La Purísima alumbra Torrevieja

Con balcones y fachadas engalanadas por estandartes de la imagen de la Patrona, las calles del centro de Torrevieja acogieron, como cada 8 de diciembre, el último acto multitudinario de las Fiestas en honor a la Inmaculada Concepción: la Magna Procesión. Abriendo camino, la dulzaina y el tamboril de los charamiteros encabezaban la larga comitiva que cierra el soberbio trono de La Purísima. Música popular para anunciar el paso de la Virgen, que en el imaginario de los torrevejenses es como decir Torrevieja misma.

La seguía el estandarte de la Real Asociación Hijos de la Inmaculada, entidad que custodia y mantiene los principales aderezos del culto a esta imagen venerada en la población desde sus mismos orígenes como villa salinera y de la mar. Acompañaba solemnizando la nutrida Sociedad Musical Los Salerosos, con el repertorio procesional que eleva la luz de cientos de alumbrantes a la categoría de mística musical. Tampoco faltó la Corte de Reina y Damas de la Sal, ni las autoridades civiles a las que, siguiendo el orden establecido, les toca caminar los pasos detrás del monumental catafalco.

Fuegos artificiales en honor a la patrona de Torrevieja junto a la bahía durante la procesión de la Purísima / Áxel Álvarez

Celebración

Fue tras la celebración de la Eucaristía de la tarde, cantada por el coro Manuel Barberá, cuando la imagen mariana asomaba al pórtico del templo parroquial, con su habitual y cuidada estética de flores y luz. Es desde ese momento cuando comienzan a desbordarse los corazones del público que espera a las puertas de la Iglesia, un momento que se repite año a año, entre la alegría y la nostalgia de quienes creen e incluso de los que, quizás, no creen tanto.

Tras realizar el recorrido por la calle Caballero de Rodas en su salida desde la iglesia arciprestal la procesión enfiló, en su itinerario más tradicional, la calle Clemente Gosálvez para llegar al paseo Vista Alegre. A su llegada a la fachada de la Sociedad Cultural Casino, la Virgen dirigió su mirada hacia el mar, mientras recibía honores con la interpretación del Himno Nacional y el disparo de un castillo de fuegos artificiales. Continuó su itinerario por el centro de Torrevieja desde la calle Joaquín Chapaprieta.

A las puertas de la Biblioteca Municipal “Carmen Jalón”, las Graduadas, la masa coral "José Hódar", bajo la dirección de Miguel Guerrero Serrano, le dedicó a la imagen de la Virgen la habanera "A mi añoransa" de J. Cerdán y F. Vallejos y recorrió las calles Vicente Blasco Ibáñez, Azorín y Caballero de Rodas hasta llegar, de nuevo, al templo parroquial.

Salida de la imagen de La Purisima desde la inglesia de la Inmaculada Concepción de Torrevieja / Áxel Álvarez

La Salve Marinera

Una vez entrada la imagen de la Patrona, llegó uno de los momentos más emotivos de las fiestas: la Salve Marinera, interpretada por los fieles de Torrevieja, con el apoyo de las voces solistas de Antonio Martínez Prieto, Víctor Alcañiz, Belén Puente y Nuria Maddaloni y la banda de la Unión Musical Torrevejense, dirigida por Carlos Ramón Pérez.

Novedades en la procesión

En el día grande de la patrona se estrenó un nuevo elemento del cortejo procesional: un banderín inmaculista, que abría el tramo de los alumbrantes. Una pieza de unas dimensiones más reducidas que un estandarte, bordado por Francisco Perales en el taller de Torralba de Calatrava (Ciudad Real), con orfebrería y una reproducción de la Purísima. El banderín pretende remarcar el Dogma Inmaculado en torno a la figura de la Virgen, defendido por la Real Asociación de los Hijos de la Inmaculada con esta advocación. El banderín que fue bendecido con toda solemnidad durante la misa de la mañana del día de la Patrona.

Ofrenda de Flores a La Purísima en las fiestas patronales de Torrevieja 2025 / JOAQUIN CARRION

La talla de La Purísima lució la aureola de su coronación canónica restaurada, delicado trabajo realizado en los talleres de Olmo Quirón de Rota, en Cádiz. Además, los Hijos de la Inmaculada estrenaron la restauración de su estandarte principal llevado a cabo en los talleres de la bordadora María Teresa Pamies, de Crevillent.