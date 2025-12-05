El TSJCV condena al Ayuntamiento de Catral a readmitir a un arquitecto al que despidió de forma fulminante tras 36 años de contratos en fraude de ley

La Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado al Ayuntamiento de Catral readmitir a un arquitecto externo al que contrataba en fraude de ley, mes a mes, desde agosto de 1988 y que despidió "de forma fulminante" el 30 de abril de 2024. El fallo da la opción al municipio, presidido por Joaquín Lucas (PP) de optar por la readmisión del técnico, con abono de los salarios por valor de 42.000 euros, desde la fecha del despido hasta la notificación de esta sentencia, o bien que le indemnice en la cuantía de 63.466 euros. La sentencia, fechada hace más de un mes y desvelada por el PSOE en la oposición, es recurrible por el Ayuntamiento en casación ante el Tribunal Supremo.

El arquitecto comenzó su relación contractual en agosto de 1988 a través de un acuerdo de pleno por un mes, que fue prolongándose mes a mes durante más de tres décadas. El técnico percibía 21.900 euros anuales por esta función a tiempo parcial a través de las facturación que remitía al municipio mensualmente, contaba con despacho, terminal de ordenador y espacio propio en las dependencias municipales. La resolución llega tras la demanda del arquitecto que perdió la reclamación inicialmente en el Juzgado de Lo Social Número 4 de Elche.

La sentencia la estima parcialmente ahora y señala que prestó sus servicios al Ayuntamiento mediante una contratación mercantil "en claro fraude de ley" durante más de 36 años para el Consistorio, siendo cesado"de forma fulminante por el Ayuntamiento de Catral". La sentencia reconoce que pese a ser una contratación externa encadenada mes a mes hay que considerar esta relación laboral con el municipio como la "de trabajador indefinido no fijo" y fijar la indemnización cuantificada como un "despido improcedente".

Daño producido

Para los juzgadores el daño producido "resulta evidente, pues dicha forma de contratación ha supuesto al actor durante todos estos años una evidente incertidumbre y una continua inseguridad laboral sobre la continuación de prestación de servicios, y una imposibilidad de acceso legal a la plaza que venía ocupando de arquitecto municipal, con la consecuente tranquilidad que conlleva obtener una plaza como funcionario público de carrera en términos de estabilidad laboral". Con lo que el daño moral que se estima causado se cuantifica en 24.175 euros".

El PSOE de Catral, por su parte, arremetió contra la gestión del equipo de gobierno del PP y su decisión de cesar al técnico. En este sentido señaló en un comunicado de prensa que la indemnización a la que deberá hacer frente el municipio, si no la recurre, es "culpa" de la gestión de los populares, en palabras de su portavoz Raúl Alonso Gascón. En este sentido el concejal recuerda que Catral ha estado meses sin arquitecto municipal y "eso ha generado retrasos en la tramitación de expedientes, inseguridad jurídica y perjuicios económicos para las empresas del municipio y para los vecinos y vecinas".

Los socialistas aseguran que "van a exigir responsabilidades políticas al alcalde Joaquín Lucas y a su teniente de alcalde Alejandro Gálvez tras este fallo judicial.

La resolución judicial confirma que el Ayuntamiento actuó fuera del procedimiento legal, obligando ahora a la corporación a readmitir al trabajador y abonar los salarios de tramitación y cotizaciones derivadas del despido. Esta decisión política incorrecta ha generado un coste para las arcas municipales de más de 42.000 euros, pagados directamente por los vecinos y vecinas de Catral. La oposición elude mencionar que la otra opción del municipio es indeminizarlo con una cantidad mayor sin readmitir al técnico.

Valoración del PSOE

Para el PSOE uno de los hechos más "graves" de esta situación es que el alcalde Joaquín Lucas no firmó personalmente el inicio del procedimiento de cese, sino que delegó esta decisión en el teniente de alcalde, Alejandro Gálvez, mientras él estaba de baja por paternidad. Asunto que, sin embargo, no aparece textualmente, en la sentencia del TSJCV.

Para el Partido Socialista de Catral "todo esto demuestra cobardía política por parte del alcalde del PP" al evitar asumir una decisión "de gran trascendencia para la plantilla municipal" y pone de manifiesto que "Lucas tenía conocimiento pleno de que el procedimiento podía ser ilegal o jurídicamente insostenible, trasladando la responsabilidad a un subordinado".

M. Raúl Alonso Gascón, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Catral, asegura que “cuando un alcalde sabe que una decisión es controvertida y jurídicamente débil, pero aun así la delega en un tercero, está reconociendo que no quiere asumir sus consecuencias. Eso no es liderazgo, es falta de valentía política”.

Según las mismas fuentes de la oposición la ausencia de arquitecto ha provocado retrasos en licencias y expedientes urbanísticos, afectando a familias y empresas, parálisis de obras, reformas y aperturas de negocios y "falta de control urbanístico", que afecta directamente a la construcción del colegio número 2, lo que supondrá futuros retrasos y falta de supervisión de técnicos municipales, con los riesgos que ello implica. Esta negligente gestión también ha causado perjuicios directos a autónomos, comercios y promotores y un impacto negativo claro en el desarrollo económico y urbanístico de Catral.

Por ello, el grupo municipal anuncia que exigirá responsabilidades políticas al alcalde Joaquín Lucas por la cadena de errores cometidos. El Ayuntamiento ha perdido 42.000 € por una decisión ilegal. Pedimos que los responsables políticos lo reconozcan y asuman esa pérdida ante los vecinos.