Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras un aparatoso accidente en la N-340 a su paso por Cox

Un aparatoso accidente ocurrido este viernes en el término municipal de Cox ha dejado un total de cuatro personas heridas, entre ellas una en estado muy grave, según han informado los servicios de emergencia.

En el siniestro se vieron implicados dos vehículos, quedando una persona atrapada en el interior de uno de ellos. Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones del Parque de Bomberos de Orihuela (UMJ, FSV y BUP), cuyos efectivos llevaron a cabo trabajos de excarcelación para liberar al ocupante atrapado.

Accidente de tráfico en la N-340 a la altura de Cox / INFORMACIÓN

Dada la gravedad de las lesiones de dos de los heridos, el mando sanitario solicitó un helicóptero medicalizado de la Generalitat Valenciana para proceder a su evacuación urgente y posterior traslado hospitalario. Los otros dos heridos fueron trasladados por ambulancia a centros sanitarios.

En el operativo colaboraron, además, servicios sanitarios de la Generalitat Valenciana, Policía Local y Guardia Civil, quienes se encargaron de asegurar la zona y, una vez finalizadas las labores de rescate y limpieza de la vía, restablecieron el tráfico.