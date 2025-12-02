La patrona de Orihuela vestirá un traje de luces del torero Ortega Cano

La patrona de Orihuela cuenta en su ajuar con un traje de luces sonado por José María Asuar Ibáñez, un oriolano estrechamente vinculado al mundo taurino, por profesión y por afición, según ha comunicado la Diócesis.

Como cada atavío, este traje de torear tiene su propia historia y antecedentes peculiares, además de "brillantes", afirma el Obispado, porque lo estrenó el torero Ortega Cano y lo vistió en muchas tardes de triunfo.

Muy pronto, las labores con hilo de canutillo de oro que engalanan la chaquetilla, el chaleco, la taleguilla y sus adornos, como son las hombreras, los alamares, los caireles y los machos, se emplearán en la confección de un nuevo traje morado para Nuestra Señora de Monserrate. Un vestuario con el que, por el significado litúrgico de su color, lucirá en las rogativas y en los tiempos de Adviento y Cuaresma.

Entrega del traje al sacerdote / Información

La donación se ha realizado en una reciente misa que anualmente celebra la Archicofradía de Nuestra Señora María Santísima de Monserrate, conmemorando el aniversario de su fundación hace más de 500 años.

La ceremonia estuvo presidida por Jesús Ortuño Rodríguez, rector del Santuario y Consiliario de la Archicofradía, y fue solemnizada por el coro "Musiqueros de Orihuela", dirigido por Ramona Carreras.

Asuar Ibáñez recibe una placa del acto y su nombramiento como cofrade de honor / Información

En el momento de presentación de las ofrendas, Asuar Ibáñez y varios miembros de su familia llevaron el traje de luces hasta el altar para entregarlo al sacerdote, que se lo dio a la camarera mayor de la Virgen.

La Archicofradía, por su parte, hizo entrega a Asuar Ibáñez de un recuerdo del acto, en el que, además de la gratitud, se hace constar su nombramiento como cofrade de honor.