ORIHUELA
Denuncian el colapso de Urgencias del Hospital de Orihuela con 36 pacientes pendientes de ingreso, según el SATSE
La multiplicación de afecciones respiratorias hace temer al sindicato SATSE un colapso por falta de refuerzos de personal si la Conselleria de Sanidad no actúa de forma inmediata
El Sindicato de Enfermería (SATSE) en Orihuela trasladó este martes su "profunda preocupación" ante lo que valoran como "situación límite" que atraviesa el Servicio de Urgencias del Hospital Vega Baja, en el departamento de Salud de Orihuela, agravada por el aumento acelerado de infecciones respiratorias agudas y la alarmante falta de refuerzos asignados por la Conselleria de Sanidad. En la jornada de este martes se encontraban en el área de Observación de Urgencias 36 pacientes pendientes de hospitalización. Y se estaban produciendo demoras de hasta 73 horas para trasladar a los enfermos a planta.
Infección respiratoria aguda
Esta situación se ha derivado del aumento de las afecciones respiratorias en el área de salud que atiende a la población de Orihuela y municipios de su área como Almoradí, Callosa de Segura, Bigastro, Jacarilla, Benejúzar, Redován, Cox, Rafal, Granja de Rocamora, Dolores, Catral, Albatera, Beneferri, Algorfa, Daya Nueva y Daya Vieja.
Así, según los datos del sindicato, en las últimas dos semanas, la incidencia de infección respiratoria aguda ha crecido de manera explosiva: primero de 600 a 800 casos por cada 100.000 habitantes, y posteriormente de 800 a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Este patrón es idéntico al que precedió el colapso asistencial de enero de este año, cuando el departamento alcanzó los 1.000–1.200 casos y Urgencias quedó completamente desbordada.
El sindicato alerta que pese a este escenario, —y a pesar de que se ha advertido de forma reiterada del riesgo inminente de repetir la situación del año pasado—, la Conselleria de Sanidad solo ha asignado 4 contratos de acumulación de tareas al Departamento de Orihuela.
Cifra que el sindicato califica de "irrisoria" y "absolutamente insuficiente", por ejemplo, en comparación con los 18 contratos asignados al Departamento de Elche. Esta diferencia evidencia una "falta de equilibrio, de responsabilidad institucional y de respeto hacia los habitantes del Departamento de Orihuela, que merecen la misma protección que cualquier otro departamento sanitario de la Comunitat Valenciana".
La gerencia hace lo que puede
El Sindicato reconoce expresamente que la Gerencia del Departamento de Orihuela está realizando un esfuerzo notable con los medios que tiene a su alcance. La sobrecarga actual no responde a una falta de voluntad o de gestión local, "sino a la ausencia de recursos", apoyos y decisiones "valientes" por parte de la Conselleria de Sanidad, que "continúa sin dotar al departamento de los refuerzos necesarios para afrontar la presión asistencial real".
