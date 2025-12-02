Sanidad convoca 188 plazas de médicos de difícil cobertura para el Hospital de Torrevieja y su departamento

La Conselleria de Sanidad ha convocado, mediante la publicación en el DOGV, el proceso selectivo por el sistema de concurso para cubrir 188 plazas de personal estatutario en el Departamento de Salud de Torrevieja con título de especialista en Ciencias de la Salud -lo que abarca todas las especialidades de médico-, declaradas de difícil cobertura en el Sistema Valenciano de Salud, como ya avanzó INFORMACIÓN.

Del total de plazas ofertadas, 132 corresponden a médicos para el Hospital Universitario de Torrevieja y, las 56 restantes, a médicos atención primaria en los centros de salud y consultorios de un departamento que cubre a una población protegida con tarjeta SIP de 225.000 personas en Torrevieja, Orihuela Costa, Pilar de la Horadada, Guardamar, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Benijófar y Formentera del Segura. La información facilitada por Sanidad no especifica el número de plazas por especialidad que sí fugura en el anuncio del DOGV.

Las plazas de difícil cobertura son aquellas que cuentan con muy poca demanda y quedan vacantes en muchas ocasiones por ofertarse en hospitales comarcales o situados en los extremos geográficos de la Comunidad Valenciana como Torrevieja y Orihuela, o en zonas fuera de las grandes poblaciones -Alicante y Elche resultan más atractivas para los facultativos-. Hasta el punto que en departamentos específicos como Urgencias y Atención Primaria, en el caso de Torrevieja se sigue contratando a médicos titulados y homologados de otros países pero que no se han formado en una especialidad con un periodo de residencia.

Incentivos

Tras varios años de buscar una solución a este problema, la Generalitat ha aprobado incentivar estas plazas mediante incentivos económicos, hasta 10.000 euros anuales para médicos del grupo A1, y ventajas en procesos selectivos como prioridad en bolsas de empleo, valoración de la permanencia en la carrera profesional y preferencia en formación e investigación para siguientes destinos. Por ejemplo, una estancia en Torrevieja computará más en el baremo que en otros destinos.

El objetivo es impulsar la incorporación urgente, estable y permanente de personal a aquellas plazas vacantes en el Departamento de Salud de Torrevieja, según Sanidad.

Con esta convocatoria la Conselleria asegura que pretende dar un paso más para garantizar la equidad asistencial en todo el Sistema Valenciano de Salud, por un lado, y "por otro la retención del talento, ya que se prioriza la experiencia en los puestos de igual categoría y/o especialidad".

Del total de plazas convocadas, el 7% se reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33% y el resto a turno libre.

Interesados

Aquellos profesionales interesados en optar a alguna de estas plazas disponen de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación en el DOGV para presentar la solicitud. Los aspirantes tendrán que presentar una solicitud por cada una de las categorías y/o especialidades en las que quieran participar, formalizando el correspondiente trámite telemático.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente en materia de personal de la Conselleria de Sanidad dictará resolución que contendrá el listado provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, por categoría y/o especialidad convocada. A partir de ese momento habrá un plazo de 10 días para presentación de alegaciones y tras ello, se publicará el listado definitivo.

Posteriormente se aprobará el acto de elección de destino y se dará un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al que se publique en la página web de la Conselleria de Sanidad, para que las personas admitidas soliciten plaza por orden de preferencia.

Transcurrido los plazos establecidos se dictará resolución por la que se nombrará a los aspirantes como personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad en la que participan y se les adjudicará la plaza elegida con carácter definitivo, de acuerdo con la puntuación obtenida y por orden de prelación.

Los profesionales que hayan obtenido plaza podrán participar en los concursos de traslados de su categoría o especialidad, o en los sistemas de promoción interna o provisión de plazas de otra categoría o especialidad, cuando cumplan los requisitos comunes y acrediten tres años de permanencia en la situación de servicio activo en el centro adjudicado.

Baremo de méritos

Según las mismas fuentes, la puntuación máxima del proceso selectivo será de 63 puntos de acuerdo con el baremo establecido en esta convocatoria. De esta manera, se podrá obtener hasta un máximo de 30 puntos por servicios prestados. Un máximo de 10 puntos por estar desempeñando el día de la publicación de la convocatoria, un puesto en la misma categoría y especialidad a la que opta, en un ámbito de trabajo declarado de difícil cobertura.

Zona de ingresos del Hospital Universitario de Torrevieja / TONY SEVILLA

En cuanto a la formación se podrá lograr hasta un máximo de 15 puntos, dependiendo si se dispone de máster universitario, doctorado o cursos realizados en la Escuela Valenciana de Salud u otra entidad pública equivalente al resto del Sistema Nacional de Salud o acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, realizadas en los últimos cinco años.

Por el conocimiento acreditado del Valenciano se computarán hasta un máximo de 4 puntos, al igual que por el conocimiento de otros idiomas comunitarios. Todos los listados y actos de trámite relativos a este proceso selectivo se publicarán en la página web de la Conselleria de Sanidad y en el portal GVA.

La resolución por la que se regula la convocatoria de este concurso de méritos fue aprobada en Mesa Sectorial de Sanidad con los votos a favor de los representantes sindicales de SATSE y CESMCV-SAE, que aglutinan a la mayoría de especialistas en Ciencias de la Salud.

El departamento de salud de Torrevieja cuenta con 2.200 trabajadores en estos momentos. Mil más que cuando el área estaba gestionada por una empresa privada.