La magia de la Navidad inunda las calles de Orihuela

Orihuela ya está oficialmente en Navidad tras celebrar el acto de encendido de luces en la ciudad, un evento que también tuvo lugar la tarde anterior en la Costa, donde lo lúdico se mezcló con la protesta de una treintena de familias por la falta de calefacción en los centros educativos.

La expectación y los nervios se han hecho patentes entre los más pequeños que han abarrotado la Glorieta Gabriel Miró para ser testigos de uno de los momentos más esperados del año: la llegada de la magia navideña, que ya empezaba a inundar las calles horas antes con desfiles y personajes ataviados para la ocasión que han amenizado la espera.

Como es costumbre, el tradicional acto se ha abierto con el Pregoncillo, la lectura del relato ganador del XVIII Concurso de Cuentos de Navidad, un certamen consolidado que impulsa cada año la creatividad literaria entre el alumnado del municipio. En esta edición han participado 65 obras, desde historias tradicionales hasta cuentos centrados en la amistad, la empatía o la importancia de la diversidad, elaboradas por alumnas y alumnos de sexto de Primaria de diez centros educativos, lo que supone una de las cifras más altas de los últimos años.

Así, la ganadora, Julia Sales Cuenca, alumna del CEIP Miguel Hernández, ha leído Valentín y su bufanda roja, una historia llena de emoción, que ha sido seleccionada por su sensibilidad, su mensaje educativo y su capacidad para transmitir valores como la amistad, la aceptación y el espíritu navideño.

Después, el alcalde de la localidad, Pepe Vegara, ha pulsado el botón para encender las luces, mientras un cañón de nieve artificial, una novedad de este año, ha hecho que Orihuela también disfrute por un momento de unas blancas navidades.

Campaña navideña

El Ayuntamiento ha licitado varios contratos de cara a la Navidad que suman -por ahora- un total de 500.000 euros. Los últimos han sido el mercadillo navideño, con un presupuesto base de 72.282 euros, que se realizará del 5 al 24 de diciembre en un espacio cercano a los ejes comerciales emblemáticos de la ciudad como son las calles Mayor y San Pascual y la plaza Nueva, así como el servicio de diseño gráfico de la campaña navideña, impresión de materiales y difusión en medios de comunicación (56.829 euros).

Estos dos últimos contratos (de 129.000 euros) se suman a los que ya han ido saliendo a licitación en estos días: los desfiles de Papá Noel (86.900 euros), las Cabalgatas de los Reyes Magos (254.000), la Nochevieja infantil (21.200) y el encendido de luces y la Tardebuena (24.000).

El año pasado el presupuesto en Navidad fue de casi 900.000 euros, contando los 375.000 para decorar las calles con luces navideñas, un contrato que el bipartito de PP y Vox sacó a licitación en pleno agosto -de 2024- con una duración hasta el pasado día 30, con una prórroga de dos años.