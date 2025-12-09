Detenida una pareja en Torrevieja por 49 delitos de estafa en alquileres

La Guardia Civil de Torrevieja ha detenido a un hombre y una mujer, pareja sentimental, como presuntos autores de 49 delitos de estafa y cuatro de usurpación de estado civil. Ambos se encontraban fugados de la justicia y acumulaban más de 60 señalamientos judiciales en vigor, en su mayoría órdenes de búsqueda, detención y personación dictadas por juzgados de toda España, que habían desoído. El juzgado de Torrevieja que ha asumido la causa decretó el ingreso en prisión de los arrestados.

Denuncias

A principios del pasado mes de abril, el Equipo Roca de la Compañía de Torrevieja detectó un incremento inusual de denuncias relacionadas con estafas por alquileres de viviendas de víctimas procedentes de diferentes provincias. Todas ellas coincidían en un mismo patrón: las retiradas de efectivo se realizaban en cajeros automáticos de Torrevieja.

Los delincuentes usaron la documentación personal de sus víctimas para hacerse pasar por ellas, lo que provocó que algunas recibieran citaciones policiales y judiciales desde distintas provincias

Los agentes identificaron un modus operandi "perfectamente definido", según señala el departamento de Comunicación de la Comandancia de Alicante. Los detenidos respondían a anuncios de personas que buscaban vivienda en alquiler a través de distintas plataformas online. Posteriormente, ofrecían inmuebles inexistentes a precios por debajo del mercado y solicitaban documentación personal a las víctimas. Con esta información, enviaban contratos falsos y fotografías de supuestos propietarios, que en realidad eran identidades de víctimas anteriores que habían sido suplantadas.

Cuartel de la Guardia Civil de Torrevieja, en una imagen de archivo / Áxel Álvarez

Retirada en efectivo

"Una vez ganada su confianza -señalan las mismas fuentes-, guiaban a las víctimas para que realizaran el pago mediante códigos de retirada de efectivo sin tarjeta generados desde su banca online". Con esos códigos, los estafadores obtenían "de inmediato" el dinero en cajeros automáticos.

Los agentes identificaron a los presuntos autores: un hombre de 36 años y una mujer de 44, residentes en Torrevieja desde 2022 y relacionados con este tipo de estafas desde, al menos, 2015. La pareja empleaba los datos personales de sus víctimas para contactar con nuevos perjudicados y dar de alta numerosas líneas telefónicas prepago, llegando a activar hasta seis líneas a nombre de una misma persona en pocos días.

La pareja vivía prácticamente aislada: solo utilizaba dinero en efectivo, apenas salía de su vivienda y mantenía siempre las persianas bajadas para evitar ser localizada

"Ambos habían convertido esta actividad ilícita en su principal medio de vida. Para evitar ser localizados utilizaban exclusivamente efectivo, apenas salían de su domicilio y mantenían las persianas constantemente bajadas", detalla la Guardia Civil.

Traslado de uno de los detenidos a dependencias de la Guardia Civil en Torrevieja / INFORMACIÓN

62 señalamientos judiciales

Los dos detenidos sumaban 62 señalamientos judiciales, entre ellos 41 órdenes de búsqueda, detención y personación, tres órdenes de detención e ingreso en prisión, y numerosas reclamaciones para averiguación de paradero y domicilio, procedentes de juzgados de Alicante, Málaga, Asturias, Cádiz, Murcia, Sevilla, Girona, Barcelona, Valencia, Cantabria, Melilla, Pontevedra, entre otros.

Hasta el momento, se han identificado 53 víctimas en las provincias de A Coruña, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Granada, Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Jaén, La Rioja, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Tenerife, Toledo y Valencia.

Además del perjuicio económico -que la Guardia Civil no ha estimado-, todas las víctimas vieron comprometida su identidad, lo que provocó que recibieran citaciones policiales y judiciales desde múltiples provincias.

🚨 CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS EN ALQUILERES ✅ RECOMENDACIÓN 🔍 DETALLE 📄 Verificar identidad Solicitar DNI y nota simple del Registro de la Propiedad. 🚫 No pagar por adelantado Evitar pagos sin contrato firmado y verificado. 💳 Usar pago seguro Preferir plataformas de pago con trazabilidad y protección al consumidor. ⚠️ Desconfiar de precios muy bajos Ofertas irreales suelen ser señales de alerta. 🏠 Visita presencial Realizar siempre visita in situ antes de comprometerse. 🚨 En caso de estafa Denunciar inmediatamente y aportar todas las pruebas (mensajes, transferencias, capturas, etc.).

Registro y 25 líneas telefónicas

En noviembre, una vez localizados los sospechosos en un domicilio de Torrevieja, se practicó una entrada y registro en la vivienda, operación que la Guardia Civil bautizó como "Avilator 25". En la misma se intervino material correspondiente a 25 líneas telefónicas diferentes, cinco teléfonos móviles, dos tabletas electrónicas, ropa utilizada en la comisión de los hechos y diversos efectos relacionados con la actividad delictiva. También se localizaron 20 gramos de marihuana y restos recientes de consumo de cocaína.