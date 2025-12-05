La "superluna con arco" que iluminó anoche el cielo de Orihuela: ¿un indicador de cambio de tiempo?

Durante la noche del 4 de diciembre de 2025, vecinos de Orihuela se llevaron una sorpresa al levantar la vista al cielo: una superluna acompañada de un espectacular halo circular que parecía enmarcar al satélite. La escena, compartida en redes por la cuenta local Meteorihuela y captada por Gerardo Cayuelas, despertó la curiosidad de muchos usuarios, que se preguntaban qué fenómeno estaban presenciando.

¿Qué es exactamente un halo lunar?

El llamado “arco” que rodea a la Luna no es una ilusión fotográfica ni un efecto óptico artificial, sino un fenómeno atmosférico real conocido como halo lunar de 22 grados. Se produce cuando la luz que refleja la Luna atraviesa nubes formadas por minúsculos cristales de hielo, habitualmente presentes en los cirrostratos, un tipo de nubosidad muy alta.

Estos cristales actúan como prismas naturales, del tal modo que refractan la luz, desviándola en ángulos concretos, y reflejan parte de esa luminosidad.

El resultado es un círculo de brillo suave, a veces con tonos ligeramente irisados, que rodea al disco lunar.

¿Por qué fue tan llamativo este halo?

Lo que hizo particularmente especial la observación en Orihuela fue la coincidencia con una superluna, es decir, un momento en que la Luna se encuentra relativamente cerca de la Tierra y se aprecia algo más grande y brillante de lo habitual. Esa mayor luminosidad intensifica el halo, haciéndolo más nítido a simple vista.

Un fenómeno frecuente, pero no siempre visible

Aunque pueda parecer extraordinario, los halos lunares son relativamente comunes. Sin embargo, solo pueden observarse cuando:

Hay nubes altas con cristales de hielo.

El cielo no está demasiado cubierto.

La luz de la Luna es suficiente, algo que ocurre especialmente en torno a la Luna llena.

Por eso, no todas las noches de Luna llena presentan un halo, y no todos los halos son tan evidentes como el registrado esta semana.

¿Tiene algún significado meteorológico?

En la tradición popular se dice que un halo alrededor de la Luna anuncia cambios de tiempo. Y aunque no es una regla infalible, lo cierto es que la presencia de cirrostratos puede indicar la llegada de un frente en las siguientes 24–48 horas.

La instantánea de Orihuela evidencia que algunos de los mejores fenómenos astronómicos ocurren sin previo aviso, y basta mirar hacia arriba para disfrutarlos. La combinación de superluna y halo lunar dejó una imagen tan poética como científicamente interesante, una de esas noches en las que la atmósfera y la astronomía se dan la mano.

¿Y tú? ¿Llegaste a verlo desde tu localidad?