Vecinos y empresarios de Dolores se oponen al ecoparque: "Lo tenemos literalmente en la puerta de casa"

Frente común vecinal y empresarial contra la ubicación que ha elegido el Ayuntamiento de Dolores para construir el nuevo ecoparque fijo, en una parcela de más de 3.500 metros cuadrados en la calle Escritor José Pastor.

Los afectados quieren dejar claro que no se oponen a este tipo de instalaciones, sino a que se esté construyendo justo enfrente de viviendas habitadas, "un lugar totalmente inapropiado y carente de sentido común". En este sentido, recuerdan que el propio documento de la Generalitat clasifica este tipo de instalaciones como actividad potencialmente contaminadora de la atmósfera cuando se ubican a menos de 500 metros de un núcleo residencial, "y aquí no hablamos de 500 metros, sino de que tenemos el ecoparque literalmente en la puerta de casa", prosiguen.

Allí se almacenarán aceites usados, pinturas, electrodomésticos, bombillas, muebles y residuos voluminosos. "No hace falta decir que esto no es compatible con un barrio residencial, ni desde el punto de vista sanitario, ni ambiental, ni urbanístico", insisten.

Firmas

Por ello, los vecinos están recogiendo firmas, porque, sostienen, "esto afecta al valor de las viviendas, a la salud, la convivencia y la tranquilidad de un barrio que estaba en pleno crecimiento". Un problema, añaden, que está movilizando a vecinos, familias y propietarios que nunca habían tenido que alzar la voz. De hecho, para hacer visible su queja y expresar su disconformidad, un grupo interrumpió la última sesión plenaria, produciéndose un momento tenso que finalmente dio lugar a que el alcalde de la localidad, Joaquín Hernández, se viera obligado a escucharles.

Terreno que albergará la instalación / Información

Precisamente, el regidor había argumentado a finales de octubre, cuando se presentaron las obras, que Dolores había cedido esta parcela "situada junto a una zona residencial para demostrar que este tipo de infraestructuras no generan molestias ni problemas de convivencia".

Sin embargo, este frente común insiste en que "hay otra cara en un proyecto que se está vendiendo como bueno para el municipio", la de los vecinos y trabajadores de una empresa colindante que aseguran que "esta decisión ya ha generado un daño económico directo, con inversiones paralizadas y un entorno empresarial gravemente afectado".

Además, recuerdan que la parcela se encuentra en zona inundable, aludiendo a que Dolores sufrió una dana en 2019 con consecuencias devastadoras: "Si una situación similar volviera a repetirse, ¿quién asumiría la responsabilidad si se arrastran residuos o aceites por las calles?", se preguntan.

Parcela de más de 3.500 metros cuadrados en la calle Escritor José Pastor que el municipio ha cedido al consorcio / Información

Transparencia

También critican "la falta total de transparencia con la que se ha gestionado este proyecto". Los vecinos aseguran que llevan tiempo pidiendo información y participación, sin respuesta satisfactoria por parte del Ayuntamiento. "Quienes hemos solicitado el expediente completo seguimos recibiendo evasivas y retrasos injustificados, impidiéndonos analizar la documentación con expertos técnicos y legales", añaden. Como ejemplo, indican que el cartel que aparece en las imágenes oficiales se colocó únicamente en la presentación y desapareció ese mismo día.

Inicio de las obras del ecoparque fijo en una parcela municipal jnto a una zona residencial / Información

Existen, concluyen las mismas fuentes, alternativas con menor impacto, sin conflicto ni riesgo, como los polígonos industriales, como ha hecho Almoradí, el primero de los 12 previstos en el proyecto de gestión que ha puesto en marcha este año el Consorcio Vega Baja Sostenible, que gestiona las basuras de los 27 municipios de la comarca.

Por su parte, el regidor afirma que se reunió con los vecinos y le dio toda la información disponible, teniendo en cuenta que la entrega de documentación técnica depende de la autorización del secretario. En cualquier caso, el Consistorio no se replantea la ubicación elegida.

Este ecoparque fijo tiene un plazo de ejecución de cuatro meses y cuenta con un presupuesto de 520.000 euros, lo que lo convierte en uno de los más grandes de la Vega Baja. Su finalidad es permitir a la ciudadanía de Dolores y Catral reciclar hasta 40 tipos de residuos, pudiendo depositar los residuos del hogar no aptos para los contenedores viarios como electrodomésticos, aparatos eléctricos y electrónicos, muebles, residuos voluminosos, bombillas, aceites, pinturas o tintas, entre otros.

Ecoparques informatizados

Como el de Almoradí, estará totalmente informatizado. Así, los vecinos podrán darse de alta en el sistema para registrar los residuos que depositan en la red de ecoparques fijos y móviles. Este sistema digital también permitirá a la entidad formular programas de bonificaciones en un futuro cercano que premien el buen comportamiento ambiental de la ciudadanía, como es el uso de ecoparques.

Hernández recordó, además, que este proyecto se enmarca en el cumplimiento de la Ley 7/2022, que obliga a las administraciones locales a fomentar el reciclaje y la correcta gestión de los residuos: "Todos los ayuntamientos debemos impulsar políticas que promuevan la separación en origen y reduzcan la cantidad de residuos no reciclables".

En este sentido, puso en valor el trabajo realizado por el municipio en la recogida selectiva. "En el primer año del servicio puerta a puerta hemos generado 500 toneladas de fracción orgánica, un dato que demuestra el compromiso de nuestros vecinos y vecinas con el medio ambiente y que sitúa a Dolores como un ejemplo para la comarca", añadió.

A su juicio, la instalación de la planta de transferencia fue una decisión clave, porque "si no se hubiera construido, los camiones de basura tendrían que desplazarse hasta Castilla-La Mancha o Andalucía, por lo que "gracias a ella, hoy contamos con un sistema más eficiente y sostenible, que solo ha traído beneficios para el municipio".