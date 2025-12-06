Torrevieja retirará 30 palmeras del centro con posible riesgo estructural tras el accidente mortal por el desplome de un ejemplar

Los servicios de mantenimiento y conservación de Parques y Jardines de Torrevieja han recomendado la retirada por potencial daño estructural y la sustitución de, al menos, 30 palmeras situadas en los paseos marítimos del centro de la ciudad, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de caída, según ha confirmado a INFORMACIÓN la concejala delegada del área, Concha Sala.

Estos trabajos se ordenaron después de que el pasado 15 de noviembre un ejemplar afectado por picudo se desplomara sobre la parte delantera de un vehículo en la CV-905 causando la muerte de un joven conductor de 22 años, vecino de Torrevieja. Solos dos de las palmeras ya retiradas estaban infestadas por la plaga y se ubicaban en la misma mediana del vial en la que se desplomó el ejemplar que causó el trágico accidente. El resto de las identificadas con potencial de riesgo han sido sustituidas o se van a reemplazar en las próximas semanas debido a las debilidades por deterioro y envejecimiento que presenta el tronco. El objetivo prioritario, aunque no estén afectadas por el insecto, es evitar el peligro de caída.

Inspección

Actúa, empresa adjudicataria de la prestación municipal, está llevando a cabo en las últimas semanas una exhaustiva inspección de los más de 5.500 ejemplares de palmera registrados como propiedad municipal en el inventario del Ayuntamiento. La mayor parte de las unidades son de la especie Washingtonia robusta, la más resistente, pero también hay una presencia relevante de datilera y, aunque son pocas las supervivientes de la gran plaga de picudo de 2008, algunas Phoenix canariensis. En todas ellas los trabajos diagnósticos comprueban el estado de la corona y del fuste, pieza estructural clave de cada ejemplar.

Las mismas fuentes indicaron que la identificación de algunas como potencialmente problemáticas no supone que las palmeras se encuentren en peligro de caer, pero se sustituyen como medida preventiva, atendiendo especialmente a las zonas de elevado tránsito de peatones.

Vista Alegre

El equipo de gobierno ordenó tras el accidente mortal, que causó alarma y polémica sobre los trabajos de conservación de las palmeras que lleva la adjudicataria en el municipio, ordenó esta evaluación que ha tenido como reflejo inmediato la sustitución de nueve ejemplares en el paseo Vista Alegre.

Algunas de las palmeras datileras más antiguas de la ciudad han desaparecido de esta ubicación para ser sustituidas por otras de algo más de dos metros de altura, que en este caso han sido reforzadas con soportes de apoyo en madera. En este tramo la actuación ha sido rápida: es la zona en la que más palmeras se han venido abajo, provocando daños, incluso heridas a una conductora, en los últimos diez años. Se han producido cuatro accidentes con daños materiales durante ese periodo por caídas a plomo de datileras. Alguno de los ejemplares retirados en los últimos días del Paseo Vista Alegre y del vial de servicio situado junto al Real Club Náutico contaban con más de 70 años de antigüedad y por su altura se encontraban protegidas de forma genérica en la legislación sobre patrimonio arbóreo de la Comunidad Valenciana.

Trabajos extraordinarios de inspección del estado de las palmeras municipales llevados a cabo por Actúa en Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

En el caso del vial de servicio se han van a sustituir algunas palmeras por vegetación en jardineras. Al menos otros 20 ejemplares con riesgo estructural se han identificado en el Paseo Marítimo de Juan Aparicio y serán sustituidos por nuevos ejemplares. La concejala no descarta que el número de palmeras a renovar se incremente conforme avancen los trabajos de inspección, centrados en troncos y corona de cada ejemplar.

Poda

Esta zona urbana litoral ya había sido objeto, en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con anterioridad al trágico, de trabajos de poda y mantenimiento por los operarios de Actúa que no detectaron peligrosidad aparente. Pero el equipo de gobierno ha pedido a la empresa extremar las precauciones y elevar el principio de prudencia.

La concejala explicó en el último pleno que la adjudicataria de estos servicios, poco después de iniciar su nuevo contrato realizó, como le exigían los pliegos, un inventario e inspección de la vegetación de propiedad municipal en los más de 300 espacios verdes con los que cuenta la ciudad. Actúa se hizo con el contrato de mantenimiento valorado en 113 millones de euros por un periodo de 15 años. La oposición del PSOE ha reclamado el expediente completo de la prestación desde que se iniciara para comprobar los resultados de esos informes. El pliego señalaba la obligatoriedad de realizar una inspección inicial de toda la vegetación municipal y añadía una específica de las palmeras.

Nuevas palmeras en el vial paralelo al paseo de Vista Alegre / D. Pamies

Informe independiente

Sala confirmó además que al margen de la supervisión del ingeniero municipal de la prestación y la que realiza la propia empresa sobre el estado de las palmeras, el Ayuntamiento encargó un informe externo independiente que está a la espera de recibir.

El ejemplar que se desplomó sobre el joven conductor con fatales consecuencias, no presentaba signos externos de estar afectado por picudo. En ocasiones la infestación solo da la cara de forma abrupta con la caída del tronco, aunque lo habitual es que la palmera dé muestras de debilidad con la caída de las palmas en la corona.

El trágico accidente se produjo cuando estaba previsto que en pocos días la empresa de mantenimiento llevara a cabo los trabajos de poda que había estado desarrollando en las semanas previas en el centro de Torrevieja. Esta poda se ha llevado a cabo, finalmente, a lo largo de esta misma semana, un mes después de lo previsto.

Retirar los alcorques

La edil Sala también explicó que en el Paseo Marítimo de Juan Aparicio el Ayuntamiento optará por eliminar buena parte de los alcorques realizados en hormigón y pidera que en los últimos años han perdido sus palmeras sin que éstas sean sustituidas. Son en torno a una quincena situados, sobre todo, junto a terrazas de hostelería.

La concejala señaló que en el paseo es necesario más espacio peatonal y que esos alcorques en piedra dificultan el paso, en una zona muy concurrida de público en verano y con un pasillo de paso escaso entre las rocas, las terrazas, y en ocasiones, la venta ambulante. Donde sea posible se suprimirán sin reponer el arbolado.