Orihuela delega los contratos menores en los concejales del equipo de gobierno

Los concejales del equipo de gobierno de Orihuela tienen a partir de ahora competencias en materia de contratación a excepción de la Concejalía de Sanidad, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Parque Móvil, RSU, Festividades e Informática, según lo aprobado en la junta de gobierno del pasado 25 de noviembre, un acuerdo que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

La decisión, apuntan fuentes municipales, ha sido tomada por el propio edil de cada área. Hasta ahora solamente tenían potestad para realizar contratos menores sin tener que pasar por Contratación, los ediles populares de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el de Urbanismo, Matías Ruiz, un "privilegio" que también se le otorgó más recientemente, en octubre, al concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox), que había pedido al alcalde en reiteradas ocasiones más capacidad de gestión, pese a que el edil se ha convertido en objeto de críticas tanto vecinales como de la oposición, que ha solicitado hasta en dos ocasiones su reprobación y cese, una en septiembre de 2024 en un pleno extraordinario y monográfico del litoral para fiscalizar asuntos pendientes y otra el pasado junio por sus declaraciones homófobas.

Cuantías

En concreto, el acuerdo ahora adoptado da las competencias para la tramitación íntegra de los expedientes de contratación menor regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, con independencia de su cuantía, así como la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceras personas.

Estos contratos son los que no superan los 15.000 euros cuando se trata de suministros ni los 40.000 para obras.

Con todo, en el último pleno la oposición criticó duramente ayudas directas como la de 50.000 euros a la Universidad de Murcia para desarrollar el Observatorio de Opinión Pública de Orihuela, a propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Anabel García (Vox), una contratación disfrazada de subvención, según ediles del PSOE y Ciudadanos.