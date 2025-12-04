El Taibilla garantiza el suministro de agua a 130.000 habitantes de seis municipios de la Vega Baja tras renovar 20 kilómetros de conducciones

La Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) ha presentado este jueves en el paraje de Los Mejicanos de Redován la culminación de la obra que garantiza el suministro de agua de "boca" a 130.000 habitantes de la Vega Baja en el casco urbano de Orihuela y los términos municipales al completo de Benferri, Redován, Cox, Callosa de Segura y Granja de Rocamora.

Las obras han supuesto una inversión de casi 12 millones de euros, con una aportación de fondos de la Unión Europea del programa Feder del 60 %. La actuación ha permitido renovar 20 kilómetros de conducciones entre la planta potabilizadora de Torrealta en La Murada (Orihuela), que recibe los aportes del trasvase Tajo-Segura y las desaladoras, hasta esos municipios situados al oeste de la comarca. La infraestructua sumaba en algunos casos más de medio siglo de antigüedad. El agua de la Mancomunidad -en concreto la uno de los principale afluente del Segura, el río Taibilla- comenzó a llegar a la zona entre los años 60 y 70.

Fibrocemento

Ahora que han sido renovadas el presidente de la MCT, Juan Cascales, que presentó las obras junto a alcaldes y concejales de los municipios beneficiados, señaló que las conducciones eran de fibrocemento, un material cuyo uso está prohibido desde hace dos décadas, y presentaban problemas de averías y fugas que distorsionaban el suministro ordinario.

Esta renovación de la red de Torrealta hasta Redován pasando por Benferri, hasta Redován con los dos ramales, uno al casco urbano de Redován y otro de Cox- Granja, permitirá "una mayor eficiencia hidráulica" y una "notable reducción en el número de averías" que afectaban a los municipios de Orihuela, Callosa de Segura, Redován, Cox, Granja de Rocamora y Benferri.

Garantía de abastecimiento con tres fuentes de agua La Mancomunidad es la entidad que garantiza el agua de suministro urbano a todos los municipios de la Vega Baja, además de las ciudades de Alicante, Elche, Aspe y Santa Pola, toda la Región de Murcia y algunas poblaciones de Albacete con un aportación anual en conjunto cien hectómetros conformada por agua del trasvase Tajo-Segura, desalada y de la cuenca del Segura -el río Taibilla-, en una proporción aproximado y equilibrada de un tercio cada una, con algo más de protagonismo de la desalación frente a las otras dos fuentes de agua en los últimos años. Durante décadas esta aportación ha permitido el abastecimiento -y el crecimiento urbanístico- sin depender de la explotación de masas de aguas subterráneas con captaciones de pozos a la que siguen "atadas" grandes ciudades de la provincia como Benidorm, Elda, Alcoy, Villena o Dénia, con aportaciones reducidas de agua desalada.

Con la actuación presentada este jueves que se ha prolongado durante 18 meses, no sin molestias para los habitantes de los municpios afectados con cortes de agua, se garantiza, según Cascales, un sistema de abastecimiento en alta "completamente renovado" que garantiza un suministro adecuado, fiable y seguro.

El proyecto se ha materializado a través de dos actuaciones independientes que han consistido en la sustitución de las antiguas conducciones troncales desde la potabilizadora de Torrealta en La Murada por nuevas tuberías de fundición dúctil, de mayor resistencia y vida útil, con el objetivo de poner fin a las frecuentes roturas que afectaban al suministro y garantizar que los ciudadanos de los seis municipios tengan un acceso estable y seguro al agua potable.

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA – VEGA BAJA 💧 RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO EN ALTA – VEGA BAJA CONCEPTO DETALLE 📍 MUNICIPIOS BENEFICIADOS Orihuela, Benferri, Cox, Callosa de Segura, Redován, Granja de Rocamora 💶 INVERSIÓN TOTAL 11.809.855,51 € 🧱 MATERIAL TUBERÍAS Fundición dúctil (mayor resistencia y vida útil) 📏 LONGITUD TOTAL RENOVADA ≈20 km 🔧 CONDUCCIÓN PRINCIPAL 11 km • DN 600 mm • 8.135.409,48 € 🔧 RAMAL COX–CALLOSA 6.320 m • DN 400 mm • parte de 3.674.446,03 € 🔧 RAMAL REDOVÁN 1.286 m • DN 300 mm • parte de 3.674.446,03 € 💧 ORIGEN DEL AGUA ETAP de Torrealta (La Murada, Orihuela) 🎯 BENEFICIOS Suministro estable, seguro y fiable; reducción de averías; mejora de eficiencia hidráulica 💶 FINANCIACIÓN 40 % MCT • 60 % FEDER 📅 DURACIÓN DE LAS OBRAS ≈18 meses

Así, esa renovación de la conducción principal, entre La Murada y Redován, ha supuesto una inversión de un total de 8.135.409 euros con la sustitución de un tramo de 11 kilómetros de longitud de la antigua conducción, que tenía unos 50 años de antigüedad, por una tubería de fundición dúctil con un diámetro nominal de sesenta centímetros.

Esta conducción troncal principal renovada permitirá mejorar la garantía de suministro a Orihuela y Benferri de manera directa, aportando caudales procedentes de la potabilizadora de Torrealta que, en caso de necesidad podrían ser llevados hasta Guardamar y Torrevieja -aunque la zona litoral de la comarca se dota normalmente de la potabilizadora de Vistabella, junto al embalse de La Pedrera-

Entre otros retos, la infraestructura en este tramo se ha diseñado ahora para salvar con un viaducto de 25 metros de longitud el paso por la rambla de Abanilla, lo que asegura la infraestructura frente a la avenida de agua de la rambla más temida de la Vega Baja, capaz de evacuar hasta quinientos metros cúbicos de agua por segundo.

Un momento de la presentación de las obras de la MCT en las que se han invertido casi 12 millones de euros con la presencia de alcaldes y ediles de seis municipios de la Vega Baja / INFORMACIÓN

Los dos ramales

Por otra parte, para renovar los ramales de Cox-Callosa de Segura y Redován que parten de esa conducción principal, la MCT ha invertido un total de 3.674.446 euros. Esta segunda obra ha consistido en la sustitución de un tramo de 6.320 metros de longitud de las antiguas conducciones del ramal Cox-Callosa delSegura por una tubería de fundición dúctil con un diámetro nominal de 40 centímetros; y la sustitución de un tramo de 1.286 metros de longitud de las antiguas conducciones del ramal de Redován por una tubería de fundición dúctil con un diámetro nominal de 30 centímetros.

Eficiencia hidráulica

Además de Cascales, al acto de presentación acudieron el alcalde José Vegara, alcalde de Orihuela y Víctor Valverde, concejal de Infraestructuras O; José Manuel Nadal, alcalde de Granja de Rocamora; Luis Vicente Mateo alcalde de Benferri; Francisco Maciá, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Callosa de Segura; Antonio Marín y Ainara Bernabéu, concejal de obras y concejala de juventud del Ayuntamiento de Cox; y Ana Lardelli, directora de las obras.

Consenso técnico

La MCT es una de las escasas entidades de la Administración central que logra el consenso en la Vega Baja a la hora de realizar sus actos y que a lo largo de los años -cumple el centenario en 2027- se ha distitinguido en reflejar un perfil exclusivamente técnico más allá de quien esté al mando de su gestión política. Mantiene sus tarifas congeladas desde hace diez años -0,69 euros el metro cúbico- con la incógnita de cuando decidirá elevarlas, sobre todo para asumir el aumento del coste energético derivado del incremento del uso de la desalación, que trata de rebajar con la construcción de plantas solares.