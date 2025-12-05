Orihuela acoge unas jornadas internacionales sobre riesgo sísmico

Orihuela acoge el próximo jueves 11 y viernes 12 las IV Jornadas Internacionales para la sensibilización frente al riesgo sísmico en la provincia de Alicante en el auditorio de La Lonja.

La provincia tiene un factor de riesgo sísmico que hace aconsejable la preparación de todo el Sistema Nacional de Protección Civil, así como otros componentes de la sociedad, en materia de prevención, planificación y gestión de emergencias sísmicas.

Por ello, estas jornadas vuelven a ser un foro abierto a la sociedad con la intención de mejorar la resiliencia o capacidad de detectar, prevenir, absorber y recuperarse de una emergencia, por parte de la sociedad alicantina.

El objetivo de esta actividad es contribuir a la reducción del riesgo de desastres naturales mediante la puesta en común de la investigación más actual que se está llevando a cabo por parte de la comunidad científica entre científicos, ingenieros, personal encargado de la gestión y planificación de las emergencias, así como la sociedad en general, aumentando así la resiliencia frente a grandes catástrofes, en especial, las de origen sísmico y meteorológico.

Así, las jornadas se dirigen a mandos y profesionales de Protección Civil de todos los ámbitos administrativos; técnicos y personal de ayuntamientos relacionados con la emergencia y la planificación urbana; responsables de los colegios profesionales de arquitectos, ingenieros, médicos, etc.; profesores, investigadores y técnicos de Universidades y organismos científicos, así como responsables de la administración estatal, autonómica y municipal en temas de urbanismo, constructivos y medioambiente y público en general haciendo especial hincapié en los colegios.

Conferencias

El jueves habrá una serie de ponencias bajo el título "la ciencia de los desastres naturales", que incluirá una conferencias sobre la red sísmica de la Comunidad Valenciana y la alerta temprana y la vulnerabilidad sísmica de edificios esenciales, poniendo un ejemplo para el Hospital Vega Baja, así como la vulnerabilidad sísmica del patrimonio histórico (ejemplo para el Colegio Santo Domingo) y la evaluación de las interrupciones educativas mediante el análisis integrado de los sistemas de infraestructuras escolares y viarias.

Ya el viernes se abordará "la gestión de la emergencia ante desastres naturales", incluyendo la charla "Ignorancia deliberada y gestión del riesgo: lecciones del desastre de Valencia en 2024", planes municipales de actuación frente a riesgos e inundaciones y emergencias en Orihuela.

Es obligatoria la inscripción gratuita para poder asistir al evento, que puede realizarse en este enlace, que está promovido, entre otros, por la Universidad de Alicante, el Ministerio de Ciencia, la Generalitat y el Ayuntamiento de Orihuela.