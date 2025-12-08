Torrevieja contrata un espectáculo de Navidad con 220 drones para el 21 de diciembre

El Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto adjudicar la realización de un espectáculo visual y luminoso con docenas de drones el próximo domingo 21 de diciembre junto al paseo marítimo de Juan Aparicio.

Según describe el contrato, que ya se realizó en la Navidad de 2024, consistirá en un espectáculo de luces, figuras aéreas y actuaciones coreográficas coordinadas con un mínimo de 220 drones, que de forma conjunta representarán visuales de "temática artística navideña con elementos representativos de la ciudad de Torrevieja".

Dos pases

Se realizarán dos pases del mismo espectáculo coreográfico, con una duración mínima de 15 minutos y de una separación aproximada entre pases de 1:30 horas con el fin de permitir la máxima asistencia posible.

El primer pase dará comienzo a las 18:30 horas y el segundo sobre las 20:00 horas dependiendo de las condiciones técnicas de los dispositivos empleados en la exhibición.

En el primer pase, será necesario contar con un mínimo de 18 pirodrones, es decir, con aeronaves que incluyan dos cargas de fuego frío sin explosivo, el cual produzca un efecto visual tipo bengala.

Para llevar a cabo este tipo de espectáculo el adjudicatario debe contar con las autorizaciones y cualificaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la realización de operaciones.

Justificación

La justificación técnica del contrato señala que la celebración de los festejos locales tradicionalmente está ligada a espectáculos visuales y luminosos que son propios en fechas cercanas a la Navidad. Y con los avances tecnológicos en los recientes años en materia de aeronaves no tripuladas, especialmente con finalidades lúdicas, existe la posibilidad de coordinar "unos espectáculos visuales de gran tamaño haciendo uso de dichas tecnologías".

El uso de tecnologías novedosas permite posicionar a la ciudad de Torrevieja como referente en cuanto a innovación en la celebración de sus festejos, lo que permite diferenciar a Torrevieja de los demás municipios, atrayendo más visitantes en fechas en las que el número de visitantes tradicionalmente ha disminuido, contribuyendo así a la desestacionalización del turismo, promoviendo una economía más estable a lo largo del año.

Según los técnicos este contrato es "fundamental para la realización de un evento que no solo diversifica la oferta de actividades navideñas para la ciudadanía, sino que también fomenta el uso de tecnología innovadora en el ámbito del ocio y entretenimiento". Además, busca incentivar "la participación de los jóvenes en las actividades del municipio de Torrevieja con motivo de la Navidad, todo ello con la colaboración de la Concejalía de Turismo en aras al fomento e interés turístico de la ciudad".

Acto Coste (€) Alumbrado Fiestas Y Navidad 450.000 Cabalgata Reyes Magos 196.081 Organización Fiestas Patronales 172.000 Organización De Las Fiestas De Navidad 167.000 Concierto Fiestas Patronales ("Sidonie" Y "La La Love You") 157.000 Musical Mama Mía 120.000 Contratación Para La Organización La Gala Reina De La Sal 49.800 Belén Municipal Y Carpa 40.000 Gala Premio Diego Ramírez Pastor 29.823 Espectáculo De Drones De Navidad 25.000 Desfile Infantil 22.490 TOTAL 1.429.194 Fuente: Portal de Contratación del Sector Público.

*En esta relación no se incluyen otros gastos ligados a las festividades que todavía no figuran en la base de datos de contratación.

Doce contratos

Con este contrato el Ayuntamiento de Torrevieja suma este final de año al menos 12 adjudicaciones distintas ligadas a la celebración de las Fiestas Patronales y Navidad concentradas en un mes y medio.

Alguno de ellos, por su montante, como el de iluminación o el de la Cabalgata, se derivan de contratos plurianuales adjudicados el año pasado o el anterior.

La Intervención municipal no ha advertido de que exista fraccionamiento -es decir, el troceo de contratos para adjudicar de forma más rápida y directa lo que, por otra parte, limita la libre concurrencia y publicidad del gasto público-, aunque algunos de los objetos de las prestaciones son similares y con su licitación aislada reducen el umbral que exige un proceso más complejo, pero también más ajustado a la libre concurrencia.

Ese concepto, el de fraccionamiento, siempre es interpretable desde el punto de vista de la aplicación de la normativa de Contratación.