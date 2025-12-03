TORREVIEJA
Charamita, conciertos, paellas... las fiestas patronales en honor a La Purísima en Torrevieja enfilan su recta final
El Ayuntamiento recibe más de 530 peticiones de grupos para participar en en el Día de las Paellas el próximo sábado en el parque de Antonio Soria
Las salidas diarias de Lilí y su comparsa de gigantes y cabezudos, con la participación de los más pequeños recorriendo las principales barrios de Torrevieja y el centro es el mejor reflejo de que Torrevieja disfruta de sus fiestas patronales. Al son de Serafina y Ora pro nobis y otras canciones infantiles, Lilí, El Ogro y El Lobo, con la comparsa de cabezudos recorre las calles dos salidas de mañana y tarde. La ciudad enfila la recta final de los actos con el Día de las Paellas el próximo domingo y la misa solemne en honor a la Inmaculada Concepción tras la multitudinaria ofrenda de flores del pasado sábado en honor a la imagen de la Purísima, patrona de Torrevieja.
Sábado
Así, el proximo viernes 5 está prevista la actuación de Puño Dragón en la plaza de la Constitución. Y ya el sábado 6 de diciembre tendrá lugar el XXXIII Concurso de Paellas, que volverá a celebrarse en el Parque Antonio Soria.
Se espera una de las celebraciones más multitudinarias de los últimos años. Tras el éxito de ediciones anteriores, se mantendrá un dispositivo logístico similar, con más de 500 parcelas disponibles y un plazo de inscripción que se abre el 14 de noviembre. Como novedad, y sobre el papel, los menores de edad no podrán acceder sin autorización paterna. Tampoco se permite la entrada de equipos de sonido particulares.
Domingo
Además, el domingo 7 de diciembre tendrá lugar en el Auditorio Internacional la gala de entrega del Premio Diego Ramírez Pastor que ha recaído en el cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte y el Rotary Club de Torrevieja.
Antes, a las 14 horas del domingo, tendrá lugar uno de los actos que se ha consolidado en los últimos años dentro del programa de fiestas: la monumental mascletà en la plaza de la Constitución, a la que le seguirá desde las 15.30 horas el tardeo por las calles peatonales con DJ Richie Underground y Miguel DJ y el concierto de Instinto Primate a las 16.30 en el escenario de la plaza.
El día de la Purísima, lunes 8
El lunes 8 de diciembre, festividad de La Purísima, comenzará con la tradicional Diana desde el Ayuntamiento a las 7:00 horas, seguida de la procesión de la imagen patronal, que incluirá el lanzamiento del castillo de fuegos artificiales. A las 18:30 horas se oficiará la eucaristía en la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada, tras la cual se desarrollará la Solemne Procesión. La programación completa está disponible en la web municipal: www.torrevieja.es .
