Un vertedero ilegal de 500 metros lineales asedia el polígono de Orihuela

El vertedero ilegal que hay en la entrada al polígono industrial Puente Alto de Orihuela continúa creciendo día a día. Al lado de la rotonda de acceso desde Redován, escombros, enseres y basura dan la bienvenida a la principal superficie industrial del municipio, con unas cien empresas instaladas, algunas tan potentes como el Grupo Marcos. Más de 340.000 metros cuadrados que lo convierten en uno de los más grandes de la Vega Baja.

Este foco de podredumbre se originó tras la dana de septiembre de 2019, siendo un lugar improvisado donde depositar de forma provisional y ante la magnitud de la emergencia todo el material inservible que dejaron las lluvias torrenciales. Desde entonces, seis años después, no ha parado de crecer, convirtiéndose en un punto incontrolado donde abandonar lo que ya no sirve no pasa factura.

En los últimos días, además, se ha añadido una novedad: ahora también hay quien tira fruta y verdura, materia orgánica en descomposición que agrava aún más la situación al ser más atractivo para roedores y bichos, advierte Cosme Javaloyes, presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Puente Alto de Orihuela. Un problema no solo de imagen, sino también de salubridad, sin olvidar que el 80% de las corporaciones del polígono son del sector agroalimentario, que están ahora mismo rodeadas de un foco de infección.

Limpieza

Javaloyes añade con hastío que ha pedido en innumerables ocasiones, tanto al equipo de gobierno anterior como a este, que ordene la limpieza y si no que la ejecute subsidiariamente -de forma forzosa lo hace la Administración y luego exige al dueño el reembolso de los gastos-, sin que el Ayuntamiento haya movido ficha para acabar con este vertedero incontrolado que ocupa unos 500 metros en la primera línea de una parcela de 18.000 cuya empresa propietaria está en concurso de acreedores.

Sanciones

Cuando pillan a alguien con las manos en la masa, llaman a la Policía para que sancione, pero también deberían revisar las cámaras de seguridad y multar, además de vallar el terreno, propone Javaloyes, que lamenta que encima se haya perdido este año la ayuda que el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace) otorga cada año a los ayuntamientos para proyectos de inversión para la mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en polígonos, áreas industriales y enclaves tecnológicos, pudiendo haber destinado parte del dinero, incide Javaloyes, a mejorar el acceso al polígono y la limpieza, para que los desperdicios dejen de campar a sus anchas y asediar a uno de los motores económicos de la capital de la Vega Baja.

El vertedero ya suma 500 metros lineales en una parcela abandonada / Información

Hay que recordar que el motivo de que se haya denegado esta subvención es que el Ayuntamiento tenía una deuda con la Generalitat Valenciana. En concreto, la Administración local aspiraba a obtener una cuantía de 300.000 euros. Sin embargo, en la tramitación del proyecto el Ivace, organismo de la Generalitat Valenciana, requirió al Consistorio, a efectos de poder continuar con el proceso, el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones con la Hacienda valenciana.

Finalmente, el Ivace denegó la subvención porque el certificado aportado en obligaciones tributarias y con la Seguridad Social era negativo, incumpliendo uno de los requisitos exigidos. Así, aparecía una deuda de 25.585 euros.

Todo ello pese a que el decreto para aprobar la participación en la convocatoria, firmado por el propio alcalde, Pepe Vegara, al que le fueron delegadas las competencias de la junta de gobierno local para la petición y justificación de las subvenciones a otras administraciones, incidía en que "este Ayuntamiento está decidido a promover la renovación y adaptación de todas las infraestructuras y servicios generales del polígono industrial Puente Alto, dada la evidente necesidad de incorporar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como para restaurar diversas infraestructuras y del mismo modo para favorecer una ordenación del tráfico rodado y de la movilidad urbana del espacio productivo".

Proyecto

Así, decretó efectuar los trámites necesarios para la consecución de la máxima ayuda posible que pudiera corresponderle al Ayuntamiento, que se cifró en 300.000 euros en una la línea de ayudas en concurrencia competitiva y sujeta al cumplimiento de diversos requisitos y criterios de evaluación.

De esta forma, Orihuela presentó un proyecto que consistía en la mejora de la sostenibilidad energética y ambiental y la seguridad viaria y movilidad del polígono: alumbrado público con luminarias LED con tecnología solar instaladas sobre nuevos puntos de iluminación; un itinerario peatonal desde el camino de acceso desde Redován hasta el polígono con la colocación de bordillos nuevos y pavimento; mejora en el suministro eléctrico y generación de energía renovable para todo el polígono Industrial, incluyendo la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos en lugares estratégicos para promover el transporte de bajo nivel de CO2, así como recorridos biosaludables, plantación de arbolado e instalación de mobiliario urbano, contribuyendo a la regeneración paisajística y ambiental.

Una oportunidad perdida a pesar de que la prioridad del equipo de gobierno es acabar con la fuga de empresas a otros municipios y recuperar la posición de liderazgo de la comarca a través de la mejora del polígono y el futuro parque empresarial.