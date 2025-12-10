Apuñala a tres personas en una zona de restaurantes de Torrevieja 

Una mujer neerlandesa de unos 50 años fue arrestada en la tarde del martes tras agredir con dos cuchillos a tres personas. En un primer momento, ha trascendido que intentó robar en un bar armada con dos cuchillos de cocina. Fue en el bar El botijo, en una tranquila zona residencial al sur del municipio de Torrevieja, lindando con el norte de Orihuela Costa, en la urbanización Rocío del Mar, según han señalado a este periódico fuentes municipales.

Testigos presenciales manifiestan a este periódico que la mujer entró en el restaurante como una clienta más. Se sentó al lado de un grupo de jubilados que, como cada tarde, se juntan en el local para jugar a las cartas. Se quitó el abrigo y dejó a un lado el móvil y un bolso, donde llevaba otra arma blanca. De repente, se levantó y empezó a gritar, dirigiéndose a la barra y aporreándola con dos cuchillos.

Bar El Botijo, en Rocío del Mar / Loreto Mármol

Después salió dejando sus pertenencias. Ya en la terraza, le dijo a una clienta que había discutido con su pareja y la amenazó para que le diera el móvil y esta se lo entregó. Todo en cuestión de unos 20 segundos. Momentos antes, apuntan otros testigos, vieron un coche oscuro huyendo a toda velocidad, pudiéndose tratar de la pareja.

Mientras la mujer abandonaba el local, los propietarios del bar llamaron a la policía.

Posteriormente, subió a una zona de restaurantes, a unos 350 metros. En el primer establecimiento que encontró, un restaurante chino llamado Yoku, repitió la misma operación. Se sentó en la entrada como esperando a que la atendieran para pedir comida para llevar.

Restaurante Yoku, donde se produjeron las agresiones / Loreto Mármol

Acto seguido, se levantó y comenzó a gritar cuchillos en mano, agrediendo a un cliente en una mano y a un camarero en el costado. El trabajador, de 38 años y nacionalidad china, tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Universitario de Torrevieja. La víctima se encuentra ingresada a la espera de una cirugía y su pronóstico es reservado, según fuentes hospitalarias.

Después, la agresora salió del local y apuñaló en la vía pública a un empleado del servicio de Correos, causándole lesiones en un antebrazo.

Los hechos se produjeron sobre las 20.20 horas de este martes. Aunque se trata de una urbanización tranquila, sobre todo en esta época del año, la agresión tuvo lugar en una zona de restaurantes que a esa hora suele estar bastante concurrida.

Los primeros en llegar, por cercanía, fueron dos patrullas de la Policía Local de Orihuela, que ya había sido avisada de lo acontecido minutos antes. Así, arrestaron a la presunta autora de la agresión en colaboración con la Policía Local de Torrevieja. Aunque la zona se encuentra en el término municipal de Torrevieja, es limítrofe entre ambos municipios.

Tras ser informada de sus derechos y de los motivos de la detención, los agentes entregaron a la arrestada a la Guardia Civil de Torrevieja, que se hizo cargo de su custodia y de la continuación de las diligencias policiales.