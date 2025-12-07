Se desploma parte del cañizo de la cubierta de la nave de Levante de la iglesia de la Inmaculada Concepción

Parte de la cubierta de cañizo y tejas de la nave de Levante de la iglesia de la Inmaculada Concepción de Torrevieja se ha desplomado este domingo por la mañana. En esa misma zona se están llevando a cabo obras de restauración desde hace unas semanas, como avanzó INFORMACIÓN.

Minutos antes de las doce del mediodía "se ha escuchado un gran estruendo en dicha zona", según el comunicado oficial de la parroquia sobre este incidente, consecuencia de lo que califica como "desprendimiento" de la cubierta, sin que "absolutamente nada haya caído en el interior de la Iglesia".

Andamio de la nave de Levante de la Iglesia Parrocial de La Inmaculada / JOAQUIN CARRIÓN

Nave de la Virgen del Carmen

La llamada "nave de la Virgen del Carmen" se ha desalojado "en menos de un minuto y se ha celebrado con normalidad la Eucaristía de las 12 horas".

El párroco, José Antonio Gea, ha dado aviso inmediato a las autoridades locales y a los responsables de la empresa que ejecuta las obras de reparación del tejado del templo arciprestal. Técnicos y bomberos han llevado a cabo una inspección sobre el mismo tejado, "descartándose riesgo para la estructura". Por ese motivo se ha disparado "con normalidad" la mascletá de Fiestas Patronales en la plaza anexa de la Constitución.

Aspecto de la zona en la que ha desprendido el cañizo desde la calle Hermanos Bazán / JOAQUÍN CARRIÓN

Mantener el culto

En la misma linea, los técnicos han indicado que se puede mantener el culto "con total normalidad" incluso en la nave de Levante afectada por "este desprendimiento".

Todas las celebraciones tanto de este domingo como de mañana, "día grande de Torrevieja, Solemnidad de la Purísima Concepción, se llevarán a cabo tal y como estaban previstas".

Cualquier información adicional "será ofrecida por la Parroquia a través de sus redes sociales y nota a los medios de comunicación para evitar la proliferación de bulos", señalan las mismas fuentes.

Octubre

Las obras de reparación de la cubierta de las naves laterales de la iglesia arciprestal arrancaron a principios del pasado mes de octubre. En el proyecto se están invirtiendo 350.000 euros.

El objetivo es llevar a cabo una actuación urgente en la cubierta para la reparación de las deficiencias que permiten filtraciones del agua de lluvia y que podrían causar también el arrastre de las tejas. Los trabajos se concentraron en la nave lateral de Levante, que presenta mayor grado de deterioro y en el que ha producido el desprendimiento. Desde el inicio de la obra la fachada de sillares de la parte oriental del transepto en la calle Hermanos Bazán, aparece cubierta por un gran andamio.

El proyecto señalaba que en la cubierta se había detectado presencia de material de diversa procedencia, además de cañizo -tradicional en las construcciones de la zona-, cuyo origen relaciona con el momento de precariedad en el que se tuvo que poner en marcha la reconstrucción de la iglesia, que fue incendiada en marzo de 1936, poco antes de la Guerra Civil Española.

Historia

La histórica Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción, que hubo de ser reconstruida tras el terremoto que asoló la comarca en 1829, fue acompañando su edificación al ritmo de desarrollo de la misma población de Torrevieja. El 7 de diciembre de 1844, víspera de la festividad patronal mariana de la Inmaculada, el entonces Deán de la Santa Catedral de Orihuela bendecía "las dos naves colaterales", y un año después eran renovados los altares de Nuestra Señora del Rosario y de Nuestro Padre Jesús.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y primeros años del XX se fue completando el templo con esa morfología actual que ha acompañado a varias generaciones de torrevejenses.