acceder a un patrimonio de enorme valor histórico y artístico que, hasta ahora, no podía verse en una exposición estable".

Firma del convenio entre el Ayuntamiento y el patronato / Información

Despacho

El documento también recoge la cesión a la fundación de un despacho administrativo, que se convertirá en su sede oficial dentro del Palacio de Rubalcava, además del espacio museístico, integrado en el futuro Museo de la Ciudad, y un área de almacenaje, destinada a la conservación de sus fondos culturales. El patronato podrá además celebrar en Rubalcava sus juntas y reuniones oficiales, dentro de una colaboración permanente con el Ayuntamiento.

Asimismo, ambas entidades trabajarán en iniciativas conjuntas, como la musealización y ambientación cultural de los espacios del palacio, una vez se encuentre plenamente operativo.

Referente

El alcalde, Pepe Vegara, ha subrayado que este protocolo refuerza el compromiso municipal con la protección, difusión y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico de Orihuela: "Rubalcava va a convertirse en un referente cultural y museístico, y la integración de la colección del patronato es un avance imprescindible en este proyecto de ciudad".

El acuerdo, tal como establece su naturaleza jurídica, no genera todavía obligaciones económicas ni compromisos exigibles, sino que constituye el paso previo para la tramitación de los expedientes que harán posible su plena materialización.

El protocolo prevé la creación de una Comisión de Coordinación y Seguimiento integrada por representantes del Ayuntamiento y de la Fundación, entre ellos el concejal Matías Ruiz y técnicos municipales, encargada de supervisar el desarrollo del acuerdo, resolver dudas y garantizar su correcta ejecución.

Exposición

La fundación mostró el año pasado la exposición "Legados", en el Museo Diocesano de Arte Sacro, incluyendo unas 20 obras civiles que estaban ocultas porque no se habían expuesto desde la fundación del patronato en 1940. Incluía una mezcolanza de retratos de reyes y reinas -como Isabel II-; monedas de plomo y "La vieja del candil", que protagonizó la exposición de La Luz de las Imágenes en 2003.

También una jamuga -silla- de Fernando de Loazes. Tan solo hay unas cinco piezas de este estilo, la mayoría en Nueva York y otra en La Alhambra de Granada.

Además, se exhibía el collar del rector de la Universidad Histórica de Orihuela en plata dorada con esmaltes del siglo XVI.

En cuanto a la parte de obra religiosa, que sí se muestra desde hace tiempo en el museo, resaltaba una Inmaculada de más de dos metros de altura, y un particular de Orihuela donó para la ocasión una imagen de bronce de 30 centímetros de Nuestro Padre Jesús Nazareno, patrón de la ciudad y su huerta.