Así será el parque Ingeniero Juan García de Orihuela tras su reforma
Orihuela avanza el proyecto de renovación de 11.000 metros cuadrados con un presupuesto de medio millón de euros financiado por la Generalitat
Ya hay proyecto para la remodelación integral del parque Ingeniero Juan García, una actuación largamente demandada por los vecinos y que transformará por completo este gran pulmón verde del casco urbano.
La actuación cuenta con una inversión total de 500.000 euros financiada por la Generalitat Valenciana, por lo que el Ayuntamiento ha querido dejar claro que ha cumplido estrictamente los plazos de la subvención autonómica, que exigía justificar antes del 31 de diciembre el primer gasto correspondiente a la redacción del proyecto, por importe de 16.000 euros, ya abonado y debidamente justificado.
Se trata de una de las zonas verdes más transitadas de la ciudad, lugar habitual de encuentro para niños, familias y personas mayores. La intervención, según el Ayuntamiento, permitirá crear un espacio más seguro, accesible, moderno y con nuevos servicios inéditos en el municipio. En este sentido, el Consistorio afirma que iniciará ahora la licitación para que las obras, con un plazo de ejecución de seis meses, puedan comenzar cuanto antes.
"Esperamos que después del verano del año que viene podamos ver este parque completamente renovado, con una zona deportiva protegida y nueva, espacios amplios para pasear, zonas de descanso y un parque canino", según las expectativas que ha avanzado el alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, que ha presentado el proyecto este miércoles junto con el concejal de Infraestructuras, Víctor Valverde, y el arquitecto redactor, Enrique Bautista.
El técnico ha explicado que es una actuación global en una superficie aproximada de 11.000 metros cuadrados para mejorar la funcionalidad del parque, incrementar su atractivo y adaptarlo a las necesidades reales de los usuarios: familias jóvenes, personas mayores, deportistas y propietarios de mascotas.
Así, incluye la remodelación de la pista deportiva con una grada de hormigón prefabricado, una red de protección, nuevos juegos infantiles, una tirolina, fuentes secas y un parque canino. También se renovarán pavimentos, jardinería, riego y alumbrado para convertirse en "un referente de ocio y convivencia", ha destacado el arquitecto.
En palabras de Valverde, "hemos tratado de darle un cambio total a esta gran zona verde, incorporando todo lo necesario y elementos novedosos que nunca antes había tenido el municipio. Es un proyecto pensado para todos los vecinos, desde las familias jóvenes con niños hasta las personas mayores que cada tarde llenan los bancos de este parque".
Por último, el edil ha subrayado la importancia de "haber tramitado el proyecto con rapidez, ya que antes del 31 de diciembre teníamos que justificar el primer gasto de la subvención, y lo hemos conseguido con más de un mes de margen".
Actuaciones previstas
1. Zona deportiva
-Remodelación integral de la pista polideportiva.
-Instalación de una grada de hormigón prefabricado.
-Colocación de redes de protección perimetrales para evitar la salida de balones.
-Renovación total del pavimento deportivo.
2. Juegos infantiles y áreas familiares
-Instalación de nuevos juegos infantiles.
-Montaje de una tirolina.
-Renovación de los pavimentos de caucho y zonas estanciales.
-Mejora de la accesibilidad en toda la zona.
3. Elementos innovadores
-Incorporación de fuentes secas con chorros de agua: un nuevo atractivo lúdico que no existía en el municipio.
-Un parque canino con equipamiento adecuado.
4. Zonas de descanso y convivencia
-Renovación de bancos, sombras y espacios estanciales, muy utilizados especialmente por personas mayores.
-Reordenación de caminos y zonas pavimentadas.
5. Jardinería y riego
-Renovación completa de la jardinería.
-Instalación de un moderno sistema de riego por goteo.
-Mejora y extensión de los firmes.
6. Alumbrado público
-Sustitución total del alumbrado, con nuevas luminarias más potentes y eficientes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La Primitiva aterriza en Almoradí con un nuevo premio: este es el dinero que se lleva el acertante
- El Millón de Euromillones cae en Orihuela y le cambia la vida a un jugador
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- Nuevos trabajadores para la pesca