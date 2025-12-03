Charamita, conciertos, paellas... las fiestas patronales en honor a La Purísima en Torrevieja enfilan su recta final

Las salidas diarias de Lilí y su comparsa de gigantes y cabezudos, con la participación de los más pequeños recorriendo las principales barrios de Torrevieja y el centro es el mejor reflejo de que Torrevieja disfruta de sus fiestas patronales. Al son de Serafina y Ora pro nobis y otras canciones infantiles, Lilí, El Ogro y El Lobo, con la comparsa de cabezudos recorre las calles dos salidas de mañana y tarde. La ciudad enfila la recta final de los actos con el Día de las Paellas el próximo domingo y la misa solemne en honor a la Inmaculada Concepción tras la multitudinaria ofrenda de flores del pasado sábado en honor a la imagen de la Purísima, patrona de Torrevieja.

🎉 SALIDAS DE LILÍ Y SU COMPARSA 🎉 📅 Fecha ⏰ Hora 📍 Recorrido Jueves 4 DIC. 17:45 h Plaza de la Constitución → Ramón Gallúd → Joaquín Chapaprieta → Vicente Blasco Ibáñez → Del Mar → Caballero de Rodas → Patricio Pérez → Ramón Gallúd → Plaza de la Constitución Viernes 5 DIC. 17:45 h Plaza de la Constitución → Ramón Gallúd → Zoa → Ulpiano → Moriones → Caballero de Rodas → Patricio Pérez → Ramón Gallúd → Plaza de la Constitución Sábado 6 DIC. 12:00 h Plaza de la Constitución → Ramón Gallúd → María Parodi → Paseo Vista Alegre → Juan Aparicio → Ramón y Cajal → Moriones → Caballero de Rodas → Patricio Pérez → Ramón Gallúd → Plaza de la Constitución Sábado 6 DIC. 21:30 h (“Noche golfa”) Plaza de la Constitución → Ramón Gallúd → Moriones → Caballero de Rodas → Patricio Pérez → Ramón Gallúd → Plaza de la Constitución

🔸 Acompañada por “Los Salerosos” Domingo 7 DIC. 12:00 h Plaza de la Constitución → Ramón Gallúd → Joaquín Chapaprieta → San Pascual → Rambla Juan Mateo (parada en Panadería Mudopan) → Diego Ramírez → Azorín → Caballero de Rodas → Patricio Pérez → Ramón Gallúd → Plaza de la Constitución Domingo 7 DIC. 17:45 h Plaza de la Constitución → Ramón Gallúd → María Parodi → Paseo Vista Alegre → Clemente Gosálvez → Blasco Ibáñez → Bazán → San Pascual → María Parodi → Caballero de Rodas → Patricio Pérez → Ramón Gallúd → Plaza de la Constitución Lunes 8 DIC. — Participación exclusiva en la Solemne y Magna Procesión de La Purísima

Sábado

Así, el proximo viernes 5 está prevista la actuación de Puño Dragón en la plaza de la Constitución. Y ya el sábado 6 de diciembre tendrá lugar el XXXIII Concurso de Paellas, que volverá a celebrarse en el Parque Antonio Soria.

Se espera una de las celebraciones más multitudinarias de los últimos años. Tras el éxito de ediciones anteriores, se mantendrá un dispositivo logístico similar, con más de 500 parcelas disponibles y un plazo de inscripción que se abre el 14 de noviembre. Como novedad, y sobre el papel, los menores de edad no podrán acceder sin autorización paterna. Tampoco se permite la entrada de equipos de sonido particulares.

Domingo

Además, el domingo 7 de diciembre tendrá lugar en el Auditorio Internacional la gala de entrega del Premio Diego Ramírez Pastor que ha recaído en el cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala Aniorte y el Rotary Club de Torrevieja.

Antes, a las 14 horas del domingo, tendrá lugar uno de los actos que se ha consolidado en los últimos años dentro del programa de fiestas: la monumental mascletà en la plaza de la Constitución, a la que le seguirá desde las 15.30 horas el tardeo por las calles peatonales con DJ Richie Underground y Miguel DJ y el concierto de Instinto Primate a las 16.30 en el escenario de la plaza.

⛪ SOLEMNE Y MAGNA PROCESIÓN DE LA PURÍSIMA 🕗 Hora: A continuación de la Eucaristía de las 18:30 h

📍 Salida: Iglesia Arciprestal de la Inmaculada

🗺️ Recorrido: Plaza de la Constitución → Caballero de Rodas → Clemente Gosálvez → Paseo Vista Alegre → Joaquín Chapaprieta → Vicente Blasco Ibáñez → Azorín → Caballero de Rodas → Plaza de la Constitución



🪩 Orden de la Procesión:

Charamitero – Cruz Parroquial y Ciriales – Estandarte Real Asociación Hijos de la Inmaculada – S. M. Ciudad de Torrevieja – Los Salerosos – Banderín Inmaculista – Alumbrantes – Corte Salinera – PASO DE LA VIRGEN – Presidencia religiosa – Presidencia Civil – Unión Musical Torrevejense.



✨ Momentos destacados:

• A la llegada a las puertas de la Sociedad Cultural Casino, la Virgen dirigirá su maternal mirada hacia el mar, mientras recibe honores con la interpretación del Himno Nacional y se dispara un monumental castillo de fuegos artificiales.

• En las puertas de la Biblioteca Municipal “Carmen Jalón”, intervendrá la masa coral ‘José Hódar’, bajo la dirección de Miguel Guerrero Serrano, dedicándole a la Virgen la habanera ‘A mi añoransa’ de J. Cerdán y F. Vallejos.

• La Magna Procesión finalizará a las puertas del Templo Arciprestal, donde se entonará la Salve Marinera y el Himno (adaptación del ‘Valencia canta a la Virgen de los Desamparados’, del maestro Serrano), corriendo su interpretación a cargo del pueblo de Torrevieja, conjuntamente con las voces solistas de Antonio Martínez Prieto, Víctor Alcañiz, Belén Puente y Nuria Maddaloni, y la banda de la Unión Musical Torrevejense, dirigida por Carlos Ramón Pérez.

El día de la Purísima, lunes 8