Pilar de la Horadada inaugura el sábado un parking y una plaza de 6.300 metros cuadrados donde estaba el polémico edificio "La Paloma"

Los vecinos de Pilar de la Horadada estrenan el próximo sábado, coincidiendo con la festividad del Día de la Constitución, un parking subterráneo para 279 vehículos coronado por un nuevo espacio libre al público que ocupa una superficie de 6.300 metros cuadrados que incluye zona de juegos infantiles con sombra, dos pistas de petanca, pista de futbol x-tress, zona de juegos biosaludables y espacios adaptados para una futura ampliación de edificios.

La obra ha supuesto una inversión para las arcas municipales de 2,3 millones de euros en una intervención que se ha prolongado durante dos años y medio con el que se derribó la estructura superior, adecuado el aparcamiento y la plaza resultante. La actuación arrancó en plena campaña de las elecciones municpales de mayo de 2023-.

Todo este espacio estuvo ocupado durante años por el polémico edificio de “La Paloma", una instalación prevista para albergar dependencias municipales que nunca llegó a concluirse, estuvo abandonada durante más de una década y tuvo que ser demolida en varias fases.

Juegos infantiles instalados sobre la plaza resultante del derribo de La Paloma / INFORMACIÓN

Aparcamiento

El parking subterráneo ocupa una superficie de 7.600 metros cuadrados y cuenta con 279 plazas de aparcamiento, de las cuales 250 son para vehículos, 14 para motocicletas, 8 aparcamientos accesibles y 7 para vehículos eléctricos (dos de ellas accesibles). La entrada es por avenida de la Constitución y la salida está, junto al control, en la calle Cabo Pedro Gracia. El parking subterráneo no abre el sábado. Está pendiente de licitar para que una empresa se ocupe de su explotación mediante el sistema de rotación y de abonados, para atender también la demanda de los vecinos que han solicitado plazas en alquiler anual.

Plaza

El espacio que queda a pie de calle, que tiene 18 bancos para descansar, ocupa una superficie de 6.400 metros cuadrados dedicados íntegramente a zona de esparcimiento público con zona de juegos infantiles y zona de juegos biosaludables, además de un espacio para la práctica de futbol X-TRESS y dos pistas de petanca.

Orgulloso de la solución El alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez Sánchez, se mostró "orgulloso" de que por fin “le hayamos dado solución a este sitio” que albergaba un edificio, “conocido como la paloma”, junto al Colegio Virgen del Pilar, que ha estado “paralizado 21 años” y en el que los pilareños y pilareñas hemos “desperdiciado cerca de 9 millones de euros por mala gestión”. Después de muchas vueltas, “hemos sido capaces de dar una solución”, ha dicho el alcalde, añadiendo que ahora, en Pilar de la Horadada, “tenemos un parking subterráneo que podemos utilizar todos y un espacio lúdico en el centro del pueblo donde podremos realizar eventos y donde pueden hacer deporte y divertirse desde niños a mayores”. Además, ha afirmado que se trata de una obra a futuro, porque el espacio “está preparado por si el pueblo necesita construir más edificios”.

El espacio está adaptado para soportar la futura construcción de varios edificios de unos 700 metros cuadrados de planta. También cuenta con un espacio reservado para la futura instalación de un chiringuito que de servicio a los usuarios. En el lugar, que a partir de ahora se conocerá como plaza de la Constitución, se ha instalado un mástil de 20 metros de altura donde ondea una bandera gigante con los colores de España de 7x5 metros cuadrados.

Espacio de juegos biosaludables instalados en la nueva plaza de la Constitución que se abre el sábado en Pilar de la Horadada / INFORMACIÓN

Zona de juegos

Los 6.300 metros cuadrados dedicados a zona de juegos se dividen en cuatro grandes áreas. Por un lado, un recinto de juego deportivo de 20x10 metros cuadrados para la práctica del futbol X-TRESS, un deporte de ocio derivado del Futbol 7. Otra zona con dos pistas de petanca con una superficie de juego de 15x4 metros cada una.

🏗️ DATOS TÉCNICOS DE LA NUEVA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (PILAR DE LA HORADADA) CONCEPTO VALOR 💰 INVERSIÓN TOTAL 2.300.000 € 📏 SUPERFICIE TOTAL DEL ESPACIO PÚBLICO (A PIE DE CALLE) 6.400 m² 🅿️ SUPERFICIE DEL PARKING SUBTERRÁNEO 7.600 m² 🚗 TOTAL DE PLAZAS DE APARCAMIENTO 279 — Vehículos estándar 250 — Motocicletas 14 — Plazas accesibles 8 — Plazas para vehículos eléctricos (2 accesibles) 7 🪑 MOBILIARIO URBANO 18 bancos ⚽ PISTA DE FÚTBOL X-TRESS 20 × 10 m = 200 m² 🎳 PISTAS DE PETANCA (2) 2 × (15 × 4 m) = 120 m² 🧒 ZONA INFANTIL — ESTRUCTURA “AVIÓN” 15 m de largo · 60 usuarios — Otras atracciones (columpios 0–12, balancín 0–6, tobogán, torre, carrusel) ✔️ 🧘 ZONA BIOSALUDABLE — CAPACIDAD 20 usuarios simultáneos (≥14 años) — Equipos instalados 6 tipos: balanceo, bicicleta, esquí, patines, remo, volantes 🏗️ FUTURA EDIFICABILIDAD Edificios de hasta 700 m²/planta 🚩 MÁSTIL DE BANDERA 20 m de altura 🚩 BANDERA DE ESPAÑA 7 × 5 m = 35 m² ☕ ESPACIO RESERVADO PARA CHIRINGUITO ✔️ Previsto

Además se dispone de una zona de juegos infantiles cubierta por unas velas gigantes con una estructura de columpios hasta los 12 años, un balancín aeroplano y muelle helicóptero de 0 a 6 años, un tobogán tipo caza de avión, torre de control y carrusel para los niños y niñas de 3 a 12 años, además de un conjunto con forma de avión para 60 usuarios de 3 a 12 años de 15 metros de largo.

Explanada de la nueva plaza en la que también existe la posiblidad de edificar nuevos edificios municipales, según el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Biosaludables

El espacio también cuenta con una zona de juegos biosaludables cubiertos de unas velas gigantes que le dan sobra. Entre otros elementos se ha dispuesto una máquina de balanceo que refuerza la musculatura; una bicicleta que mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones; una máquina de esquí de fondo que favorece la movilidad de los miembros superiores e inferiores; además de un circuito biosaludable para mayores de 14 años apto para veinte usuarios simultáneos. También patines que mejoran la movilidad de los miembros inferiores, una máquina de remo y otra de volantes que mejora la movilidad. Como ocurre en casi todas las plazas ubicadas sobre la estructura de un aparcamiento subterráneo la posibilidad de ubicar vegetación y árboles de sombra está limitada a la que se realice con jardineras.

WhatsApp Image 2023-05-18 at 19.36.13 (1).jpeg / Inicio del derribo del edificio de "La Paloma" y adecuación del aparcamiento subterráneo

Actos

Los ciudadanos de Pilar de la Horadada celebrarán el Día de la Constitución Española con un pasacalles de la Unión Musical Horadada seguido de la izada de la bandera gigante al son del himno de España en la nueva plaza. Los escolares del Colegio Virgen del Pilar, situado junto a la plaza y que son los que más molestias han sufrido durante la construcción, leerán algunos artículos de la Constitución Española.