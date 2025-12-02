Los proyectos de Alicante obtienen 10,7 millones de la segunda fase de ayudas para modernización de regadíos del Miteco

Los proyectos de modernización de las comunidades de regantes de la provincia de Alicante han logrado 10,7 millones de euros de subvención del impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco). En total 17 comunidades de regantes y entidades alicantinas han visto aprobadas sus iniciativas del denominado coloquialmente como fondos Perte (Programa Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica). Alguna de ellas con el máximo de puntuación y financiación posible, como la Agrupación de Gestión Colectiva de Regantes del Vinalopó, que engloba a nueve entidades de riego de los valles del Vinalopó, incluida una comunidad de Caudete (Albacete). Como ya ocurrió en la primera convocatoria, con uno de los mayores importes del país (2,4 millones de euros). En la misma zona geográfica la Comunidad de Regantes de Villena ha obtenido (1,8 millones).

Aquí el documento del Miteco con la resolución definitiva de las ayudas para la modernización de regadíos Aquí el documento del Miteco con la resolución definitiva de las ayudas para la modernización de regadíos

A esas entidades le siguen por cuantía de la ayuda las cuatro comunidades de regantes que forman parte de Riegos de Levante Margen Izquierda (El Canal, Tercera de Levante, Cuarto Canal de Levante y Cuarto Canal de Poniente), además de comunidades de la Vega Baja como Riegos de Levante Margen Derecha y Comunidad San Miguel de Salinas. Destaca, entre los agricultores del norte de la provincia, el proyecto aprobado a la Comunidad de Regantes de Callosa d’en Sarrià, en la Marina Baixa, que contará con una financiación de un millón de euros.

Estos 10,7 millones de euros obtenidos en la segunda convocatoria se suman a los 7,4 de la primera resuelta en el verano de 2024.

La financiación

El Miteco publicó en su página web la resolución definitiva de la segunda convocatoria del PERTE de digitalización del ciclo del agua, concediendo ayudas, entre primera y segunda convocatoria, por un importe total de 170,2 millones de euros para la digitalización de comunidades de usuarios de agua para regadío en todo el país, tras recibir más de 300 solicitudes. La ayuda sufraga en la mayoría de los casos más del 80 % del importe total del proyecto, mientras que el resto lo aportan las propias comunidades.

Hasta la última gota

Ángel Urbina, principal representante de los usuarios del Vinalopó señala que el resultado de esta segunda convocatoria, como el de la primera, demuestra que la provincia de Alicante es puntura en gestión del agua, "en aprovecharla y reutilizarla toda". Un conocimiento desplegado desde hace muchos años con la prioridad de "contar hasta la última gota de agua que entra y se utiliza en el sistema", experiencia que se demuestra en la puntuación obtenida en los proyectos presentados desde Alicante.

En este sentido, Urbina valoró esta línea de ayudas del ministerio, pero consideró paradójico que el Gobierno impulse ese esfuerzo de inversión al tiempo que recorta el caudal de agua del trasvase del Tajo-Segura o la extracción esencial para los agricultores de recursos de los acuíferos en la cuenca del Segura. "Con esta experiencia tenemos la legitimidad para pedir el agua que necesitamos", remarcó a INFORMACIÓN.

Infraestructura hídrica del postrasvase Júcar- Vinalopó en el embalse del Toscar de Monóvar / AXEL ALVAREZ

Soluciones digitales

Con las ayudas, en torno al 64 % de las entidades beneficiarias financiarán una aplicación para la tramitación electrónica y portal web y el 69 % desarrollarán o mejorarán una aplicación digital basada en sistemas de información geográfica (SIG). Además, en torno al 40 % van a digitalizar sus captaciones en dominio público hidráulico, el 18,8 % monitorizarán los lixiviados -drenajes- a las aguas subterráneas y el 13 % monitorizarán la calidad y cantidad de agua en los retornos de regadío a cauces superficiales.

Las ayudas se reparten entre las siete soluciones digitales, siendo la solución digital de apoyo al telecontrol, monitorización, fertirrigación y mejora de la eficiencia energética la que aglutina la mayor parte de la ayuda, con el 60 %. Le sigue la solución de mejoras tecnológicas y digitalización de los sistemas de control del volumen de agua realmente utilizado en parcela, con el 9,5%, y del contenido del agua en el suelo para optimización del riego, con el 8,9% de la ayuda.

Midiendo las constantes de la tierra / Tony Sevilla

Según el Miteco, las actuaciones financiadas responden a iniciativas punteras y estratégicas que "permitirán avanzar en la modernización hacia una agricultura más inteligente, precisa y sostenible que optimice los procesos de producción, minimizando los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, contribuyendo a la consecución de los objetivos del PERTE de digitalización del ciclo del agua".

En toda España

A nivel estatal, según destacó vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se han seleccionado definitivamente 375 proyectos -seleccionados en régimen de concurrencia competitiva, ajustándose a los principios de la Ley General de Subvenciones- con una ayuda que oscila entre los 26 mil euros y 3 millones por proyecto-.

Ayudas de modernización de regadíos - Alicante Ayudas de modernización de regadíos a los agricultores de la provincia de Alicante # Comunidad de Regantes Importe (€) 1 AGRUPACIÓN GESTIÓN COLECTIVA DEL VINALOPÓ 2.401.159 2 CDAD DE REGANTES DE VILLENA 1.834.233 3 COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES Y USUARIOS DE CALLOSA D’EN SARRIÀ 1.047.306 4 COMUNIDAD DE REGANTES EL CANAL 691.389 5 COMUNIDAD DE REGANTES 3ª DE LEVANTE 659.754 6 COMUNIDAD DE REGANTES ZONA 4 CANAL DE PONIENTE 654.292 7 COMUNIDAD DE REGANTES RIEGOS DE LEVANTE MARGEN DERECHA 608.348 8 COMUNIDAD DE REGANTES DE ALBATERA 611.019 9 COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LAS NIEVES DE ASPE 571.991 10 COMUNIDAD DE REGANTES DE PEDREGUER 267.225 11 COMUNIDAD DE REGANTES NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS 46.956 12 COMUNIDAD DE REGANTES SAN MIGUEL 71 90.707 13 COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN ISIDRO Y EL REALENGO 92.405 14 COMUNIDAD DE REGANTES SINDICATO DE RIEGOS DE LA HUERTA DE ALICANTE 469.418 15 COMUNIDAD DE REGANTES CAMPO SALINAS 241.779 16 COMUNIDAD DE REGANTES MARGEN DERECHA DE PILAR DE LA HORADADA 241.797 17 COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS TIERRAS ARROZALES VILLA DE PEGO 45.509 TOTAL 10.785.300

Los beneficiarios definitivos -comunidades de regantes, comunidades de usuarios de aguas subterráneas, comunidades generales, juntas centrales- son un total de 473 entidades, de las cuales 358 se han presentado de forma individual. Los 115 restantes se han presentado de forma agrupada en un total de 17 solicitudes.

Con esta resolución definitiva, el PERTE de digitalización del ciclo del agua ha movilizado ya más de 1.200 millones, repartidos entre los operadores de ciclo urbano -las empresas de abastecimiento de agua municipales- (550 millones), los usuarios del regadío (170 millones), las comunidades autónomas (200 millones) y la Dirección General del Agua, las confederaciones hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, que suministra el agua urbana a más de 30 municipios de la provincia de Alicante (280 millones).