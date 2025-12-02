Una deuda de 25.500 euros de Orihuela con la Generalitat lastra una ayuda de 300.000 para mejorar el polígono 

Orihuela ha perdido este año una oportunidad para mejorar el polígono Puente Alto, la principal superficie industrial del municipio, al no lograr la subvención que el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) otorga cada año a los ayuntamientos para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos. Como adelantó este periódico, el motivo de que se le haya denegado es que el Ayuntamiento tenía una deuda con la Generalitat Valenciana. Pese al silencio entonces del bipartito sobre esta cuestión, INFORMACIÓN ha podido despejar las incógnitas.

En concreto, la Administración local aspiraba a obtener una cuantía de 300.000 euros. Sin embargo, en la tramitación del proyecto el Ivace, organismo de la Generalitat Valenciana, requirió al Ayuntamiento, a efectos de poder continuar con el proceso, el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda valenciana, otorgándole un plazo de diez días, advirtiendo de que si no se hubiera aportado o no se hubieran subsanado los motivos que dieron lugar al requerimiento, se podrá declarar el desistimiento de su solicitud de ayuda, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Deuda

Finalmente, el Ivace denegó la subvención porque el certificado aportado en obligaciones tributarias y con la Seguridad Social era negativo, incumpliendo uno de los requisitos exigidos. Así, aparecía una deuda de 25.585 euros, la suma de dos importes pendientes de pago: uno de naturaleza tributaria, de 24.106 euros en intereses de demora, y otro de naturaleza no tributaria, de 1.478 euros.

Todo ello pese a que el decreto para aprobar la participación en la convocatoria, firmado por el propio alcalde Pepe Vegara, al que le fueron delegadas las competencias de la junta de gobierno local para la petición y justificación de las subvenciones a otras administraciones, incide en que "este Ayuntamiento está decidido a promover la renovación y adaptación de todas las infraestructuras y servicios generales del polígono industrial Puente Alto, dada la evidente necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para restaurar diversas infraestructuras y del mismo modo para favorecer una ordenación del tráfico rodado y de la movilidad urbana del espacio productivo".

Proyecto

Así, decreta efectuar los trámites necesarios para la consecución de la máxima ayuda posible que pudiera corresponderle al Ayuntamiento, que se cifra en 300.000 euros a tenor de los costes considerados como subvencionables en una la línea de ayudas en concurrencia competitiva y sujeta al cumplimiento de diversos requisitos y criterios de evaluación.

De esta forma, Orihuela presentó un proyecto que consistía en la mejora de la sostenibilidad energética y ambiental y la seguridad viaria y movilidad del polígono: alumbrado público con luminarias LED con tecnología solar instaladas sobre nuevos puntos de iluminación; un itinerario peatonal desde el camino de acceso desde Redován hasta el polígono con la colocación de bordillos nuevos y pavimento; mejora en el suministro eléctrico y generación de energía renovable para todo el polígono Industrial, incluyendo la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en lugares estratégicos para promover el transporte de bajo nivel de CO2, así como recorridos biosaludables, plantación de arbolado e instalación de mobiliario urbano, contribuyendo a la regeneración paisajística y ambiental.

Mejoras realizadas en marzo en el polígono con la subvención del año pasado / Información

Otros municipios

Contrasta con otros municipios de la Vega Baja que sí la han obtenido. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Bigastro informó en septiembre de que había recibido del Ivace una subvención de 300.000 euros, destinando 110.000 euros a las infraestructuras del polígono industrial Apatel para mejoras de accesibilidad y de seguridad vial para ampliar la superficie de aceras y renovar el alumbrado público, utilizando para ello tecnologías led y solar.

Los otros 190.000 euros restantes se van a emplear en la adquisición y reforma de un inmueble para su conversión en un centro para talleres de empleo homologados, permitiendo que el municipio cuente, por primera vez, con un edificio destinado a este uso. Con esta subvención, las inversiones efectuadas hasta ahora superan el millón de euros.

El Ayuntamiento de Los Montesinos ha firmado recientemente el acta de inicio de las obras de modernización y mejora de las infraestructuras y servicios del polígono industrial Levante 2, gracias a la ayuda de 210.000 euros de la Generalitat Valenciana. El proyecto, adjudicado a la empresa Infraestructuras y Servicios Comino, cuenta con un presupuesto total de 234.388 euros (SIN IVA), que la empresa ha rebajado en su oferta a 210.000 (SIN IVA), y permitirá dotar al polígono de servicios más eficientes, accesibles y adaptados a las necesidades actuales de las empresas.

Por su parte, Callosa de Segura ha logrado 217.463 euros para modernizar el polígono San Roque El IVACE subvenciona el 92% de un proyecto del Ayuntamiento para construir un centro polivalente e instalar un sistema de vigilancia en el área industrial del municipio

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), organismo de la Generalitat Valenciana, ha respaldado con 217.463 euros la propuesta que el Ayuntamiento de Callosa de Segura presentó para mejorar y modernizar el polígono industrial San Roque, que se ubica al este del casco urbano en el eje de la carretera CV-913 y a 1,5 kilómetros de la autovía AP-7.

Las obras a ejecutar se centran en la implantación de un centro polivalente dotado de una sala de reuniones y conferencias, así como despachos y aseos para uso público por parte de las empresas del polígono industrial complementado con un de sistema de vigilancia a través de circuito cerrado de televisión, conectado a las instalaciones de la Policía Local.

También incluyen la instalación de marquesina de zona de aparcamiento de bicicletas y patinetes, la implantación de placas solares fotovoltaicas sobre el centro polivalente para la mejora de la eficiencia energética y señalización e identificación de calles.

Mejoras anteriores

Orihuela si logró la ayuda en 2024, como en años anteriores. En marzo, presentó las obras que salieron a licitación con un presupuesto inicial de 181.847 euros y se habían adjudicado por 143.168, de los que el Ivace financió el 70% y el resto el Ayuntamiento.

El objetivo de esas actuaciones fue mejorar las infraestructuras, optimizando su eficiencia energética, accesibilidad y seguridad, además de adecuar sus espacios comunes.

Área de pícnic instalada el pasado mes de marzo / Información

También se destacó entonces la renovación del alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED con tecnología solar, canalización eléctrica en los accesos desde la N-340 y el camino viejo de Redován y ampliación de accesos desde Redován, incluyendo la colocación de bordillos.

Además, se creó un acceso peatonal y ciclista para mejorar la seguridad y la movilidad dentro del polígono. También se renovaron las señales verticales deterioradas y repintado las marcas viales y simbología en calzadas, garantizando mayor visibilidad y seguridad en la circulación, así como la implantación de una pérgola con sombraje y mesas de pícnic recicladas para mejorar la comodidad de los trabajadores en sus descansos y la rehabilitación y embellecimiento de espacios ajardinados, favoreciendo el entorno laboral y la imagen del polígono.

La importancia de estas inversiones

Por su parte, el alcalde subrayó entonces la importancia de estas inversiones para el crecimiento económico del municipio. "Debemos seguir esforzándonos para que este espacio sea cada vez mejor y más cómodo para trabajar", dijo el regidor, en la línea de lo que sostuvo en la Noche de la Economía que organizó la Cámara de Comercio de Orihuela, donde Vegara aseguró que, "sin perder de vista la mejora del polígono industrial", la prioridad del equipo de gobierno es acabar con la fuga de empresas a otros municipios y recuperar la posición de liderazgo de la comarca.