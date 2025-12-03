La segunda edición de Gastronavidad de Guardamar trae food trucks, showcooking, música y talleres para niños

El Parque Reina Sofía acogerá del 5 al 8 de diciembre la segunda edición de Gastronavidad Guardamar. La propuesta vuelve con una mezcla de gastronomía ambulante, actividades culturales y un ambiente festivo pensado para disfrutar durante todo el día. Desde la apertura del viernes por la tarde hasta la clausura del lunes, el recinto ofrecerá actuaciones ininterrumpidas, talleres para toda la familia y un espacio culinario protagonizado por varias food trucks y restaurantes de la zona.

Además en esta edición, por cada consumición superior a diez euros, los visitantes recibirán un ticket para subir al tiovivo instalado en el recinto, un detalle que refuerza el ambiente navideño del evento.

Programa de actividades

Viernes 5 de diciembre

La cita comenzará a las 17.00 horas. Tras la inauguración, tomarán el relevo la exhibición de baile de la escuela Chari Candela y la mini disco Babidibú, que abrirán las actividades infantiles. La tarde continuará a las 19.00 horas con humor de la mano de El Famoso Trino, música en directo con el tributo “A lo Fito” y una sesión del DJ Freddy hasta el cierre.

Sábado 6 de diciembre

La asociación gastronómica local ofrecerá un showcooking a las 12.00 horas que reforzará el carácter culinario del encuentro. A las 21.00 horas actuarán Noelia Braceras, conocida por su paso por “Idol Kids”, y nuevamente DJ Freddy, que mantendrá el ambiente festivo a partir de las 22.00 horas.

Domingo 7 de diciembre

El domingo arrancará con un bingo benéfico a las 12.00 horas. A las 13.00 horas habrá una sesión de Kangoo Jump. A las 16.00 horas tendrá lugar la presentación de Magia en Azúcar, que incluye talleres de decoración de galletas durante las cuatro jornadas. A ello se sumarán los cuentacuentos navideños (17.00 horas), el show de baile Salsation by Alexandra Gilabert (18.00 horas), la magia de Javi Martínez (19.00 horas) y las actuaciones musicales de Dr. B. López y Russel a las 20.00 horas. La jornada volverá a finalizar con DJ Freddy.

Lunes 8 de diciembre

El último día estará protagonizado por un showcooking del cocinero Marcos Boza “La Maka”, que pondrá el acento culinario a la despedida del evento a las 12.00 horas. Las actuaciones musicales continuarán hasta las 17:00 horas, momento en que se dará por finalizada esta segunda edición.

Food trucks de la Gastronavidad de Guardamar

La zona gastronómica reunirá una amplia variedad de food trucks. La oferta abarca desde hamburguesas al estilo americano hasta platos mediterráneos, dulces, opciones rápidas y propuestas de cocina elaborada, integrándose como uno de los grandes atractivos del evento.

Las food trucks son las siguientes:

The Authentic American Burger

Casablanca

El Jardín

La Maka

La Cañada

MiMo

Papas Sur

Candalacho

Pinxo

El Patio de mi Casa.

Talleres infantiles y actividades continuas

Durante los cuatro días se celebrarán actividades permanentes para los más pequeños, con talleres infantiles de Babidibú y la decoración de galletas dirigida por Magia en Azúcar. Esta programación estable permite a las familias combinar gastronomía, actuaciones y ocio sin salir del Parque Reina Sofía.