Torrevieja rescata los proyectos contra inundaciones del Plan Vega Renhace al cabo de cuatro años

El Ayuntamiento de Torrevieja ha tardado cuatro años en asumir la tramitación de las actuaciones contra inundaciones que figuraban en el Plan Vega Baja Renhace, impulsados por el anterior Consell del Botànic como respuesta técnica, en el ámbito local y para actuaciones de drenaje sostenible, de las devastadoras inundaciones de Santa María provocadas por la dana de septiembre de 2019 en toda la comarca.

La adjudicación de la redacción de las propuestas, presentadas para todos los municipios de la comarca por Hidraqua (ahora Veolia) en un acto en Rojales en julio de 2021 con el entonces jefe del Consell, Ximo Puig. En una segunda fase se autorizaron nuevas partidas en octubre de 2022.

La mayor parte de las actuaciones subvencionadas por la Generalitat en aquel momento para los 27 municipios de la comarca, y las previstas en subvenciones posteriores ya han sido ejecutadas en esas localidades., mientras en Torrevieja es ahora cuando el Ayuntamiento ha decidido llevarlas a cabo.

Cinco contratos

Después de cuatro años la junta de gobierno ha aprobado la adjudicación de cinco contratos para la redacción de proyectos por un importe total que suma 481.870 euros, destinados a mejorar la red de evacuación de aguas pluviales y la protección frente a inundaciones en el término municipal torrevejense.

Los contratos, tramitados mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, contemplan un plazo de ejecución de ocho meses y un periodo de 20 meses adicionales de asistencia técnica.

📌 ACTUACIONES ADJUDICADAS — PLAN VEGA RENHACE ZONA / ACTUACIÓN EMPRESA ADJUDICATARIA REDACCIÓN (€) PRESUPUESTO OBRA ESTIMADO (€) Colector Los Balcones Vielca Ingenieros, S.A. 237.402,00 10.900.000,00 Colector Rambla Juan Mateo UTE Prevecons – OFI 208 – Imecapi 48.448,12 2.100.000,00 Recogida de aguas pluviales Punta de la Víbora UTE Prevecons – OFI 208 – Imecapi 50.118,76 2.500.000,00 Colector aguas pluviales Zona del Limonar UTE Prevecons – OFI 208 – Imecapi 50.118,76 2.500.000,00 Colectores Roentgen UTE Prevecons – OFI 208 – Imecapi 95.782,50 4.300.000,00 TOTAL 481.870,14 22.300.000,00

La subvención que entregó la Generalitat en 2021 para la redacción de los proyectos era de 580.000 euros y en una segunda fase, adjudicada en octubre de 2022, otros 450.000 euros. En total, algo más de un millón de euros que pueden cubrir el coste de la redacción de los proyectos y de una parte marginal de la ejecución material de las obras. El equipo de gobierno del Partido Popular ha anunciado la adjudicación de los proyectos sin indicar cuánto costarán las obras posteriores, si bien en la información técnica de los contratos se especifica una estimación de más de 17 millones de euros. Un presupuesto muy elevado, que va a costar financiar a corto y medio plazo.

En febrero de 2023 el anterior director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Torrevieja, inició un expediente para impulsar la licitación de los proyectos, que finalmente se han adjudicado ahora.

Los Balcones

El más importante de los proyectos es el previsto en Los Balcones, cuyo presupuesto se ha estimado en 10,9 millones de euros. Plantea recoger todas las aguas pluviales de las zonas residenciales que recaen a la laguna de Torrevieja con un tramo de colectores soterrados y marcos de hormigón localizado en paralelo a la carretera CV-95, que actúe "como interceptor de la mayor parte del caudal de escorrentía generado en esta zona, y en donde desaguan los ramales previstos. Este tramo cruza bajo la carretera CN-332 hasta llegar a la zona costera para el posterior desagüe de las aguas pluviales recogidas", según el esbozo del proyecto, a través de cuatro emisarios al mar en La Veleta-Mar Azul.

Plano del proyecto de colector en Los Balcones / INFORMACIÓN

Juan Mateo

La Rambla Juan Mateo, en el centro del casco urbano, y la avenida de Roentgen, en el extremo norte de la playa de Los Locos -el "222"- son zonas de la ciudad en las que el Ayuntamiento, a través de la empresa mixta del ciclo integral del agua, Agamed, ha invertido cantidades millonarias en los últimos años para intentar rebajar el impacto de las lluvias torrenciales, objetivo solo logrado parcialmente. En la Rambla Juan Mateo, donde Agamed acaba de invertir más de cuatro millones de euros en la zona a cota más baja en el puerto y en su confluencia con el paseo de La Libertad, el proyecto plantea un desembolso de otros 2,1 millones (IVA incluido). En este caso se pretende ampliar la red de pluviales a los viales adyacentes en paralelo y en perpendicular al trazado de la rambla como Apolo, Caballero de Rodas, Blasco Ibáñez, Joaquín Chapaprieta o San Ramón, entre otras.

