Torrevieja apuesta ahora por un senda peatonal para unir el casco urbano con el hospital que discurra paralela a la CV-95 desde Villa Amalia

El Ayuntamiento de Torrevieja ha decidido modificar de forma sustancial el proyecto de senda peatonal y carril bici que permitirá unir el casco urbano de Torrevieja con el Hospital Universitario de Torrevieja. Descarta el trazado que debía conectar el cementerio municipal con la CV-95 y opta por un camino que parta desde la rotonda de Villa Amalia-La Veleta hasta la glorieta de acceso al centro sanitario en Los Balcones, siempre en paralelo a la carretera.

El presupuesto se incrementa hasta los 900.000 euros, desde los menos de 400.000 que se plantearon cuando se puso sobre la mesa la iniciativa a finales de 2022 y que ha figurado en los presupuestos municipales desde entonces.

El próximo año

Según fuentes del área de Urbanismo del equipo de gobierno del Partido Popular la previsión es que la obra se pueda contratar y ejecutar a lo largo de 2026, al margen de si se lleva a cabo la actuación de desdoblamiento de la CV-95 en ese mismo tramo de la carretera -improbable porque el proyecto no está acabado ni aprobado-, por parte de la Generalitat Valenciana.

El sendero peatonal necesita del visto bueno del Consell, titular de la carretera, y del Ministerio de Transportes, que gestiona la N-332. Un tramo de este carril-bici debe discurrir bajo el puente de ese vial y contemplar, además una zona de protección específica para los usuarios que utilicen ese tramo para protegerlos del tráfico, muy denso durante todo el año.

El trazado escogido finalmente para llevar a cabo el camino peatonal y carril-bici se ubicará entre la rotonda de la urbanización La Veleta-Villa Amalia y la glorieta de acceso al Hospital Universitario de Torrevieja. Un recorrido de unos 1.200 metros lineales que discurrirá por la margen izquierda de la CV-95 en sentido hacia el hospital. Es la opción que no se solapa con el proyecto de desdoblamiento de la CV-95 que debe ocupar para contar con dos carriles en cada sentido de la circulación por los suelos que recaen a la zona del hospital.

Según la nueva propuesta el carril-bici y sendero peatonal discurriría a la izquierda de esta imagen desde la rotonda de Villa Amalia-La Veleta hasta la glorieta de Los Balcones con el Hospital / Tony Sevilla

Propuesta inicial

El trazado inicial, que el Ayuntamiento lleva planteando desde finales de 2022, contemplaba unir el casco urbano con el centro sanitario entre el cementerio municipal de Torrevieja y la CV-95, empleando los terrenos de dominio público de titularidad estatal junto a la desaladora. También afectaba, en menor medida, a suelos agrícolas. Tras dos años de trámites -y dos proyectos abonados por el Ayuntamiento a dos estudios de arquitectos para un primer tramo de 900 metros y otro de 300- esta opción se ha descartado porque interfiere en el futuro desdoblamiento de la CV-95.

D. Pamies

Acceso al aparcamiento

También se solapa con la solución de acceso de vehículos provisional al aparcamiento del centro sanitario con un carril de incorporación de coches que ha planteado el Ayuntamiento a la Generalitat con el objetivo de rebajar las retenciones de tráfico en este tramo de carretera y que el Hospital cuente con dos entradas de vehículos distintas.

Además, la Administración central no ha llegado a responder con claridad si estaba dispuesta a ceder los suelos, mientras que tampoco quedaba del todo claro en las propuestas hasta qué punto quedaban afectados suelos privados agrícolas que forman parte de la comunidad de regantes de Torremiguel.

El actual trazado prescinde de algunos de los elementos que se plantearon en los anteriores, como el tratamiento con vegetación a modo de bulevar del carril bici y senda peatonal porque la zona de servidumbre que resta para llevar a cabo el proyecto será bastante más estrecha por las exigencias del desdoblamiento de la CV-95, del que se está redactando el proyecto.

Aspecto de la carretera CV-95, que sufre constantes retenciones de tráfico en horas punta. El trazado propuesto de senda y carril bici discurriría a la izquierda de esta imagen hasta el Hospital Universitario / Tony Sevilla

Sin márgenes

Muchos peatones y ciclistas emplean la CV-95 para realizar este trayecto pese al peligro que entraña en un vial con un promedio medio de paso de casi 20.000 vehículos diarios, prácticamente sin arcenes. Actualmente el espacio que deja el vallado de la explotación agrícola y la propia calzada en ambos márgenes de la carretera es muy estrecho, apenas para un camino de tierra. Una alternativa que siguen empleando, no solo para llegar al hospital, también para alcanzar Los Balcones, porque la movilidad no está garantizada con un servicio de transporte urbano muy deficiente y una oferta, sobre todo en verano, en especial en verano, de servicio de taxi.