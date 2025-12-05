Guardamar reabre el parque Reina Sofía tras el caso de gripe aviar detectado en un pavo real

Guardamar del Segura ha reabierto el parque Reina Sofía una semana después de que se detectara un caso de gripe aviar en un pavo real, el primero en la provincia de Alicante.

La zona ha quedado operativa tras el trabajo de los equipos municipales, que han realizado la desinfección y limpieza integral de los caminos y zona de juegos infantiles del parque.

El alcalde del municipio, José Luis Sáez, ha informado de que las últimas analíticas practicadas a diferentes aves han dado resultado negativo. Con todo, siguen habilitadas las áreas de confinamiento, bajo supervisión de personal municipal y veterinaria.

Asimismo, el regidor ha recordado que continúa la prohibición de alimentar e interactuar con las aves, ya que aunque "el riesgo de contagio con humanos es muy bajo, puede producirse por contacto directo con las aves afectadas".

Una medida que, por otro lado, se había tomado a raíz de la orden ministerial del pasado 11 de noviembre, estando desde entonces prohibido alimentar o dar agua a las aves, tal y como señalan los carteles instalados en el parque Reina Sofía y la avenida Ingeniero Mira.

Tras detectarse el caso, operarios municipales realizaron los trabajos de vaciado y limpieza de los lagos, la creación de zonas de confinamiento y la retirada de especies.

Así, se activó el protocolo de actuación obliga a la captura y sacrificio de pavos reales, el confinamiento de aves anátidas, la designación de veterinario para control, limpieza y desinfección y la prohibición de alimentar por parte de los visitantes, así como señalización con las medidas adoptadas, vigilancia y supervisión.

Además, el Consistorio cerró el parque infantil del Reina Sofía para evitar que se interactúe con las aves, el tránsito y la estancia en el parque.

Un operario desinfecta los caminos del parque / Información

Confinamiento

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación decretó hace unas semanas el confinamiento de las aves de corral de 42 municipios de la provincia de Alicante con la finalidad de prevenir la gripe aviar. Forman parte del listado de casi 1.200 poblaciones que se van a ver afectadas por esta medida en el conjunto de España, ante el aumento del riesgo de propagación de la enfermedad por la proliferación de casos en Europa, sobre todo en aves silvestres. En el caso de la provincia, las localidades se encuentran situadas básicamente en el entorno de los humedales de las Salinas, El Hondo, La Mata y La Marjal, si bien se trata de una acción que básicamente solo afectará a corrales particulares, al no haber grandes granjas o que bien no crían en exterior.

Entre las medidas adoptadas figuraba la prohibición de criar aves al aire libre. Eso sí, con la particularidad de que cuando esto no fuera posible, se podría autorizar por parte de la autoridad competente el mantenimiento de estas aves en el exterior mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de pájaros silvestres,

De igual forma, se prohibía dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo que fuera tratada para garantizar que esté libre de virus de influencia aviar.

También se incluía la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral.

Tampoco podría haber aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.