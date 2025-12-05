Sanidad convoca 197 plazas de difícil cobertura para el Departamento de Salud de Orihuela

El Departamento de Salud de Orihuela oferta 197 nuevas plazas de difícil cobertura para reforzar la atención sanitaria dirigidas, con carácter definitivo, a profesionales sanitarios con el objetivo de garantizar una atención integral, equitativa y de calidad a la ciudadanía.

En concreto, son 127 puestos destinados al Hospital Vega Baja y otros 70 en Atención Primaria (30 médicos, 18 en el equipo de Pediatría, 21 en Enfermería y una más para un enfermero especialista en atención ginecológica).

Distribución de plazas en Primaria / Información

Fuentes del departamento afirman que esta convocatoria supone una oportunidad para incorporar profesionales al sistema público de salud, favoreciendo la estabilidad laboral y mejorando la cobertura asistencial en aquellas áreas prioritarias y con mayores necesidades.

Plazas en AP por zonas y especialidades / Información

Ya en mayo, la junta de personal del Departamento de Salud de Orihuela, a través de los sindicatos que la componen (CCOO, Cemsae, CSIF, Iintersindical, Satse, UGT), puso de relieve la situación que están sufriendo los ciudadanos de la Vega Baja por la falta de médicos especialistas de determinadas categorías.

Especialidades y número de plazas en el hospital / Información

El departamento, que da servicio a Orihuela (sin la Costa) y a las poblaciones de Albatera, Algorfa, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Granja de Rocamora, Jacarilla, Rafal, Redován y San Isidro, está designado como de difícil cobertura por parte de la Conselleria de Sanidad, precisamente por la falta de especialistas para cubrir la plantilla de la mayoría de especialidades. Destacan así en la nueva oferta las 21 plazas en Urgencias, 15 en Psicología, 11 en Anestesiología, tres en Dermatología y dos más en Radiodiagnóstico.

Número de plazas por especialidades / Información

A finales del año pasado, pacientes cursaban queja porque el departamento se había quedado sin dermatólogos. Poco después, saltaba la alerta de que la falta de radiólogos dejaba sin cubrir guardias en el Hospital Vega Baja y el diagnóstico de pruebas solicitadas por los médicos de Urgencias o los internistas se realizaba de forma remota o se derivaba a los pacientes a otros centros sanitarios.

Actualmente, hay dos dermatólogas nuevas que están ya incorporadas, y en radiodiagnóstico la plantilla está prácticamente completa. Tan solo queda pendiente de cubrir dos vacantes que están ofertadas ahora en la convocatoria de difícil cobertura.

Desde el departamento, se señala que todos los refuerzos se han implementado a partir del pasado mes de junio con la llegada del nuevo equipo directivo, de forma que se han incorporado 17 especialistas nuevos: anestesistas, radiología, urgenciólogos, de anatomía patológica, Nefrología, anestesia, médicos de familia en Atención Primaria, digestivo y profesionales de salud mental entre los que se incluyen psicológos, psiquiatras y enfermeros especialistas en salud mental. "Se espera que con la nueva oferta de plazas se puede seguir en esta linea de fidelización, atracción y consolidación de profesionales sanitarios en nuestro departamento", concluyen las mismas fuentes.

En la nueva convocatoria, se reserva un 7% de las plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. El nombramiento será como personal estatutario fijo con obligación de permanecer al menos tres en el destino adjudicado, sin posibilidad de solicitar comisiones de servicio durante ese periodo. Además, los periodos de excedencia no computarán como tiempo efectivo de servicios prestados. Una vez transcurridos esos tres años, se podrá participar en concursos de traslados y en procesos de promoción interna.

Tampoco se autorizarán comisiones de servicio hasta que se haya cumplido, como mínimo, un periodo de tres años de servicio activo en el destino.