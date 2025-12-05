Crece el cultivo de la alcachofa en la Vega Baja: un 10% más de superficie y 30.000 toneladas de producción

La Vega Baja ha comenzado de forma oficial la temporada de alcachofas con el primer corte simbólico en un acto que ha tenido lugar este viernes en un bancal de Daya Nueva. La nueva campaña arranca con buenas perspectivas en términos de calidad, demanda y crecimiento del cultivo. Si el tiempo y las condiciones acompañan, se prevén unas 30.000 toneladas -en la anterior se obtuvo una producción de 27.000-.

Además, esta temporada se han plantado unas 200 hectáreas más, lo que significa un aumento del 10% con respecto a la pasada.

El presidente de la marca de la alcachofa de la Vega Baja del Segura, Antonio Ángel Hurtado, ha afirmado que en apenas diez años "se ha incorporado un millar de hectáreas, pasando de las 1.562 registradas en la comarca en el año 2015 a las 2.500 hectáreas de la campaña 2025/2026".

Un crecimiento que, a su juicio, "habla de un cultivo rentable, de agricultores que creen en el mismo y del trabajo colectivo que hemos hecho para situar a la joya de la huerta en el lugar que se merece".

Corte de la primera alcachofa con el que la Vega Baja arranca la temporada / Salva González

Zona productora

La comarca se consolida así como principal zona productora de la Comunidad Valenciana y segunda de España, solo por detrás de Murcia, siendo los principales exportadores del país, con casi el 50% de las alcachofas nacionales destinadas al exterior.

Los principales destinos son Francia, seguido de Italia, Reino Unido y Europa central, además de la presencia mundial a través de la industria conservera.

La campaña genera en la Vega Baja alrededor de 5.000 empleos directos, a los que se suman mil puestos en la industria conservera, y entre mil y 1.500 indirectos, lo que refuerza el papel estratégico del cultivo en el tejido socioeconómico del territorio.

Antonio Ángel Hurtado y Antonio Galindo, padrino de honor del acto / Salva González

Esfuerzo

Pero más allá de las cifras, Hurtado ha querido reivindicar el trabajo en la huerta: "Mientras muchas personas disfrutan de sus vacaciones, en la Vega Baja hay miles de agricultores que cambian descanso por responsabilidad. En pleno verano ponen todo su talento al servicio de la tierra para que las plantas salgan adelante y hoy podamos disfrutar de este manjar. Ese trabajo silencioso es el que mantiene en pie un paisaje, una economía y una forma de entender la vida que nos define como territorio".

Padrino de honor

Antonio Galindo, que durante una década ha presidido la Asociación Alcachofa de España, ha sido el encargado de inaugurar la temporada, realizando el primer corte. "Nos hace especial ilusión que la primera alcachofa venga de sus manos porque poca gente como él sabe valorar todo el trabajo que hay detrás de cada una de las alcachofas y todo el trabajo que hay por delante para promocionarla y llegar a los consumidores", ha subrayado Hurtado.

Algunos de los asistentes al acto / Salva González

Un territorio de referencia

Por su parte, el hasta ahora presidente de Alcachofa de España, ha querido agradecer a la Asociación de la Vega Baja su trabajo y dedicación para poner a la alcachofa a los ojos de Europa, añadiendo que "los agricultores de la Vega Baja nos habéis enseñado a cultivar la joya de la huerta, convirtiéndola en una referencia de calidad a nivel nacional y europeo", ha afirmado Galindo en un acto al que también han asistido el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y la Directora General del Agua y Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Sabina Goretti, junto a numerosos representantes institucionales y del tejido socioeconómico de la comarca.

Identidad y riqueza

Pérez ha remarcado que "estamos hablando de alcachofa y, por lo tanto, estamos hablando de algo que también nos genera identidad como provincia", aprovechando además para poner en valor el trabajo diario de los agricultores de la Vega Baja.

Por último, Goretti ha defendido que "la alcachofa de la Vega Baja es la imagen de nuestra tierra, es paisaje, cultura y gastronomía. Un producto que mezcla riqueza, identidad y salud".