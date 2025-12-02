Alicante muestra a siete países mediterráneos su modelo de gestión hídrica ante la escasez de agua y el cambio climático

Hasta el 4 de diciembre de 2025, Alicante es sede de las Jornadas de Formación sobre Reutilización de Aguas, un seminario técnico organizado conjuntamente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en el marco del Programa Regional Masar al’an, y por la empresa estatal de transformación agraria, Tragsa . Este encuentro en Casa Mediterráneo, congrega a funcionarios y especialistas de los ministerios de recursos hídricos de siete países del sur y el este del Mediterráneo, con el objetivo de construir una visión compartida sobre las oportunidades, desafíos y metodologías para integrar la reutilización de aguas en contextos de estrés hídrico, una necesidad acuciante en la cuenca mediterránea. A Alicante han acudido representantes de Jordania, Palestina, Argelia, Egipto, Túnez, Marruecos y Mauritania.

El agua se está agotando

José María González, ingeniero de Tragsa, señaló a INFORMACIÓN que todos los expertos de los países de la ribera del Mediterráneo comparten problemas comunes en materia hidráulica. Una demanda de agua de riego y de abastecimiento creciente, acuíferos sobreexplotados desde el punto de vista cuantitavo y cualitativo lo que provoca una cota de extracción cada vez más profunda, su salinización y la contaminación por nitratos. A lo que se suma la amenaza del cambio climático que provoca mayor estrés hídrico en zonas que ya son especialmente áridas.

Y todos buscan lo mismo: alternativas para generar más agua y reutilizarla. En el modelo de gestión de la provincia, la Comunidad Valenciana y España ven un referente a la hora de aplicar tecnologías de desalación ya en pleno despliegue, con el reto de rebajar su coste energético, y de mejora del tratamiento de aguas residuale y el reto ideal del vertido cero: que todas las aguas regeneradas con tratatamientos que van mucho más del terciario se reutilicen en el riego agrícola y no vayan al mar. Algo que, además, exige la normativa del ámbito europeo.

"Las cuestiones que están planteando los representantes de esos países demuestran su enorme interés en cómo afronta España problemas que se dan en todos los países del arco mediterráneo: el agua se está agotando, el cambio climático, la sequía, se esquilman los acuíferos y presentan más problemas de salinidad por intrusión marina o por nitratos. Y cómo España, porque no hay otro remedio, emplea recursos alternativos, porque no va a quedar otra, con tecnologías punteras que exporta a todo el mundo", señaló González.

Modelos hídricos resilientes

Durante la inauguración, el secretario general de Casa Mediterráneo, José Manuel Molina, destacó el papel de la institución como espacio de articulación entre cooperación, técnica y política pública: “Al acoger este seminario, actuamos como catalizadores que unen la experiencia de Tragsa, la visión estratégica de AECID y el conocimiento local de los países participantes”. Subrayó la urgencia de avanzar hacia modelos hídricos resilientes, señalando que “en una región donde la escasez se intensifica año tras año, la reutilización ya no es una alternativa, sino un componente esencial de la seguridad hídrica futura”.

Representación de los expertos y expertas de siete países del sur y este mediterráneo en la visita a la planta desaladora de Mutxamel / INFORMACIÓN

Visitas

Las jornadas combinan el análisis de la normativa europea y española con un enfoque práctico, que incluye visitas técnicas a infraestructuras clave del sistema hídrico valenciano, reconocido como referente europeo en innovación y gestión sostenible. Los participantes recorrerán la desaladora de Mutxamel, gestionada por Acuamed, que dota de agua de agua de suministro urbano a varios municipios de l' Alacantí y la Marina Baixa, así como las estaciones depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León en Alicante, operadas por Aguas de Alicante. También visitarán comunidades de regantes pioneras en el uso de aguas regeneradas, como la de Monforte del Cid, la de Totana y la del Campo de Cartagena, una de las más grandes de España, que reutiliza el cien por cien de las aguas regeneradas de los municipios de su entorno, y cuyos modelos de gestión han permitido integrar eficazmente recursos no convencionales en el riego agrícola.

A lo largo de las jornadas intervendrán expertos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Generalitat Valenciana y la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), quienes aportarán su experiencia en planificación hidrológica, gobernanza del agua y organización del regadío.

El encuentro concluye este jueves 4 de diciembre con una mesa de cierre centrada en la identificación de soluciones concretas y transferibles para los países del sur del Mediterráneo, con énfasis en cómo la reutilización puede contribuir a la estabilidad hídrica, la seguridad alimentaria y la adaptación al cambio climático.