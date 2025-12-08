TORREVIEJA
Torrevieja contrata un espectáculo de Navidad con 220 drones para el 21 de diciembre
Con esta adjudicación la organización de los actos de Fiestas Patronales y Navidad suma doce contratos distintos y un coste de 1,4 millones de euros
El Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto adjudicar la realización de un espectáculo visual y luminoso con docenas de drones el próximo domingo 21 de diciembre junto al paseo marítimo de Juan Aparicio.
Según describe el contrato, que ya se realizó en la Navidad de 2024, consistirá en un espectáculo de luces, figuras aéreas y actuaciones coreográficas coordinadas con un mínimo de 220 drones, que de forma conjunta representarán visuales de "temática artística navideña con elementos representativos de la ciudad de Torrevieja".
Dos pases
Se realizarán dos pases del mismo espectáculo coreográfico, con una duración mínima de 15 minutos y de una separación aproximada entre pases de 1:30 horas con el fin de permitir la máxima asistencia posible.
El primer pase dará comienzo a las 18:30 horas y el segundo sobre las 20:00 horas dependiendo de las condiciones técnicas de los dispositivos empleados en la exhibición.
En el primer pase, será necesario contar con un mínimo de 18 pirodrones, es decir, con aeronaves que incluyan dos cargas de fuego frío sin explosivo, el cual produzca un efecto visual tipo bengala.
Para llevar a cabo este tipo de espectáculo el adjudicatario debe contar con las autorizaciones y cualificaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para la realización de operaciones.
Justificación
La justificación técnica del contrato señala que la celebración de los festejos locales tradicionalmente está ligada a espectáculos visuales y luminosos que son propios en fechas cercanas a la Navidad. Y con los avances tecnológicos en los recientes años en materia de aeronaves no tripuladas, especialmente con finalidades lúdicas, existe la posibilidad de coordinar "unos espectáculos visuales de gran tamaño haciendo uso de dichas tecnologías".
El uso de tecnologías novedosas permite posicionar a la ciudad de Torrevieja como referente en cuanto a innovación en la celebración de sus festejos, lo que permite diferenciar a Torrevieja de los demás municipios, atrayendo más visitantes en fechas en las que el número de visitantes tradicionalmente ha disminuido, contribuyendo así a la desestacionalización del turismo, promoviendo una economía más estable a lo largo del año.
Según los técnicos este contrato es "fundamental para la realización de un evento que no solo diversifica la oferta de actividades navideñas para la ciudadanía, sino que también fomenta el uso de tecnología innovadora en el ámbito del ocio y entretenimiento". Además, busca incentivar "la participación de los jóvenes en las actividades del municipio de Torrevieja con motivo de la Navidad, todo ello con la colaboración de la Concejalía de Turismo en aras al fomento e interés turístico de la ciudad".
Doce contratos
Con este contrato el Ayuntamiento de Torrevieja suma este final de año al menos 12 adjudicaciones distintas ligadas a la celebración de las Fiestas Patronales y Navidad concentradas en un mes y medio.
Alguno de ellos, por su montante, como el de iluminación o el de la Cabalgata, se derivan de contratos plurianuales adjudicados el año pasado o el anterior.
La Intervención municipal no ha advertido de que exista fraccionamiento -es decir, el troceo de contratos para adjudicar de forma más rápida y directa lo que, por otra parte, limita la libre concurrencia y publicidad del gasto público-, aunque algunos de los objetos de las prestaciones son similares y con su licitación aislada reducen el umbral que exige un proceso más complejo, pero también más ajustado a la libre concurrencia.
Ese concepto, el de fraccionamiento, siempre es interpretable desde el punto de vista de la aplicación de la normativa de Contratación.
