Más de 12.000 personas disfrutan del Día de la Paellas en Torrevieja

Más de doce mil personas, según los cálculos de la organización a cargo del Ayuntamiento de Torrevieja, acudieron durante toda la jornada del sábado a la gran explanada del parque de Antonio Soria en una nueva edición del Día de las Paellas de las fiestas patronales en honor a La Purísima en la que los torrevejenses habían reservado más de 500 parcelas para preparar viandas y bebida. Muchos de ellos participaron en el concurso de paellas y camisetas.

Pasadas las cinco de la tarde los servicios sanitarios, que contaban con recursos en el propio recinto, atendieron a un mujer que había entrado en parada cardiorespiratoria. La atención atención la recibió apenas dos minutos después de darse la alerta y al lugar, en la zona más próxima a la prolongación de la avenida de Monge y Bielsa se concentraron hasta tres ambulancias. La mujer fue estabilizada en sus constantes vitales y trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja. Fuentes municipales indicaron que no se trataba de una menor, como inicialmente se trasladó en el propio recinto.

La Policía Local y los servicios de seguridad privados contratados en el recinto también intervinieron para atajar un conato de pelea entre adolescentes junto a la zona del escenario, donde miles de personas disfrutaron de una tarde de música y animación DJ.