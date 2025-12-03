Así será el parque Ingeniero Juan García de Orihuela tras su reforma

Ya hay proyecto para la remodelación integral del parque Ingeniero Juan García, una actuación largamente demandada por los vecinos y que transformará por completo este gran pulmón verde del casco urbano.

La actuación cuenta con una inversión total de 500.000 euros financiada por la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento ha querido dejar claro que ha cumplido estrictamente los plazos de la subvención autonómica, que exigía justificar antes del 31 de diciembre el primer gasto correspondiente a la redacción del proyecto, por importe de 16.000 euros, ya abonado y debidamente justificado.

Se trata de una de las zonas verdes más transitadas de la ciudad, lugar habitual de encuentro para niños, familias y personas mayores. La intervención, según el Ayuntamiento, permitirá crear un espacio más seguro, accesible, moderno y con nuevos servicios inéditos en el municipio. En este sentido, el Consistorio afirma que iniciará ahora la licitación para que las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, puedan comenzar cuanto antes.

Área de actuación / Información

"Esperamos que después del verano del año que viene podamos ver este parque completamente renovado, con una zona deportiva protegida y nueva, espacios amplios para pasear, zonas de descanso y un parque canino", según las expectativas que ha avanzado el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, que ha presentado el proyecto este miércoles junto con el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el arquitecto redactor, Enrique Bautista.

El técnico ha explicado que es una actuación global en una superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados para mejorar la funcionalidad del parque, incrementar su atractivo y adaptarlo a las necesidades reales de los usuarios: familias jóvenes, personas mayores, deportistas y propietarios de mascotas.

Así, incluye la remodelación de la pista deportiva con una grada de hormigón prefabricado, una red de protección, nuevos juegos infantiles, una tirolina, fuentes secas y un parque canino. También se renovarán pavimentos, jardinería, riego y alumbrado para convertirse en "un referente de ocio y convivencia", ha destacado el arquitecto.

Parque Ingeniero Juan García, que se reformará de forma integral / Información

En palabras de Valverde, "hemos tratado de darle un cambio total a esta gran zona verde, incorporando todo lo necesario y elementos novedosos que nunca antes había tenido el municipio. Es un proyecto pensado para todos los vecinos, desde las familias jóvenes con niños hasta las personas mayores que cada tarde llenan los bancos de este parque".

Por último, el edil ha subrayado la importancia de "haber tramitado el proyecto con rapidez, ya que antes del 31 de diciembre teníamos que justificar el primer gasto de la subvención, y lo hemos conseguido con más de un mes de margen".