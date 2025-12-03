ORIHUELA
Investigan la muerte de un irlandés en Orihuela Costa
La Policía Local y la Guardia Civil hallan en el interior de una vivienda el cuerpo de un hombre, con síntomas de haber fallecido hace una semana, y una mujer que fue atendida y trasladada a un centro sanitario
La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de nacionalidad irlandesa en el interior de una vivienda de una urbanización residencial de Orihuela Costa, según ha podido confirmar INFORMACIÓN.
Fueron vecinos del inmueble quienes alertaron a la Policía Local de Orihuela alrededor de las 10:15 horas de este miércoles, tras varios días sin ver actividad en la vivienda y detectar olores y signos en el entorno de la casa que consideraron anómalos.
Hallazgos
Los agentes locales, los primeros en llegar a la vivienda, encontraron la puerta principal entreabierta. En el interior, hallaron el cadáver de un hombre con una contusión craneal que presentaba signos evidentes de haber fallecido hace aproximadamente una semana, en función del primer informe forense.
Junto a él, una mujer presentaba lesiones en torso y extremidades y fue atendida por los servicios de emergencias y trasladada a un centro sanitario. No ha trascendido la edad de ambos.
Las dos personas fueron encontradas en una misma dependencia de la vivienda semidesnudos, según las mismas fuentes. Los agentes también se encontraron restos de comida y bebida. La casa está situada en la avenida Escorpiones. Un largo vial de gran capacidad de tráfico que separa el sur del término municipal de Torrevieja y el norte del litoral de Orihuela.
Muerte natural
Las primeras hipótesis descartan en principio que se trate de un caso de violencia de género, aunque la Guardia Civil, que cuenta en esta zona con un equipo de Policía Judicial en Torre de la Horadada (Pilar de la Horadada), sigue investigando las circunstancias que rodean este trágico suceso. No se habrían hallado ni armas de fuego ni armas blancas en el lugar de los hechos. Tampoco se baraja inicialmente que la muerte haya sido consecuencia de un robo. Los primeros indicios apuntan a que se produjera la muerte natural del hombre, aunque están abiertas otras vías de investigación.
Residenciales
La urbanización en la que se han producido estas muertes forma parte es una más de las docenas de áreas residenciales con miles de viviendas que conforman la conurbación del litoral oriolano. En esta zona residen durante todo el año más de 30.000 vecinos, además de una importante población flotante con un vecindario de mayoría extranjera e importante proporción de personas jubiladas, mucha diversidad cultural y alta movilidad ocupacional con frecuentes idas y venidas desde sus países de origen.
La comunidad irlandesa cuenta con una importante representación en el litoral de la Vega Baja, en especial en Orihuela Costa (casi 700 empadronados) y Torrevieja (400).
