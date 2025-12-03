Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Orihuela delega los contratos menores en los concejales del equipo de gobierno

Todos los ediles podrán tramitar expedientes sin pasar por Contratación a excepción de algunas áreas como RSU, Festividades o Sanidad

Los 14 concejales de PP y Vox que forman equipo de gobierno en Orihuela

Los 14 concejales de PP y Vox que forman equipo de gobierno en Orihuela / TONY SEVILLA

Loreto Mármol

Loreto Mármol

Los concejales del equipo de gobierno de Orihuela tienen a partir de ahora competencias en materia de contratación a excepción de la Concejalía de Sanidad, Seguridad Ciudadana, Régimen Interior, Parque Móvil, RSU, Festividades e Informática, según lo aprobado en la junta de gobierno del pasado 25 de noviembre, un acuerdo que se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia.

La decisión, apuntan fuentes municipales, ha sido tomada por el propio edil de cada área. Hasta ahora solamente tenían potestad para realizar contratos menores sin tener que pasar por Contratación, los ediles populares de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el de Urbanismo, Matías Ruiz, un "privilegio" que también se le otorgó más recientemente, en octubre, al concejal de Costa, Manuel Mestre (Vox), que había pedido al alcalde en reiteradas ocasiones más capacidad de gestión, pese a que el edil se ha convertido en objeto de críticas tanto vecinales como de la oposición, que ha solicitado hasta en dos ocasiones su reprobación y cese, una en septiembre de 2024 en un pleno extraordinario y monográfico del litoral para fiscalizar asuntos pendientes y otra el pasado junio por sus declaraciones homófobas.

Cuantías

En concreto, el acuerdo ahora adoptado da las competencias para la tramitación íntegra de los expedientes de contratación menor regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, con independencia de su cuantía, así como la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceras personas.

Estos contratos son los que no superan los 15.000 euros cuando se trata de suministros ni los 40.000 para obras.

Noticias relacionadas y más

Con todo, en el último pleno la oposición criticó duramente ayudas directas como la de 50.000 euros a la Universidad de Murcia para desarrollar el Observatorio de Opinión Pública de Orihuela, a propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana, que dirige Anabel García (Vox), una contratación disfrazada de subvención, según ediles del PSOE y Ciudadanos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
  2. La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
  3. Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
  4. Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
  5. La Primitiva aterriza en Almoradí con un nuevo premio: este es el dinero que se lleva el acertante
  6. El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un jugador
  7. Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
  8. Nuevos trabajadores para la pesca

Charamita, conciertos... las fiestas patronales en honor a La Purísima en Torrevieja enfilan su recta final

Charamita, conciertos... las fiestas patronales en honor a La Purísima en Torrevieja enfilan su recta final

Vegara propone adelantar el pleno al día 23 y Cs se niega a trabajar como "señoritos"

Vegara propone adelantar el pleno al día 23 y Cs se niega a trabajar como "señoritos"

Así será el parque Ingeniero Juan García de Orihuela tras su reforma

Así será el parque Ingeniero Juan García de Orihuela tras su reforma

Orihuela delega los contratos menores en los concejales del equipo de gobierno

Orihuela delega los contratos menores en los concejales del equipo de gobierno

Reacciones a la salida de Rovira de Educación: críticas a su "pésima" gestión y elogios a su papel "mediador"

Desde teletrabajo a medidas excepcionales si la epidemia de gripe es muy alta

Desde teletrabajo a medidas excepcionales si la epidemia de gripe es muy alta

Agamed inicia la construcción del tercer parque inundable de Torrevieja en la avenida de las Cortes Valencianas

Agamed inicia la construcción del tercer parque inundable de Torrevieja en la avenida de las Cortes Valencianas

Pilar de la Horadada invierte 2,3 millones de euros en un parking para 279 vehículos y una plaza de 6.300 metros cuadrados

Pilar de la Horadada invierte 2,3 millones de euros en un parking para 279 vehículos y una plaza de 6.300 metros cuadrados
Tracking Pixel Contents