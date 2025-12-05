La Audiencia condena por prevaricación a la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona

La Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Elche ha condenado a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación a la exconcejala de Contratación y Aseo Urbano de Torrevieja, Carmen Gómez Candel (PP), por encargar a dedo, sin contrato, a Acciona un "plan de choque de limpieza" valorado en 188.829 euros durante los meses de julio y agosto de 2019 y que el municipio no ha podido abonar a la multinacional a día de hoy.

La sentencia señala como hechos probados que la acusada "siendo plenamente consciente de lo arbitrario de su proceder y de que, con su actitud, quebrantaba de forma flagrante la legislación en materia de contratación administrativa", ordenó a finales de junio de 2019, poco después de iniciarse aquel mandato, a la empresa de limpieza y recogida de basura, Acciona, la realización de "lo que ella misma" denominó "plan de choque de limpieza", con servicios marcados en un presupuesto que solicitó de la empresa. Una ilegalidad que la concejala no pudo explicar en el juicio con una argumentación técnico-jurídica "mínimamente razonable".

Doble condena

La exconcejala ha sido condenada por un delito de prevaricación por partida doble en menos de seis meses. En julio pasado fue condenada por un delito de prevaricación a siete años de inhabilitación por encargar materiales para la construcción de un parque en San Luis. Carmen Gómez fue mano derecha de la gestión del equipo de gobierno del alcalde y diputado autonómico, Eduardo Dolón. Hasta diciembre de 2023, momento en el que tuvo que dimitir al sumarse los dos escritos de acusación de la Fiscalía Anticorrupción que la exedil negó que existieran hasta el momento mismo de presentar esa renuncia. Los 16 años de inhabilitación son para ejercer como concejal, teniente de alcalde o alcalde, no para ejercer una función pública.

Fruto de "su exclusiva voluntad"

En este caso la sentencia, que redacta como ponente la magistrada Cristina Betrián, detalla que "no consta" que, antes de que la orden para encargar los trabajos se emitiera, que la concejala recabara "informe alguno" acreditativo de la necesidad del servicio, como tampoco informe sobre si existía consignación presupuestaria para hacer frente al pago de los servicios que se estaban comprometiendo ni sobre si los precios de los mismos eran conforme a mercado o no, cuestiones que Carmen Gómez Candel "decidió fruto de su exclusiva voluntad". Sí está acreditado que la concejala, en compañía del alcalde Eduardo Dolón, compareció en una rueda de prensa en la que dio detalle de la prestación sin que estuviera contratada.

La concejala pese a que entendió "fruto de su exclusiva voluntad" que era necesario una ampliación o un “plan de choque” nunca instó, "tal y como era su obligación", de los servicios de Contratación del Consistorio -era concejala de esa área- a que se iniciara el expediente de contratación a fin de adjudicarlo "conforme a derecho, previa la tramitación del procedimiento legalmente establecido, que siempre debería garantizar la publicidad y libre concurrencia de postores a la vista de la cuantía de los servicios, de lo que fue expresamente advertida por el técnico responsable. Y contravino, de forma consciente y radical, dice la sentencia, los principios que inspiran la legislación sobre contratación en el sector público de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, no discriminación e igualdad de trato de todos los ciudadanos, "cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa".

La exconcejala de Torrevieja, Carmen Gómez Candel, a juicio por prevaricación / Áxel Álvarez

El tribunal matiza que esos servicios encargados de forma directa por Gómez Candel "eran distintos no solo a los normales que constituían el servicio ordinario de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos, sino que también era extraordinario al servicio reforzado que todos los años en verano -que es lo que argumentó para defenderse-.

Un encargo a dedo a Acciona que no era básico ni de obligada ejecución, conforme al presupuesto que ella misma aceptó "verbalmente". Sin embargo, según señala la sentencia, el técnico del Ayuntamiento encargado de la supervisión de la prestación del servicio advirtió a la concejala cuando comenzó a prestarse el plan de choque, en distintas ocasiones, que "no debía continuar por cuanto, según su criterio, debería someterse a licitación pública, dado el importe al que este servicio ascendía y dado que se trataba de un servicio independiente al del ordinario de limpieza viaria y recogida. "No obstante lo cual -relata el fallo- Dña. Carmen Gómez Candel hizo caso omiso" a estas advertencias, motivo por el que el técnico, dejó constancia por escrito de la irregularidad que se estaba cometiendo "y que conculcaba la normativa en materia de contratación pública".

"Arbitraria voluntad"

"Pese a lo cual" la concejala "demostrando su arbitraria voluntad y decidida en sus ilícitos propósitos, obvió las indicaciones del funcionario, no cambió las órdenes que había dado a la empresa prestataria y continuó estando al tanto de la ejecución de los trabajos del plan de choque e "informó en las redes sociales del Ayuntamiento de Torrevieja sobre el curso de los trabajos". Cuando terminaron los trabajos la regidora, que también asumía las concejalías de Contratación, Parques y Jardines y Personal, hizo caso omiso a las instrucciones de Acciona para que indicara cómo debían facturar los trabajos, generando un derecho de crédito a la multinacional de 188.829 euros por los meses de julio y agosto de 2019. La exregidora del PP llegó a argumentar en el juicio que se contrató el servicio a coste cero pero no existe resolución alguna al respecto, según reitera el fallo. También señala el tribunal el hecho de que con anterioridad al plan de choque "ya se hubiera realizado", según su versión, otros, "no justifica la conducta de la acusada porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que la comisión de una ilegalidad anterior no es un argumento válido para justificar o exculpar un delito posterior".