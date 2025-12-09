ORIHUELA
Protesta del colegio Miguel Hernández para reclamar al Ayuntamiento de Orihuela que repare la calefacción
Al menos cinco colegios tienen averiada la caldera, carecen de mantenimiento y revisión para ponerla en marcha o de combustible, mientras que el Ayuntamiento anuncia un contrato de urgencia para suministrar gasoil
La Asociación de Familiares de Alumnos del colegio público Miguel Hernández de Orihuela se concentró este martes a primera hora de la mañana a las puertas del centro para reclamar al Ayuntamiento de Orihuela una solución a la avería de la caldera del centro educativo. A raíz de las denuncias de otros centros públicos, cuyo mantenimiento corre a cargo del municipio, decidieron concentrarse para reflejar un problema que se da en al menos cinco centros más aunque con distintas variables.
Por todos los colegios
La portavoz de la comunidad escolar del "Miguel Hernández" Inés Antón Dayas explicó que en el caso de este centro educativo el problema es la avería de la caldera, comunicada con suficiente antelación al Ayuntamiento sin recibir respuesta formal.
Pero hay centros con la caldera averiada. Otros que carecen del mantenimiento mínimo para autorizar su puesta en funcionamiento, y finalmente colegios que carecen de suministro de combustible. Por ejemplo, uno de los colegios cuenta con combustible excedente del año pasado, pero no puede usarlo porque la maquinaria no ha pasado la inspección de revisión obligatoria. "Aunque lo hemos hecho en nombre del colegio Miguel Hernández, lo hacemos un poco en representación de los demás y porque no queremos dejarlo pasar ni un día más", señaló Antón Dayas. La misma fuente señaló que el centro, como otros de Orihuela, tiene que cubrir con su propio presupuesto reparaciones de fontanería, carpintería y albañilería que debería asumir el municipio.
Luces
En el litoral, una treintena de familias del colegio Playas de Orihuela aprovechó el encendido de las luces navideñas, este jueves en la sede consistorial de Playa Flamenca, para mostrar su descontento, pancartas en mano, y exigir soluciones. "Hay dinero para luces y fiestas, pero parece que los niños, pasando frío en clase, no son una prioridad", lamentaba uno de los padres. Los carteles que portaban repetían un mensaje: "Pasamos frío en las aulas", al mismo tiempo que pedían "condiciones justas y de calidad para nuestros hijos".
Contrato de urgencia
Tras la protesta y movilización de los padres y madres, el Ayuntamiento ha reaccionado anunciando un contrato de urgencia para garantizar el suministro de gasoil de calefacción en los colegios de Infantil y Primaria del municipio. La medida permitirá atender de forma inmediata a los centros educativos mientras se completa "el proceso administrativo del contrato general, actualmente en su fase final".
Esta contratación urgente de carácter temporal se ha adoptado "para evitar interrupciones en el servicio de calefacción, en un contexto de bajas temperaturas y aumento de infecciones respiratorias estacionales", según se especifica en la memoria del expediente. Gracias a esta actuación, con una adjudicación directa sin concurso aunque con un límite de gasto máximo de 15.000 euros sin IVA, el suministro "podrá realizarse de manera inmediata y conforme a las necesidades de cada centro".
El concejal de Educación, Vicente Pina, explicó que la decisión se ha tomado “para garantizar el bienestar del alumnado con la máxima rapidez, priorizando su salud y su confort durante el invierno”.
Pina remarcó también que el contrato general que regulará el suministro de combustible durante los próximos años “está prácticamente finalizado y saldrá publicado en los próximos días, ofreciendo estabilidad y una gestión ordenada a largo plazo”.
Por ello, el edil quiso dar un mensaje de tranquilidad a las familias. “Queremos que las familias tengan la tranquilidad de que ningún niño ni niña de Orihuela va a quedarse sin calefacción en su colegio. Hemos actuado con rapidez y con garantías para dar respuesta a una situación excepcional”.
El comunicado del Ayuntamiento de Orihuela no hace alusión ni a los retrasos en la reparación de calderas ni en la ausencia de revisión de mantenimiento. Tampoco se ha pronunciado el municipio sobre el contrato de reparación de calderas, para el caso de los centros como el colegio Miguel Hernández.
Delegar en Intervención
Según pudo confirmar INFORMACIÓN el equipo de gobierno llegó a delegar, en una práctica que no es aislada cuando se producen problemas con la provisión de servicios esenciales en este municipio, a un supuesto bloqueo a la gestión municipal a la hora de tramitar los contratos de reparación de calderas, revisión y suministro de combustible a la fiscalización económica del área de Intervención. De hecho, la queja de los familiares de alumnos se ha dirigido por escrito por partida doble al área de Educación y a la de Intervención en el mismo Ayuntamiento.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Cuatro heridos, dos de ellos graves, tras un aparatoso accidente en la N-340 a su paso por Cox
- Un técnico del Ayuntamiento de Orihuela advierte de la peligrosidad de la basura enterrada en fincas de La Murada y los agricultores mantienen que exportan los cítricos plantados sobre esos suelos sin restricciones
- El juzgado archiva la denuncia que una edil del PSOE interpuso contra exalcalde de Almoradí Jaime Pérez
- Torrevieja apuesta ahora por una senda peatonal para unir el casco urbano con el hospital que discurra paralela a la CV-95 desde Villa Amalia
- Se desploma parte del cañizo de la cubierta de la nave de Levante de la iglesia de la Inmaculada Concepción