Agamed inicia la construcción del tercer parque inundable de Torrevieja en la avenida de las Cortes Valencianas

Agamed ha comenzado la construcción del que será el tercer parque inundable multifuncional del casco urbano de Torrevieja, en este caso, en el barrio de Aguas Nuevas. La actuación, que forma parte del Plan Director de Pluviales de Torrevieja, se desarrollará entre las avenidas de las Cortes Valencianas y La Mancha y las calles Sancho Panza y Dulcinea, frente a las instalaciones de ADIEM.

El proyecto se ejecutará en dos fases. La primera, que cuenta con una inversión superior a los 1,2 millones de euros, y que ha arrancado ahora -el inicio se anunció para septiembre, pero se ha retrasado a noviembre- y tiene un plazo de ejecución estimado de 9 meses. Está previsto que la segunda fase se desarrolle en una siguiente etapa, "actualmente en planificación".

Ubicación del proyecto en la trama urbana de Torrevieja / INFORMACIÓN

Doble objetivo

El objetivo principal de este nuevo parque, como explicaron a los vecinos la concejala Sandra Sánchez y la gerente adjunta de Agamed, Gemma Ruiz, en su presentación ante los vecinos antes del verano es doble: por un lado, actuar como infraestructura verde para la gestión sostenible de aguas pluviales con capacidad para laminar 2.000 metros cúbicos de agua, y por otro, crear un nuevo espacio urbano naturalizado y accesible para "el esparcimiento, el deporte y el ocio de los vecinos".

Además de este parque inundable, en Torrevieja funcionan otros dos construidos por Agamed en los últimos tres años: Doña Inés y Torrealmendros , con una capacidad de laminación mucho mayor que el que se está construyendo, de 18.000 y 12.000 metros cúbicos respectivamente, a los que se suman las balsas de laminación de La Hoya -más de 40.000 metros cúbicos- y Las Torretas, además de las zanjas de almacenamiento de pluviales improvisadas hace más de una década en los márgenes de la CV-905.

Agamed es la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en Torrevieja desde 1998, está participada mayoritariamente por la empresa Hidraqua (74 %), del grupo multinacional Veolia, y por el Ayuntamiento de Torrevieja (26 %).

Sin solución pese a las inversiones

La avenida de las Cortes Valencianas sufre problemas de inundación con episodios de lluvias torrenciales pese a que Agamed ha invertido en la última década cantidades millonarias en rebajar el impacto de estas precipitaciones con la construcción de cajones de pluviales en varios viales del polígono industrial Casagrande, en el que terminan por gravedad, las aportaciones procedentes de Aguas Nuevas y la avenida de Cortes Valencianas. El agua anega los viales de servicio, la propia avenida, la rotonda de la avenida de Rosa Mazón y todo su tramo hasta la avenida de Delfina Viudes. El agua termina por evacuar a la N-332 y al parque inundable de Doña Inés.

Obras del parque inundable de Aguas Nuevas, junto a la avenida de las Cortes Valencianas / D. Pamies

Diseño

En la zona de actuación se han diseñado dos ámbitos diferenciados, con un área deportiva y de ocio que incluirá un skatepark y un bowl de patinaje, diseñados con elementos prefabricados de hormigón que, además de su uso recreativo, formarán parte del sistema de drenaje urbano y una "gran área verde naturalizada que incorporará más de 1.500 m² de jardines de lluvia y soluciones de drenaje sostenible (SUDS), con especial atención a la integración de vegetación autóctona y la mejora de la biodiversidad".

La nueva infraestructura permitirá la retención de hasta 2.000 m³ de aguas pluviales, que serán evacuadas, asegura el Ayuntamiento, de forma controlada a través de una nueva conducción que discurrirá por la avenida de las Cortes Valencianas. El diseño contempla "un sistema de vasos comunicantes entre distintas zonas de retención, que funcionará por gravedad, mejorando así la eficiencia del sistema de drenaje y minimizando los riesgos de inundación", según la información del proyecto.

Obras del nuevo parque inundable junto a la avenida de las Cortes Valencianas en Torrevieja / D. Pamies

El proyecto también contempla mejoras importantes en la accesibilidad urbana, con nuevos itinerarios peatonales que conectarán las calles Dulcinea, Sancho Panza y avenida de La Mancha con los recorridos existentes en la avenida de las Cortes Valencianas. Los caminos peatonales se realizarán con pavimento drenante y zonas verdes integradas.

Arbolado

La intervención incluye una importante actuación paisajística en la zona verde, donde se mantendrán las 43 "unidades de arbolado" existentes y que se ha ido plantando en esta zona procedentes de otras zonas verdes eliminadas en el centro de Torrevieja, a las que se sumarán 10 nuevos ejemplares. Asimismo, se plantarán más de 2.100 unidades de especies arbustivas y aromáticas, como hierba luisa, salvia, santolina, romero, lavanda, tomillo y Teucrium fruticans entre otras, con el objetivo de revitalizar el entorno vegetal y aumentar la biodiversidad. Se incorporarán también 250 m² de praderas permeables que reforzarán la funcionalidad ecológica del parque.

Como medida complementaria, se instalará una pantalla de protección acústica vegetal de 80 metros de longitud, situada junto a la calle Sancho Panza, compuesta por ejemplares de Cupressus sempervirens dispuestos de forma ornamental.

PRINCIPALES CIFRAS DEL PROYECTO CONCEPTO VALOR 💰 PRESUPUESTO (FASE I) 1.200.000 € 📍 UBICACIÓN Avenida de las Cortes Valencianas, Avenida de La Mancha, calles Sancho Panza y Dulcinea 📅 PLAZO DE EJECUCIÓN (FASE I) 9 meses 💧 CAPACIDAD DE RETENCIÓN 2.000 m³ 🌳 SUPERFICIE TOTAL 4.100 m² 🌧️ JARDINES DE LLUVIA 1.500 m² 🌱 PRADERAS PERMEABLES 250 m² 🌳 ÁRBOLES EXISTENTES CONSERVADOS 43 unidades 🌲 ÁRBOLES NUEVOS 10 unidades 🌿 ARBUSTOS Y AROMÁTICAS 2.100 unidades 🔇 PANTALLA ACÚSTICA 80 m lineales

En una segunda fase se ampliará la actuación en el tramo de avenida Cortes Valencianas con la avenida del Sur. Esta zona incluirá una nueva área verde equipada con juegos infantiles, zonas de calistenia y ejercicios biosaludables, completando así el carácter multifuncional del parque y reforzando su papel como espacio de convivencia y bienestar vecinal.

La actuación tiene como objetivo fundamental transformar "este entorno urbano en un espacio resiliente, capaz de adaptarse al cambio climático y, al mismo tiempo, ofrecer a los ciudadanos un lugar de encuentro, descanso y actividad física en plena armonía con el entorno".

D. Pamies

Décadas a la espera de la zona verde

La ejecución de una zona verde de 4.000 metros cuadrados apenas cubre una pequeña parte de la gran extensión de más de 40.000 metros cuadrados de suelo con esa misma calificación en el Plan General de 1986, situada en paralelo a la avenida de las Cortes Valencianas entre la rotonda del monolito de la Generalitat y el Alto de la Casilla y para la que los vecinos reclaman un parque desde hace décadas. La máxima actuación que el Ayuntamiento ha asumido finalmente en los últimos años en esta zona es el mantenimiento mínimo del matorral y limpieza, pero sin la ejecución de la zona verde, mientras que sí va a ejecutar la zona verde cercana del sector 25 sobre 70.000 metros cuadrados.