Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TORREVIEJA

Más de 12.000 personas disfrutan del Día de la Paellas en Torrevieja

Los servicios sanitarios estabilizaron a una persona que entró en parada cardiaca en una jornada con mayor presencia policial que en ediciones anteriores y asistencia de récord

Así ha sido el multitudinario Día de las Paellas de las fiestas patronales de Torrevieja 2025

Así ha sido el multitudinario Día de las Paellas de las fiestas patronales de Torrevieja 2025

D. Pamies

D. Pamies

D. Pamies

TORREVIEJA

Más de doce mil personas, según los cálculos de la organización a cargo del Ayuntamiento de Torrevieja, acudieron durante toda la jornada del sábado a la gran explanada del parque de Antonio Soria en una nueva edición del Día de las Paellas de las fiestas patronales en honor a La Purísima en la que los torrevejenses habían reservado más de 500 parcelas para preparar viandas y bebida. Muchos de ellos participaron en el concurso de paellas y camisetas.

Pasadas las cinco de la tarde los servicios sanitarios, que contaban con recursos en el propio recinto, atendieron a un mujer que había entrado en parada cardiorespiratoria. La atención atención la recibió apenas dos minutos después de darse la alerta y al lugar, en la zona más próxima a la prolongación de la avenida de Monge y Bielsa se concentraron hasta tres ambulancias. La mujer fue estabilizada en sus constantes vitales y trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja. Fuentes municipales indicaron que no se trataba de una menor, como inicialmente se trasladó en el propio recinto.

La Policía Local y los servicios de seguridad privados contratados en el recinto también intervinieron para atajar un conato de pelea entre adolescentes junto a la zona del escenario, donde miles de personas disfrutaron de una tarde de música y animación DJ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
  2. Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
  3. Adiós al macrochiringuito el Varadero en Pilar de la Horadada: comienza su derribo
  4. Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
  5. Aparece un cadáver flotando en el río Segura a la altura del Puente Nuevo de Orihuela
  6. Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras un aparatoso accidente en la N-340 a su paso por Cox
  7. La Primitiva aterriza en Almoradí con un nuevo premio: este es el dinero que se lleva el acertante
  8. Primer caso de gripe aviar en Alicante: Guardamar activa el protocolo

Más de 12.000 personas disfrutan del Día de la Paellas en Torrevieja

Se desploma parte del cañizo de la cubierta de la nave de Levante de la iglesia de la Inmaculada Concepción

Se desploma parte del cañizo de la cubierta de la nave de Levante de la iglesia de la Inmaculada Concepción

Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante

Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante

El tiempo en Alicante: domingo de sol y buenas temperaturas en toda la provincia

El tiempo en Alicante: domingo de sol y buenas temperaturas en toda la provincia

El juzgado archiva la denuncia que una edil del PSOE interpuso contra exalcalde de Almoradí Jaime Pérez

El juzgado archiva la denuncia que una edil del PSOE interpuso contra exalcalde de Almoradí Jaime Pérez

"Se denominará Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura"

"Se denominará Cooperativa Eléctrica de Callosa de Segura"

Torrevieja retirará 30 palmeras del centro por su potencial riesgo de caída tras el accidente mortal

Torrevieja retirará 30 palmeras del centro por su potencial riesgo de caída tras el accidente mortal

Raquel Samper, enfermera: «El asistente virtual por voz ayuda a un control estricto de las altas precoces»

Raquel Samper, enfermera: «El asistente virtual por voz ayuda a un control estricto de las altas precoces»
Tracking Pixel Contents