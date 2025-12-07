El juzgado archiva la denuncia que una edil del PSOE interpuso contra exalcalde de Almoradí Jaime Pérez

El que fuera secretario General y exalcalde del PSOE de Almoradí, Jaime Pérez, ha informado a la ciudadanía almoradidense que la denuncia interpuesta contra él por la concejala socialista Ruth Navarrete fue archivada en 2024 por los juzgados, al no apreciarse indicios de los hechos descritos por la regidora.

La resolución judicial confirma, por tanto, remarca Pérez, que "no existió conducta constitutiva de delito, tal como el propio Pérez defendió desde el primer momento".

Jaime Pérez, exalcalde de Almoradí / Tony Sevilla

Archivada directamente

El exsecretario general aporta el documento de la resolución judicial, en la que el juzgado en el que recayó la denuncia la archivó directamente, al considerar que los hechos descritos no tenían relevancia penal, y por lo tanto sin abrir diligencias de investigación.

Las acusaciones, explica Pérez, realizadas inicialmente en el ámbito interno del partido y posteriormente difundidas públicamente, afirmaban la existencia de supuestas amenazas, comportamientos intimidatorios y referencias a grabaciones de conversaciones privadas. Jaime Pérez, como recogió INFORMACIÓN, negó desde el principio todas estas afirmaciones y manifestó su “total sorpresa” ante unos hechos que calificó como “mentiras, falacias y manipulaciones”, insistiendo en que siempre mantuvo con la edil una relación de “trato cordial y de compañerismo”, tal como él mismo declaró en los medios.

Rutn Navarrete en la imagen de la candidatura a las elecciones de 2023 / INFORMACIÓN

Decisión judicial

La decisión judicial de archivo, basada en la inexistencia de indicios que respaldaran las acusaciones, da la razón a Pérez en su posición mantenida "como secretario general desde el inicio y pone fin a una situación que, según manifestó públicamente, se enmarcaba" en un clima interno de tensiones surgido tras procesos orgánicos en la agrupación local. El PSOE es el principal partido de la oposición al equipo de gobierno del PP en Almoradí.

Apoyo

Pérez agradeció a quienes, dentro y fuera del partido, le trasladaron "su apoyo durante este tiempo y reafirma su compromiso con una acción política constructiva, basada en el respeto, la convivencia interna y la defensa del interés general de la ciudadanía de Almoradí".

Asimismo, Pérez, hace un llamamiento "a la responsabilidad y a la serenidad, recordando que las discrepancias políticas deben resolverse siempre desde el diálogo y los cauces democráticos, evitando la difusión de acusaciones que posteriormente no se sostienen ante la justicia".

Cronología

La misma fuente señala que las acusaciones se remontan al proceso de elección de delegados y delegadas para el Congreso Extraordinario a la Secretaría General del PSPV-PSOE en febrero de 2024. El 22 de febrero se registra una candidatura alternativa a la de la Ejecutiva Local, en la que aparece como elegible, Ruth Navarrete.

En ese momento se comprueba como establecía el reglamento del proceso que ambas candidaturas cumplan con los requisitos y se constata que "Ruth Navarrete no aparece en el censo de la agrupación, lo que le impide poder ser elegible. "Tras dos llamadas de teléfono los días siguientes nos encontramos en un supermercado de la localidad de Almoradí", donde se produce la conversación que la regidora relata en su denuncia y que el juzgado considera que carece de relevancia para ser investigada.

"En ningún momento me fue notificado nada del juzgado y que no es hasta hace unos meses cuando me dicen que la concejala había presentado la demanda", señala el exsecretario general "lo que me lleva a poder acudir a pedir copia del auto de archivo que data de un año antes", aclara Pérez que sí intentó, por su parte, que la edil se retractara de sus acusaciones en un acto de concialiación al que no acudió.

Tensión interna

La denuncia se produjo en un contexto de tensión interna en el PSOE local entre dos sectores del partido con apoyos importantes de la militancia en disputa por el control de la asamblea local que se resolvió finalmente tras varios episodios de tensión y denuncias internas en el partido, con una elección ganada por Ricardo Rodríguez, actual secretario general.