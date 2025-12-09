Protesta del colegio Miguel Hernández para reclamar al Ayuntamiento de Orihuela que repare la calefacción

La Asociación de Familiares de Alumnos del colegio público Miguel Hernández de Orihuela se concentró este martes a primera hora de la mañana a las puertas del centro para reclamar al Ayuntamiento de Orihuela una solución a la avería de la caldera del centro educativo. A raíz de las denuncias de otros centros públicos, cuyo mantenimiento corre a cargo del municipio, decidieron concentrarse para reflejar un problema que se da en al menos cinco centros más aunque con distintas variables.

Por todos los colegios

La portavoz de la comunidad escolar del "Miguel Hernández" Inés Antón Dayas explicó que en el caso de este centro educativo el problema es la avería de la caldera, comunicada con suficiente antelación al Ayuntamiento sin recibir respuesta formal.

Pero hay centros con la caldera averiada. Otros que carecen del mantenimiento mínimo para autorizar su puesta en funcionamiento, y finalmente colegios que carecen de suministro de combustible. Por ejemplo, uno de los colegios cuenta con combustible excedente del año pasado, pero no puede usarlo porque la maquinaria no ha pasado la inspección de revisión obligatoria. "Aunque lo hemos hecho en nombre del colegio Miguel Hernández, lo hacemos un poco en representación de los demás y porque no queremos dejarlo pasar ni un día más", señaló Antón Dayas. La misma fuente señaló que el centro, como otros de Orihuela, tiene que cubrir con su propio presupuesto reparaciones de fontanería, carpintería y albañilería que debería asumir el municipio.

Luces

En el litoral, una treintena de familias del colegio Playas de Orihuela aprovechó el encendido de las luces navideñas, este jueves en la sede consistorial de Playa Flamenca, para mostrar su descontento, pancartas en mano, y exigir soluciones. "Hay dinero para luces y fiestas, pero parece que los niños, pasando frío en clase, no son una prioridad", lamentaba uno de los padres. Los carteles que portaban repetían un mensaje: "Pasamos frío en las aulas", al mismo tiempo que pedían "condiciones justas y de calidad para nuestros hijos".

Contrato de urgencia

Tras la protesta y movilización de los padres y madres, el Ayuntamiento ha reaccionado anunciando un contrato de urgencia para garantizar el suministro de gasoil de calefacción en los colegios de Infantil y Primaria del municipio. La medida permitirá atender de forma inmediata a los centros educativos mientras se completa "el proceso administrativo del contrato general, actualmente en su fase final".

Un momento de la protesta en el que los padres se dirigen directamente al concejal delegado de Educación para que actúe / INFORMACIÓN

Esta contratación urgente de carácter temporal se ha adoptado "para evitar interrupciones en el servicio de calefacción, en un contexto de bajas temperaturas y aumento de infecciones respiratorias estacionales", según se especifica en la memoria del expediente. Gracias a esta actuación, con una adjudicación directa sin concurso aunque con un límite de gasto máximo de 15.000 euros sin IVA, el suministro "podrá realizarse de manera inmediata y conforme a las necesidades de cada centro".

El concejal de Educación, Vicente Pina, explicó que la decisión se ha tomado “para garantizar el bienestar del alumnado con la máxima rapidez, priorizando su salud y su confort durante el invierno”.

Pancartas en las que se pide que se solucionen los problemas con la calefacción en el colegio Miguel Hernández de Orihuela / INFORMACIÓN

Pina remarcó también que el contrato general que regulará el suministro de combustible durante los próximos años “está prácticamente finalizado y saldrá publicado en los próximos días, ofreciendo estabilidad y una gestión ordenada a largo plazo”.

Por ello, el edil quiso dar un mensaje de tranquilidad a las familias. “Queremos que las familias tengan la tranquilidad de que ningún niño ni niña de Orihuela va a quedarse sin calefacción en su colegio. Hemos actuado con rapidez y con garantías para dar respuesta a una situación excepcional”.

Carteles de padres y alumnos frente a la sede del Ayuntamiento de Orihuela Costa que reclaman calefacción en el colegio Playas de Orihuela / INFORMACIÓN

El comunicado del Ayuntamiento de Orihuela no hace alusión ni a los retrasos en la reparación de calderas ni en la ausencia de revisión de mantenimiento. Tampoco se ha pronunciado el municipio sobre el contrato de reparación de calderas, para el caso de los centros como el colegio Miguel Hernández.

Delegar en Intervención

Según pudo confirmar INFORMACIÓN el equipo de gobierno llegó a delegar, en una práctica que no es aislada cuando se producen problemas con la provisión de servicios esenciales en este municipio, a un supuesto bloqueo a la gestión municipal a la hora de tramitar los contratos de reparación de calderas, revisión y suministro de combustible a la fiscalización económica del área de Intervención. De hecho, la queja de los familiares de alumnos se ha dirigido por escrito por partida doble al área de Educación y a la de Intervención en el mismo Ayuntamiento.