El enigma de la rueda de campanas de la Catedral de Orihuela: su restauración revela que tres de ellas son góticas

A la campana De Daroca, que se conserva en el Museo de la Catedral de Valencia y está considerada como la más antigua de la Comunidad Valenciana, le han salido tres "hermanas" en Orihuela.

Un equipo de investigación de la Universidad de Murcia (UMU), compuesto por los doctorandos Paula Martínez Gálvez, Andrea García Fructuoso y Adrián López Gálvez, y por los profesores de Historia del Arte de la UMU Gemma Ruiz y Mariano Cecilia, ha descubierto un tesoro que hasta ahora había pasado desapercibido: la rueda de campanas de la seo oriolana escondía tres campanas góticas.

Este hallazgo se enmarca en el proyecto de investigación Estudio de las fases constructivas bajomedievales de la Catedral de Orihuela, en el que se ha analizado un códice medieval del siglo XV que Cecilia localizó en la Biblioteca Nacional de Catalunya: El Libro de Ceremonial de la Colegiata de Orihuela.

Dos de las investigadoras transportan las campanas para iniciar el proceso de restauración / Información

El estudio reciente de este manuscrito, centrándose en la función y uso litúrgico de las campanas, ha permitido constatar la existencia en el siglo XV de una rueda de campanas conocida en el ceremonial como "torn de les campanetes".

A partir de esta referencia documental, el equipo examinó la rueda de campanas que actualmente se conserva en la Catedral del Salvador y Santa María. De las dieciséis que integran este instrumento de gran valor patrimonial que se realizó en el último cuarto del siglo XVIII por el carpintero José Romero y el campanero Antonio Pavón, tres muestran una antigüedad especialmente notable, destacando por sus características morfológicas y epigráficas.

Estas piezas, de 13,5 centímetros de diámetro y 1,6 kilos, se sometieron a un proceso de limpieza por parte de Alfredo Guillén Castro, restaurador del Museo Diocesano de Arte Sacro, lo que permitió observar de forma más detallada su epigrafía. Las campanas medievales, de bronce, conservan restos de sobredorado en su cara externa, así como una soldadura posterior de plata que facilitó su adaptación a un asa destinada a integrarlas en la rueda del siglo XVIII.

Dos de las tres campanas góticas / Información

No obstante, su rasgo más relevante es la presencia de inscripciones en letra gótica, diferentes en cada una de las tres campanas. Una de ellas presenta la inscripción "de Daroca me fecit", prácticamente idéntica a la de la campana De Daroca que se conserva en el Museo de la Catedral de Valencia y que está considerada como la más antigua de la Comunidad Valenciana después de que los técnicos de la Generalitat la dataran en torno a 1240.

Campana con la inscripción "de Daroca me fecit" / Información

Este paralelismo permite a los investigadores proponer que las campanas góticas de la seo oriolana llegaron a la ciudad en el contexto de la reconquista, y que, junto con la pieza que se encuentra en Valencia, constituyen los ejemplares campanarios más antiguos de toda la Comunidad Valenciana.

Campana De Daroca

En 2018, la campana De Daroca fue donada por el Monasterio de San José y Santa Tecla, regido por las agustinas ermitañas en la localidad valenciana de Torrent, al Arzobispado, que a su vez la cedió a la catedral. También ese mismo año fue declarada Bien Mueble de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat Valenciana.

Campana De Daroca en el Museo de la Catedral / Catedral de Valencia

La investigación permitió entonces constatar que en 1240 había campanas que trajo el rey Jaume I para marcar la incorporación del nuevo Reino a la cultura cristiana, y en ese contexto es muy probable que la valenciana la introdujeran los nuevos pobladores desde la población aragonesa de Daroca.

Sus sonidos son los mismos que se escucharon cuando se conquistó la ciudad por aquellos cristianos recién llegados en el siglo XIII. Por eso, son testigos y música viva de aquella época que probablemente muy pronto el público podrá apreciar de cerca. El objetivo de Cecilia es que puedan exhibirse en la sala de Arte Medieval del Museo de Arte Sacro, dejando en la rueda de campanas unas réplicas.

Exposición

De momento, se está preparando una próxima exposición temporal que contará con estos artilugios y con las campanas de la catedral, para que el público las pueda ver de cerca y hasta tocar antes de que vuelvan a la torre-campanario tras su proceso de restauración, que se inició después de que una de ellas cayera durante la misa de Domingo de Ramos, que estuvo presidida por el obispo José Ignacio Munilla.

La Catedral de Orihuela se queda sin campanas / Información

A finales de mayo, las cinco campanas catedralicias fueron bajadas para trasladarlas a los talleres Tradición en Relojes y Campanas de Murcia, que han sido los encargados de llevar a cabo la mejora en su funcionamiento. Para ello, aparte de la restauración de los metales, se han incorporado los yugos de madera, tal y como fueron concebidos y usados en sus orígenes. Este tipo de yugo es menos dañino para el uso de las campanas, pero fueron sustituidos por los metálicos que finalmente se han eliminado para recuperar mejor sonoridad y practicidad, protegiendo a las propias campanas y a la torre.