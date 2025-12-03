El hombre hallado muerto en Orihuela Costa era cuidador de la mujer, que continua hospitalizada grave

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre de nacionalidad irlandesa en el interior de una vivienda de una urbanización residencial de Orihuela Costa. Fueron vecinos del inmueble quienes alertaron a la Policía Local de Orihuela alrededor de las 10:15 horas del miércoles, tras varios días sin ver actividad en la vivienda y detectar olores y signos en el entorno de la casa que consideraron anómalos.

Hallazgos

Los agentes locales, los primeros en llegar a la vivienda, encontraron la puerta principal entreabierta. En el interior, hallaron el cadáver de un hombre, de unos 50 años con una supuesto contusión craneal que presentaba signos evidentes de haber fallecido hace aproximadamente una semana, en función del primer informe forense.

Junto a él, una mujer, de unos 70 años, también de origen irlandés, presentaba lesiones en torso y extremidades y fue atendida por los servicios de emergencias y trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja, donde permanece hospitalizada grave con pronóstico reservado. El hombre fallecido realizaba habitualmente tareas de cuidado de la mujer. Inicialmente se informó, por error, que la mujer había fallecido tras ser asistida todavía con vida.

Las dos personas fueron encontradas en una misma dependencia de la vivienda semidesnudos. Los agentes también se encontraron restos de comida y bebida. La casa está situada en la avenida Escorpiones. Un largo vial de gran capacidad de tráfico que separa el sur del término municipal de Torrevieja y el norte del litoral de Orihuela.

Muerte natural

Las primeras hipótesis descartan en principio que se trate de un caso de violencia de género, aunque la Guardia Civil, que cuenta en esta zona con un equipo de Policía Judicial en Torre de la Horadada (Pilar de la Horadada), sigue investigando las circunstancias que rodean este trágico suceso.

No se habrían hallado ni armas de fuego ni armas blancas en el lugar de los hechos. Tampoco se baraja inicialmente que la muerte haya sido consecuencia de un robo. Los primeros indicios apuntan a que se produjera la muerte natural del hombre, aunque están abiertas otras vías de investigación.

Residenciales

La urbanización en la que se han producido estas muertes forma parte es una más de las docenas de áreas residenciales con miles de viviendas que conforman la conurbación del litoral oriolano. En esta zona residen durante todo el año más de 30.000 vecinos, además de una importante población flotante con un vecindario de mayoría extranjera e importante proporción de personas jubiladas, mucha diversidad cultural y alta movilidad ocupacional con frecuentes idas y venidas desde sus países de origen.

La comunidad irlandesa cuenta con una importante representación en el litoral de la Vega Baja, en especial en Orihuela Costa (casi 700 empadronados) y Torrevieja (400).