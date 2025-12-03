Orihuela recuerda al pintor Guillermo Bellod con un libro y una exposición

Orihuela muestra su cariño hacia la figura del pintor oriolano Guillermo Bellod, con el que mantiene una deuda de reconocimiento que es también una obligación que la ciudad debe saldar. Lo hace a través del libro El león verde, que incluye 107 fotografías, los textos de 46 autores y una biografía elaborada por él mismo y su hijo Guillermo Bellod Ortuño.

Sobre su gestación cuenta Julia Valoria que "un día de buena luz, y esto es importante para los pintores, un café por medio, Pepe Aledo y Javier Sánchez Portas, en La Luna, un buen sitio para soñar como hacía el Barón Munchausen, me contaron su idea sobre recordar de manera especial a Guillermo Bellod para que la siguiente generación supiera que hubo un pintor en Orihuela que inexplicablemente renunció a su proyección internacional para quedarse aquí, en lugar de huir a Madrid, a Europa, donde hubiese triunfado a nivel cósmico".

Cartel de la presentación / Información

El resultado resume los trabajos y semblanzas de los amigos de Guillermo, "su huella, la herencia que nos dejó con su manera de pintar, ser y obrar", añade Valoria, que se encarga de la presentación de la publicación, financiada por Caja Rural Central, esta tarde a las 19 horas en la Biblioteca Fernando de Loazes, donde también se exhibe una exposición de sus obras originales desde 1964 hasta su fallecimiento en 2012.

Autores Pepe Aledo, Blanca Andreu, Antonio Ballesta, Guillermo Bellod, Francisco José Blas, Elisa Camarera, Elías Cortés, Ester Diz, Yayo Escudero, Joaquín Ezcurra, Antonio Ferrández, José Manuel Ferrández, Roberto Ferrández, Manuel García Perez, Manuela García Gómez, Álvaro Giménez, Antonio Gracia, José Guillén García, Vicente Hernández, Federico Javaloy, José Antonio Juan (Toni Juan), Mari Cruz López, Pedro López (Pedrol), Cristina Martínez, José Antonio Muñoz, Rosacruz Niac, José Alberto Pardines, Antonio Párraga, Luisa Pastor, Mariano Pedrera, José María Penalva, José Antonio Peñalver, José María Piñeiro, Javier Puig, Pepe Rayos, Jesucristo Riquelme, José Ruiz (Sesca), Eva Ruiz, Miguel Ruiz, Javier Sánchez Portas, Juan José Sánchez Balaguer, Ada Soriano, Javier Soto, Manuel Susarte, Julia Valoria y José Luis Zerón.

Porque "fue único, sus imágenes, proposiciones, simbología y color plantearon un antes y un después en nuestra concepción ideológica y estética", prosigue Valoria, que recuerda que las clases de Anatomía cuando estudiaba Medicina, al dibujar disecciones de cadáveres, despertaron su vocación artística: "Puede que le dotasen de una mirada de rayos X que le permitió a posteriori escrutar las formas, los órganos, la piel de las gentes y las situaciones con las que se fue encontrando".

Esa mirada, continúa, le permitió "descomponer la luz que reflejaban aquellos entes para ser plasmados con todo su auténtico significado, con toda su intención, con toda su circunstancia".

El pintor oriolano Guillermo Bellod / Información

Acerca del pintor

El pintor nació en Orihuela el 6 de marzo de 1940 y realizó sus estudios secundarios en los jesuitas, iniciando después la carrera de Medicina en la Universidad de Valencia, estudios que abandonó en 1963 para matricularse en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

En 1967, Bellod recibió la Beca de Paisaje de la Fundación Rodríguez Acosta en Granada, lo que marcó el inicio de su formación artística profesional. Durante esta etapa, realizó numerosos viajes a Francia, Alemania e Italia para completar su formación. En 1972, comenzó su labor docente en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Orihuela, y se trasladó en 1983 a la Escuela homóloga de Valencia, donde continuó hasta su jubilación.

Realizó multitud de exposiciones y tiene obras en París, Nuremberg, Bremen, Caracas, Costa Rica, México, Madrid, Valencia, Murcia, Orihuela, Elche, Alicante, Cartagena y Nueva York.

También inició una actividad literaria y poética. Sus primeros poemas los editó en algunos catálogos de sus exposiciones y escribió múltiples artículos y poemas en las revistas Lucerna y Portada, de Orihuela.

La crítica

En febrero de 1976, Bellod presentó su obra en una exposición en Madrid, de la que el crítico e historiador del arte Raúl Chávarri destacó sus cualidades únicas de su pintura que hacen de él "uno de los grandes artistas de nuestra pintura contemporánea".

Ya en 1979, el crítico de arte Antonio Manuel Campoy analizó su estilo en el marco de una exposición en la Galería Heller, describiendo su obra como una exploración compleja y simbólica de la condición humana, alejándose de visiones ingenuas o simplistas.

Cuando en 1992 presentó su obra en el Centro Cultural de Alcoy, el también crítico e historiador Adrián Espí Valdés destacó la capacidad del artista para crear un universo simbólico único y personal, describiéndolo como una "cosmogonía muy específica y hecha por él mismo y ya formada con sus propias leyes". Bellod había desarrollado un lenguaje artístico cargado de elementos fantásticos y simbólicos que se entrelazan en sus composiciones: "Ha llegado a inventarse todo un bestiario dentro de un marco de libertad, de símbolos de inocencia, de actitud gestual, donde las miradas se cruzan y se pierden, las imágenes se multiplican, la luz nos ciega y las horas se detienen".

Iniciativas

Una iniciativa ciudadana, en marzo de 2023, ya propuso a los grupos municipales de Orihuela para el próximo mandato, que es el actual, en una reunión a la que asistió el alcalde Pepe Vegara -por entonces candidato por el PP a la Alcaldía- crear un Museo Comarcal Guillermo Bellod, con el fin de "homenajear al mejor pintor oriolano del siglo XX", así como recoger la obra del siglo XIX, entre ellas, pinturas de Joaquín Agrasot, que se guardan en almacenes o decoran despachos. Además, proponían que el espacio museístico se encontrara en el Palacio de Rubalcava, donde se incluirían igualmente cuadros de los de los pintores contemporáneos de Bellod, tanto de Orihuela como de su comarca.

Está por ver si finalmente el Palacio de Rubalcava albergará estas obras. De momento, el Ayuntamiento ha firmado con la Fundación de la Comunidad Valenciana Patronato Histórico-Artístico de la Ciudad de Orihuela un documento para que el nuevo Museo de la Ciudad exhiba parte de sus fondos que ahora se encuentran desperdigados el Museo de Arte Sacro y otras dependencias.

Además, en la pasada edición de los Murales de San Isidro vio la luz un mural en homenaje a Bellod, a cargo de la artista Eva Ruiz, para enmendar la deuda que la ciudad tenía con este artista que falleció hace 13 años.