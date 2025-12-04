Francisco Montesinos Ruiz es el nuevo presidente de la Junta Mayor de Cofradías de Torrevieja. Ha sido el único candidato que ha presentado su propuesta formal para presidir la entidad organizadora de los actos religiosos tras el plazo de presentación de candidaturas, aunque formalmente, para que comience a ejercer como presidente, es necesaria la votación en una asamblea general extraordinaria el próximo 9 de diciembre.

La Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Torrevieja informó este jueves, en un escueto comunicado, que, una vez cumplido el plazo establecido para la presentación de candidaturas para la elección de presidente, se ha reunido en la Parroquia de la Inmaculada Concepción la junta electoral de la entidad presidida por Ada Mancebo, el consiliario, párroco de la iglesia de la Inmaculada y deán de la Catedral de Orihuela, José Antonio Gea Fernández, la vocal Nuria Sánchez y la secretaría Ana Isabel Ferrándiz Chazarra.

Único candidato

Tras proceder a la revisión de candidatos presentados en plazo y los requisitos necesarios "a tal fin, se procede a la proclamación como único candidato de Francisco Montesinos Ruiz", que preside la Cofradía de la Santísima Vera Cruz de la Convocatoria y Nuestro Padre Jesús en Samaria. Lo que popularmente se conoce en Torrevieja como "La Convocatoria", la única cofradía torrevejense, entre la quincena que hay constituidas en la ciudad, que participa prácticamente en todos los desfiles procesionales a excepción de la procesión del Encuentro.

Francisco Montesinos está integrado en la Semana Santa de Torrevieja desde hace 20 años y fue vocal de la Junta Mayor de Cofradías durante los años 2018 y 2019, con Ignacio Suárez como presidente.

En la reunión se ha acordado trasladar el acuerdo a la totalidad de miembros de la Junta Mayor de Cofradías con derecho a voto para su constancia.

Asamblea general extraordinaria

El próximo día 9 de diciembre de 2025 tendrá lugar la celebración de la asamblea general extraordinaria en el Museo de la Semana Santa “Tomás Valcárcel”, donde "tendrá lugar la votación de las candidaturas presentadas".

Finalizada la votación, la mesa electoral elevará el resultado al Obispado de Orihuela-Alicante para su confirmación oficial del nuevo presidente.

Este proceso electoral extraordinario se abrió tras la renuncia al cargo de Francisco Beltrán, que anunciaba en octubre pasado que daba"por finalizado su mandato". Beltrán llevaba cuatro años en el cargo, tras completar un mandato de tres y renovar para un segundo del que le quedaban dos años. La decisión, explica, viene motivada con el objetivo de "dar un nuevo impulso a los desfiles procesionales de la Semana Santa de Torrevieja".