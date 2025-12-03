Vegara propone adelantar el pleno al día 23 y Cs se niega a trabajar como "señoritos"

Lío y polémica en Orihuela a cuenta de la celebración del pleno ordinario de este mes. La sesión extraordinaria de organización, que se celebró en julio de 2023 al inicio del mandato de PP y Vox, estableció que tendría una periodicidad mensual y se realizaría el último jueves de cada mes. En esta ocasión, es el 25 de diciembre, día de Navidad, por lo que el alcalde del municipio, Pepe Vegara, ha propuesto, a través de un grupo de WhatsApp, a los portavoces de los grupos municipales que la fecha sea el martes 23.

Según el mismo reglamento, "en caso de que dicho día sea inhábil se retrasará al siguiente día hábil". Esto es, el viernes 26. Además, los cambios deben aprobarse por unanimidad. En base al acuerdo, Ciudadanos ya ha mostrado su oposición. El portavoz de la formación naranja, José Aix, rechaza la propuesta porque "si es para tener un puente, que no cuenten conmigo". Así, manifiesta que el equipo de gobierno debe trabajar como todo ciudadano y no como "señoritos". En este sentido, recuerda que el Ayuntamiento estará abierto como cualquier otro día, y "nosotros no podemos ser menos".

Otro de los cambios que se ha producido este año es que si bien el pleno de organización acordó que las sesiones serían a las 10 horas, se están llevando a cabo a las 9.15 tras comentarse en una junta de portavoces y pensando en la conciliación familiar.

El mes de noviembre ha dado de sí otra novedad, trasladando el pleno por primera vez a la Costa. La sede consistorial de Playa Flamenca albergó una sesión inusual hasta ahora pese a que desde septiembre de 2022 al menos una de las sesiones por semestre debe celebrarse en el litoral para cumplir con el artículo 16 del Reglamento Orgánico del Pleno y sus Comisiones, con el objetivo de acercar la administración a todos los ciudadanos del municipio.

La modificación en el reglamento que obliga a esa convocatoria fue propuesta por Cambiemos y aprobada por el gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos, que gestionó el Ayuntamiento en el tramo final del mandato 2019-2023. PP y Vox, en aquel momento en la oposición, se abstuvieron.

En pupitres

A modo de curiosidad, los concejales estaban sentados en pupitres escolares que prácticamente no habían sido ni desempolvados. Aix, que también es profesor en un instituto público de Beniel en la vecina Región de Murcia, dijo aprovechando la ocasión aquello de que hasta los asientos de su centro educativo eran más cómodos.

La decisión pilló casi por sorpresa a ediles de la oposición, que fueron avisados pocos días antes. No supuso un desembolso económico adicional en cuanto a gastos de desplazamiento, aunque hubo que poner a punto medios técnicos para la retransmisión en directo, que pudo seguirse por YouTube pero no por la web oficial del Ayuntamiento, y el equipo de sonido, aunque finalmente se usaron micrófonos algo obsoletos y siempre activos, sin posibilidad de cerrarlos al acabar las intervenciones.

Solo estuvo operativa una cámara sin capacidad para realizar primeros planos de los concejales que iban interviniendo. "Fue algo cutre", recuerda el edil de Ciudadanos, para el que la sesión fue una metáfora de lo que ocurre en el litoral oriolano, donde hay un profundo malestar y sensación de abandono entre los vecinos, que representan una parte muy importante del municipio, incluidos numerosos residentes europeos.

Descontento

La escasa inversión en la zona y la ausencia de espacios de decisión política en su entorno inmediato han alimentado un sentimiento de abandono y desapego hacia el Ayuntamiento y sus dirigentes. Síntoma de ello fue que mientras se celebraba la sesión, en la calle se "cocinaba" una alternativa para concurrir a las elecciones municipales de 2027.

Con menos poder de convocatoria que en otras ocasiones, unas cien personas manifestaron ante una fuerte presencia policial el descontento del litoral, denunciando "el abandono, la desigualdad y la falta de respeto institucional".

Con todo, la jornada también dio ocasión para acercar posiciones entre el Partido para la Independencia de Orihuela Costa (PIOC) y diferentes asociaciones, como FOCA y Unidos por la Costa, con la idea de posicionar al PIOC como el vehículo de reivindicación de cara a las elecciones. El partido, que en la junta de distrito X logró a cinco de los seis representantes, en los pasados comicios se quedó, con 1.382 votos, a 100 papeletas de lograr un concejal.

Por su parte, desde Unidos por la Costa, la más numerosa en número de socios de todo el término municipal, lamentaron "la falta de generosidad" por no incluir en el orden del día su pregunta al haberse cumplido ya el cupo de cinco, aprovechando que por primera vez se hacía un pleno municipal en el litoral, cuando son precisamente los vecinos del litoral los que más preguntas de participación ciudadana registran, demostrando un interés por los asuntos municipales y en concreto para conocer la situación de las gestiones que se están llevando a cabo para solucionar sus problemas de la costa.