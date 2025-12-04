La Generalitat clausura los ascensores del Ayuntamiento de Benejúzar, según Ciudadanos

En marzo de 2025 la Generalitat llevó a cabo la inspección de los ascensores del Centro Social de la Tercera Edad y del Ayuntamiento de Benejúzar. Los informes señalaron la existencia de graves defectos, según denuncia la oposición al Partido Popular de Ciudadanos.

En septiembre, una nueva revisión volvió a constatar que estos defectos persistían y que no habían sido subsanados, por lo que, según asegura la misma formación política, desde la sección de Seguridad del Servicio Territorial de Industria Energía y Minas de la Generalitat se decidió dejar fuera de servicio y paralizar ambos ascensores.

La concejala portavoz de Ciudadanos, Rosa García / Tony Sevilla

Inaccesible

García señaló "esta dejadez del equipo de gobierno que viene produciéndose ya varios meses". “Celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y este Ayuntamiento, tristemente, no tiene nada que celebrar, pues hoy es más inaccesible que nunca”, subrayó García, quien añadió: “Sabemos que el ascensor del Centro Social lleva semanas funcionando a pesar de que no nos conste que Industria haya dado el permiso para que pueda funcionar. Sería grave si fuese así”.

Meses

Por otro lado, el ascensor del Ayuntamiento continúa paralizado con una nota de “averiado” desde hace ya varios meses. “Es lamentable que siga así, sin que los usuarios y vecinos con dificultades en su movilidad o algún tipo de discapacidad física puedan ser atendidos para cualquier cuestión", manifiestó García.

Para la concejala es "más grave es el que durante meses los vecinos hayan estado haciendo uso de esos ascensores aún a sabiendas de conocer el Ayuntamiento de la existencia de estos graves defectos que ponen en riesgo grave e inminente a sus usuarios, y no haya sido hasta la resolución de Industria, meses después de advertidos dichos defectos, cuando han sido definitivamente clausurados”.

Ayuntamiento de Benejúzar en una imagen de archivo / D. Pamies

García cuestiona que el Ayuntamiento lleve meses sin pagar facturas por valor de 700.000 euros y carezca, a su juicio, además, de fondos para hacer reparaciones "tan necesarias y urgentes como es el caso de los ascensores". “Arrastramos un déficit presupuestario de 700.000 euros y estamos sin presupuestos en 2025. Este es el problema, un equipo de gobierno que es incapaz de sacar unos presupuestos y que pretende modificar créditos con informes desfavorables de Secretaría- Intervención que nos alertan de un posible plan económico financiero”. “Benejúzar (6.000 habitantes) no es accesible, el incapaz es su Gobierno local”, subrayó la concejala.