El frío se instala en los colegios de Orihuela: calderas rotas y falta de suministro

El grito de auxilio de la comunidad educativa del Playas de Orihuela, en el litoral, ante la falta de calefacción, al tener la caldera rota desde el año pasado y sin suministro de gas, como avanzó este periódico, es un problema generalizado en todo el municipio.

Las familias han ido recibiendo en los últimos días mensajes de las direcciones de los centros educativos: "Al no proveer el Consistorio del gasoil necesario para poner en marcha la calefacción, no se podrá encender".

Los únicos colegios que gozarán del "privilegio" de no pasar frío dentro de las aulas serán los que aún tienen combustible del año pasado o los que han comprado gasoil con su propio presupuesto. El resto se verá obligado a pasar las próximas semanas a base a abrigos y mantas.

Además de Los Dolses y el Playas fe Orihuela en la Costa, al menos otros cinco centros educativos no pueden utilizar sus calderas en condiciones debido a averías, falta de mantenimiento y problemas de suministro. En el CEIP Virgen de la Puerta no llega el gasóleo necesario para poner en marcha la calefacción, en el Josefina Manresa ni siquiera se ha realizado la revisión técnica de la caldera, en el Andrés Manjón tampoco se ha pasado la inspección obligatoria, en el Fernando Loaces la situación responde a una falta de mantenimiento ya insostenible y en el Miguel Hernández la caldera está rota sin previsión de reparación.

Con el abrigo puesto

Para muestra un botón. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento ha publicado una foto en sus redes sociales que no ha pasado desapercibida y que ha generado críticas: el propio concejal de Educación, Vicente Pina, posa con el abrigo puesto dentro del aula en su visita al CEIP Miguel Hernández, que está sin calefacción, en una imagen donde también se aprecia que el director del centro lleva chaqueta y una de las docentes bufanda, para anunciar que la alumna Julia Sales Cuenca ha ganado la XVIII edición del Concurso de Cuentos en Navidad, un certamen consolidado que impulsa cada año la creatividad literaria entre el alumnado del municipio. En esta edición han participado 65 obras, elaboradas por alumnas y alumnos de 6º de Primaria pertenecientes a diez centros educativos, lo que supone una de las cifras más altas de los últimos años.

Para más inri, la obra premiada se titula Valentín y su bufanda roja, que ha sido seleccionada por su sensibilidad, su mensaje educativo y su capacidad para transmitir valores como la amistad, la aceptación y el espíritu navideño. El relato será leído este viernes durante el encendido oficial de las luces de la Navidad, en un acto que tendrá lugar en la Glorieta Gabriel Miró, momento en el que se convertirá en el tradicional Pregoncillo de Navidad. Además, será publicado acompañado de ilustraciones realizadas por la artista oriolana María Martínez Villanueva.

Familias protestan en la Costa durante el encendido de luces navideñas / Información

Protesta

Pese a la falta de calefacción, el ambiente está caldeado. En el litoral, una treintena de familias aprovechó el encendido de las luces navideñas, este jueves en la sede consistorial de Playa Flamenca, para mostrar su descontento, pancartas en mano, y exigir soluciones. "Hay dinero para luces y fiestas, pero parece que los niños, pasando frío en clase, no son una prioridad", lamentaba uno de los padres. Los carteles que portaban repetían un mensaje: "Pasamos frío en las aulas", al mismo tiempo que pedían "condiciones justas y de calidad para nuestros hijos".

Sin respuesta

La Asociación de Familias del Alumnado (AFA) del CEIP Playas de Orihuela ha denunciado públicamente "una situación que lleva más de un año sin solucionarse y que afecta gravemente tanto a nuestros hijos como a los docentes". Desde julio de 2024 han presentado numerosas instancias sin recibir respuesta ni acciones reales por parte del Ayuntamiento.

Entre los problemas más urgentes señalan una caldera que no funciona, dejando a alumnos y docentes pasando frío en las aulas; falta de limpieza matinal, con baños en mal estado por insuficiencia de personal; ausencia total de mantenimiento (luces que no funcionan, grifos rotos, váteres averiados, puertas dañadas…); plagas en zonas del centro; sin aires acondicionados, lo que en épocas de calor dificulta aún más las clases y que ningún representante del Ayuntamiento acude al Consejo Escolar, dejando al centro sin apoyo institucional.

Cartel de protesta en el litoral oriolano / Información

Así, lamentan que ninguna de las instancias ha sido respondida ni solucionada, por lo que "los niños continúan estudiando en condiciones que no son dignas ni seguras", sin olvidar, añaden, que "los propios docentes también trabajan en un entorno lleno de carencias, lo que afecta directamente a su labor y al ambiente educativo".

Familias y comunidad educativa, tras todas las vías internas, exigen "soluciones urgentes" porque "nuestros hijos y nuestros docentes no pueden seguir así". "Una educación digna es un derecho, no una petición opcional", concluyen.

Dimisión

"Una situación absolutamente inadmisible que solo puede entenderse como resultado de la negligencia, la desidia y la flagrante mala gestión del concejal de Educación y del gobierno municipal en su conjunto", ha criticado Quique Montero, edil de Cambiemos, para quien "la acumulación de incidencias sin resolver y de esta magnitud no es un hecho aislado, sino un síntoma evidente de la incompetencia del actual gobierno municipal en materia de educación".

Desde el grupo municipal recuerdan que garantizar unas condiciones dignas en las aulas no es una opción ni un gesto de buena voluntad: "Es una obligación básica e ineludible".

Para Cambiemos, la situación ha sobrepasado cualquier límite razonable y exige consecuencias inmediatas: el concejal de Educación debe asumir responsabilidades y dimitir. "Basta ya de negligencias y de incompetencia", han finalizado.

Contrato

No son las únicas carencias. Tampoco está listo el contrato de mantenimiento de los centros, lo que dificulta las reparaciones de todo tipo. Por ejemplo, no todas las calderas han pasado las revisiones pertinentes y las mangueras de incendios tampoco.

Pina manifestó en febrero que el contrato, el primero de estas características en el municipio tras reivindicaciones desde hace años, estaría en vigor en este último cuatrimestre por un millón de euros, sin que aún se haya puesto en marcha.