Proyecto de ampliación de la red de pluviales entorno a la rambla de Juan Mateo, valorado en 2,1 millones / información

Las Torretas

El presupuesto del tercer proyecto se eleva hasta los 2,5 millones de euros y pretende rebajar el impacto de las inundaciones en Las Torretas -el mismo la denomina El Salado y Punta la Víbora-, zona con cientos de viviendas adosadas a la que el Patricova, el plan frente al riesgo de inundación de la Generalitat, incorporó en la revisión de su cartografía en 2015 como área de elevado peligro de inundación. En ella los vecinos tienen que lidiar periódicamente con la avenida de agua procedente de la CV-905 además, con una dotación de servicios muy deficiente: parte de las urbanizaciones todavía cuentan con viales internos de tierra y zahorra. Es el proyecto realizado con menor nivel de definición.

Zona de El Salado, La Punta la Víbora y las Torretas en las que es necesaria una actuación con una inversión de 2,5 millones / INFORMACIÓN

El Limonar

En la cuarta actuación prevista, se contempla la construcción de colectores de pluviales en una zona que el Ayuntamiento identifica como El Limonar, entre las calles Golondrina y Efrén Gutiérrez, y que se localiza en torno al IES Torrevigía, donde se ubican las primeras balsas de laminación de pluviales que se improvisaron en Torrevieja con una infraestructura muy precaria y que suelen desbordarse con los aportes procedentes de la CV-905, La Hoya y Doña Inés. Para esta actuación figura una inversión necesaria de 2,5 millones de euros.

Zona de actuación del entorno de las balsas de laminación del Limonar con una inversión de 2,2 millones de euros prevista / INFORMACIÓN

Por último, se presenta el proyecto para completar la red de pluviales de la avenida de Roentgen, donde el Ayuntamiento quiere diseñar una ampliación de los colectores de pluviales a lo largo de toda la avenida, en Becisa, Doctor Waskman, Diego Ramírez, Mallorca y Tagore, entre otros viales cercanos. En la principal de Roentgen se pretende realizar con un marco de hormigón de 2x1 paralelo al ya existente. La inversión estimada es de 4,5 millones de euros.

Proyecto de ampliación de los colectores de pluviales en entorno de la avenida de la Roetgen / INFORMACIÓN

Muy positivo

La Concejalía de Gestión Urbanística aseguró que se trata de un "avance" muy positivo, ya que “con estos proyectos seguimos dando pasos firmes para dotar a Torrevieja de infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a los retos del cambio climático. Nuestro objetivo es reforzar la capacidad de drenaje del municipio y minimizar los efectos de las lluvias torrenciales que históricamente han afectado a diferentes zonas de la ciudad". También señaló que la planificación y la inversión en red de pluviales "es esencial para mejorar la calidad de vida de los vecinos".

Áxel Álvarez

Por la vía verde

Se trata de proyectos concretos para zonas en las que se producen problemas por acumulación de agua con lluvias torrenciales, pero que, pese a su elevado coste, no solucionan el principal en episodios de fuerte intensidad en la cuenca vertiente de la laguna de Torrevieja, en la que el Ayuntamiento necesita invertir 30 millones para evitar el corte de la carretera CV-905. Además de producir frecuentes inundaciones en Las Torretas, en un área medioambientalmente tan sensible como el perímetro lagunar, la aportación de agua dulce malogra la producción de las salinas.

El plan que pretende canalizar las aguas procedentes de la avenida de Cortes Valencianas, Doña Inés, Torrealmendros y la Hoya a través de un colector subterráneo en la vía verde hasta el canal del Acequión y la bahía de Torrevieja, tras un proceso de decantación de sedimentos, no está presupuestado.

El alcalde, Eduardo Dolón, aseguró el 10 diez de octubre tras el último episodio de dana, donde se recogieron acumulados de 80 litros por metro cuadrado y que desbordó el parque inundable de Doña Inés y la zanjas de evacuación de la CV-905, que ese diseño que figura en el plan director de pluviales lo asumiría Agamed. No aclaró, sin embargo, cómo se va a financiar, porque necesita como mínimo, 25 millones de euros de inversión. Tampoco el consejo de administración de la empresa, participada en un 74 % por Veolia, se ha pronunciado sobre esta cuestión públicamente.