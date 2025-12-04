TORREVIEJA
Francisco Montesinos Ruiz es el nuevo presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Torrevieja
Una asamblea extraordinaria proclamará el 9 de diciembre a la única candidatura que se ha presentado al proceso electoral tras la dimisión en octubre de Francisco Beltrán
Francisco Montesinos Ruiz es el nuevo presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Torrevieja. Ha sido el único candidato que ha presentado su propuesta formal para presidir la entidad organizadora de los actos religiosos tras el plazo de presentación de candidaturas, aunque formalmente, para que comience a ejercer como presidente, es necesaria la votación en una asamblea general extraordinaria el próximo 9 de diciembre.
La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Torrevieja informó este jueves, en un escueto comunicado, que, una vez cumplido el plazo establecido para la presentación de candidaturas para la elección de presidente, se ha reunido en la Parroquia de la Inmaculada Concepción la junta electoral de la entidad presidida por Ada Mancebo, el consiliario, párroco de la iglesia de la Inmaculada y deán de la Catedral de Orihuela, José Antonio Gea Fernández, la vocal Nuria Sánchez y la secretaría Ana Isabel Ferrándiz Chazarra.
Único candidato
Tras proceder a la revisión de candidatos presentados en plazo y los requisitos necesarios "a tal fin, se procede a la proclamación como único candidato de Francisco Montesinos Ruiz", que preside la Cofradía de la Santísima Vera Cruz de la Convocatoria y Nuestro Padre Jesús en Samaria. Lo que popularmente se conoce en Torrevieja como "La Convocatoria", la única cofradía torrevejense, entre la quincena que hay constituidas en la ciudad, que participa prácticamente en todos los desfiles procesionales a excepción de la procesión del Encuentro.
Francisco Montesinos está integrado en la Semana Santa de Torrevieja desde hace 20 años y fue vocal de la Junta Mayor de Cofradías durante los años 2018 y 2019, con Ignacio Suárez como presidente.
En la reunión se ha acordado trasladar el acuerdo a la totalidad de miembros de la Junta Mayor de Cofradías con derecho a voto para su constancia.
Asamblea general extraordinaria
El próximo día 9 de diciembre de 2025 tendrá lugar la celebración de la asamblea general extraordinaria en el Museo de la Semana Santa “Tomás Valcárcel”, donde "tendrá lugar la votación de las candidaturas presentadas".
Finalizada la votación, la mesa electoral elevará el resultado al Obispado de Orihuela-Alicante para su confirmación oficial del nuevo presidente.
Este proceso electoral extraordinario se abrió tras la renuncia al cargo de Francisco Beltrán, que anunciaba en octubre pasado que daba"por finalizado su mandato". Beltrán llevaba cuatro años en el cargo, tras completar un mandato de tres y renovar para un segundo del que le quedaban dos años. La decisión, explica, viene motivada con el objetivo de "dar un nuevo impulso a los desfiles procesionales de la Semana Santa de Torrevieja".
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
- La Fiscalía ve indicios de un delito de falsedad documental en las facturas de las fiestas de La Murada y Orihuela Costa
- Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
- Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo
- La Primitiva aterriza en Almoradí con un nuevo premio: este es el dinero que se lleva el acertante
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja