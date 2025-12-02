El historiador torrevejense Sergio Boj registra la petición para declarar BIC el canal del Acequión

El pasado lunes 1 de diciembre, el historiador y escritor torrevejense Sergio Boj Bri "dio un paso al frente" en su empeño por proteger y conservar el conjunto arqueológico del canal de El Acequión, una obra de ingeniería del siglo XV situada en Torrevieja. Para ello, a título personal, registró una solicitud en la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, para incoar como Bien de Interés Cultural, en la categoría de “conjunto histórico”, los restos arqueológicos de dicho canal.

En una nota de prensa, Boj explica que desde sus orígenes, el canal fue una importante obra de ingeniería autorizada en el año 1389 por el rey Juan I de Aragón cuya finalidad era la de abastecer con agua del mar una laguna interior (hoy conocida como laguna rosa o de Torrevieja) en la que se había proyectado una piscifactoría. Las obras fueron completadas en 1482, siendo financiadas por el escribano y comerciante Luis de Santángel, importante personalidad vinculada a los Reyes Católicos y quien también aportó parte de los gastos del viaje de Cristóbal Colón a América.

Sergio Boj muestra la solicitud registrada ante la Generalitat en una imagen junto al canal del Acequión / INFORMACIÓN

Elementos arquitectónicos

Entre otros elementos arquitectónicos, el canal conserva un valioso puente del Siglo XVI, en el cual, para su alzado, intervinieron arquitectos formados en Italia o influenciados en el arte y arquitectura del Renacimiento Italiano, dado que su alzado y distribución es similar a uno de los modelos de puentes desarrollados en el tratado de arquitectura “Los siete libros de la arquitectura” del italiano Sebastiano Serlio, distribuido por toda Europa en la primera mitad del Siglo XVI.

A pesar de que el conjunto monumental de más de un kilómetro de extensión es de gran importancia para la historia del patrimonio industrial local y del Levante Peninsular, se encuentra cubierto de vegetación y se visualizan vertidos de residuos, colonias descontroladas y plagas de insectos y roedores, vandalismo, acumulación de sedimentos en el fondo del canal y desprendimiento de elementos al estar exento de cualquier nivel de protección patrimonial. Existe una falta de cuidado, peligro de disociación, desconocimiento y descontextualización.

El canal solo cuenta con una protección genérica en el inventario de bienes protegidos del Plan General de Ordenación Urbana de Torrevieja.

Proceso administrativo

A partir de ahora se inicia un proceso administrativo que podría dilatarse unos 15 meses hasta obtener una resolución firme. Durante todo este tiempo, y de manera cautelar, el conjunto histórico del canal de El Acequión permanecerá amparado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, quedando protegido a nivel jurídico, tanto dicho bien patrimonial como su entorno.

Pasividad

Sergio Boj, doctor en Bellas Artes y profesional en el campo de la conservación preventiva de bienes culturales, afirma que se ha visto obligado a actuar ante la pasividad de la Administración Pública y el peligro real existente de que dicho patrimonio pueda verse alterado o, incluso, llegar a desaparecer. Así mismo, también ha manifestado que ha llevado a cabo dichas gestiones como ciudadano de Torrevieja, interesado en su historia, y como profesional que es, sin depender de ninguna sigla política ni condicionado por ningún carnet de afiliación, dado que el mejor camino para conseguir una eficaz protección y conservación patrimonial recae en despolitizar la cultura.

Sillería de la zona de arranque del canal junto a la bahía de Torrevieja / INFORMACIÓN

En el último pleno ordinario el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, rechazó, junto al equipo de gobierno del PP una moción del PSOE, que respaldó Sueña Torrevieja y Vox, para instar al Consell a proteger el canal como BIC. El portavoz del PP, Federico Alarcón, justificó la negativa en que el canal es dominio público de Costas, algo que para el PSOE más que entorpecer esa declaración ayudaría a lograrla.

Dolón por su parte, en la enmienda a la totalidad de la moción del PSOE citaba las obras que se van a acometer de reurbanización del entorno como argumento para no protegerlo y "hacerlo después", práctica que el municipio ha empleado para el caso del muelle del Turbio o las Eras de Sal, que solo cuentan con una protección genérica en el PGOU. Según ha podido confirmar este diario esas obras, que contemplan un carril bici entre Villa Amalia y las Eras de la Sal se han concebido de forma que no afecten a la servidumbre del canal precisamente porque forma parte del dominio público.