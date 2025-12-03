La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata

La Guardia Civil localizó en Torrevieja un taller clandestino de reparación de vehículos que operaba sin autorización administrativa y que podría estar generando un impacto ambiental en las proximidades del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata. La intervención se llevó a cabo tras detectar una actividad irregular mediante la vigilancia con drones. Durante la inspección llevada a cabo por los agentes, se detectó un amplio abanico de infracciones administrativas que ponen en riesgo tanto la seguridad de los trabajadores como la integridad del medio ambiente. En el interior se localizaron doce turismos y dos furgonetas, además de herramientas, piezas desmontadas, repuestos y numerosos residuos peligrosos sin gestionar. La Guardia Civil ha reclamado a la Administración local que es la que tiene competencias para actuar que clausure y cierre la instalación.

Sin licencia, sin autorización, sin gestión de residuos

Entre los hallazgos más graves, según fuentes de la Guardia Civil, figuran la ausencia total de autorización y licencias municipales para el ejercicio de la actividad de taller mecánico, lo que convierte su funcionamiento en ilegal de facto. Además, se identificaron graves deficiencias en materia de seguridad industrial, con una total omisión de medidas básicas de prevención y protección -desde la falta de señalización hasta la inexistencia de equipos de protección individual o sistemas de ventilación adecuados-.

En el ámbito medioambiental, el taller presentaba serios incumplimientos relacionados con la gestión de residuos peligrosos: aceites usados, filtros contaminados y otros desechos tóxicos derivados de la actividad mecánica se almacenaban sin los contenedores homologados ni las condiciones mínimas de seguridad, y no existía trazabilidad ni documentación que acreditara su entrega a gestores autorizados.

Estas prácticas, indican las mismas fuentes del Instituto Armado, no solo vulneran la normativa de residuos, sino que suponen un riesgo real de contaminación de suelos y aguas subterráneas. Las actuaciones han sido denunciadas ante las autoridades competentes para la adopción de las medidas sancionadoras y correctoras oportunas.

Uno de los drones que emplea la Guardia Civil en sus intervenciones, en una imagen de archivo / R. Grobas

Octubre

El dispositivo se inició el pasado mes de octubre en una parcela situada en una urbanización del municipio. Tras diversas observaciones realizadas por la unidad de drones de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Torrevieja, la Patrulla de Fiscal y Fronteras (Pafite) trasladó la información a los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que en esta zona de la Vega Baja tienen su destacamento en Guardamar, quienes asumieron la investigación.

Los agentes inspeccionaron las instalaciones donde presuntamente se ejercía la actividad irregular e identificaron a su responsable, quien tenía la parcela en régimen de alquiler. En el interior localizaron doce turismos y dos furgonetas pertenecientes a distintos propietarios, en su mayoría de titularidad extranjera, además de mesas de trabajo con piezas desmontadas, herramientas de mecánica y envases con aceites usados. En una de las furgonetas se hallaron repuestos nuevos listos para su montaje, como filtros, un alternador y otros componentes.

Tóxicos y peligrosos

Además, al tratarse de residuos catalogados como tóxicos y peligrosos, entre ellos aceites usados con metales pesados como plomo, cadmio, zinc o cromo, no se descarta que pueda derivar en una posible responsabilidad penal, dado el riesgo que podría suponer su abandono o vertido en zonas próximas a entornos naturales protegidos.

Los agentes comprobaron que la misma parcela ya había sido objeto de denuncia el 5 de marzo de 2024 por hechos similares, lo que podría agravar la situación del responsable por posible reincidencia.

El implicado, un vecino del municipio de 47 años, ha sido propuesto para sanción administrativa por todas las infracciones detectadas. Las actuaciones han sido remitidas a los organismos municipales y autonómicos competentes para la tramitación de los expedientes de infracción que correspondan. Ante la gravedad de los hechos y la reincidencia, según señala la oficina de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil en Alicante, los agentes han solicitado el cierre y precinto de las instalaciones.

Compromiso

Con esta intervención, la Guardia Civil señala que "reafirma su compromiso con la protección del entorno natural, la seguridad ambiental y la detección de actividades clandestinas que puedan suponer un riesgo para la salud pública y el medio ambiente". Del mismo modo, se recuerda "a la ciudadanía que recurrir a talleres ilegales, además de no ofrecer garantías en las reparaciones, puede conllevar riesgos significativos para la seguridad del vehículo y de sus ocupantes".