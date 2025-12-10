El nuevo edificio de Agamed y la sede universitaria de Torrevieja encara su recta final por 4,5 millones

Las obras de las nuevas oficinas de Agamed y del edificio que acogerá la sede universitaria de Torrevieja encaran su fase final, con los trabajos de acabados muy avanzados y la previsión de estar finalizada en el primer trimestre de 2026. El coste total, que asume la empresa de gestión del abastecimiento de agua, asciende a 4,5 millones de euros, unos 500.000 euros más que lo inicialmente previsto tras una modificación por las dificultades técnicas detectadas.

La actuación, que combina arquitectura contemporánea, funcionalidad y eficiencia, afronta sus últimos meses antes de convertirse en un nuevo polo académico y tecnológico con el que el Consistorio pretende dinamizar la zona y consolidar la oferta formativa universitaria en la ciudad compartida entre la UA, UMH y la UNED.

El alcalde de la localidad, Eduardo Dolón, junto con el edil de Educación, Ricardo Recuero, y el concejal de Ciclo Integral del Agua, Antonio Vidal, acompañados del gerente de Agamed Jorge Ballesta, la gerente adjunta, Gemma Cruz, así como el arquitecto y redactor del proyecto, Francisco Juárez, han visitado este miércoles la construcción de este moderno edificio.

Visita a las instalaciones / Información

El regidor ha avanzado que, paralelamente, el Ayuntamiento ya está preparando la licitación del mobiliario del edificio universitario, con el objetivo de que pueda estar equipado al finalizar el primer trimestre del año.

El objetivo, ha destacado, es que las universidades puedan comenzar a trabajar en el edificio antes del final del curso, facilitando así toda la programación de matrículas, cursos de verano y actividades formativas.

Asimismo, el alcalde ha adelantado una de las novedades más singulares del proyecto: la instalación de un sistema de iluminación monumental en la piel exterior del edificio, con características similares a la empleada en el Dique de Levante. Esta tecnología permitirá una imagen exterior "totalmente novedosa", ha subrayado, capaz de proyectar diseños luminosos hacia el paseo e integrarse con la iluminación ornamental de la ciudad.

Interior del edificio / Información

Juárez ha explicado que el edificio se encuentra en "fase de terminación", con prácticamente todos los pavimentos instalados, los techos en ejecución y los revestimientos interiores y exteriores muy avanzados. También ha señalado que ya están montados los ascensores, el montacoches y la mayor parte de la carpintería de aluminio.

El arquitecto ha manifestado que solo restan partidas puntuales, como el jardín vertical y la piel exterior definitiva del edificio, confiando en que la obra pueda completarse dentro del plazo previsto, a lo largo del primer trimestre del año próximo.

Por su parte, Ballesta ha hecho hincapié en la complejidad técnica del edificio y la ilusión del equipo por el futuro traslado. Así, ha resaltado que ya se está trabajando en la digitalización de documentación y en la preparación del vaciado de las oficinas actuales, con el objetivo de iniciar el cambio de ubicación en cuanto el edificio esté operativo.

Ballesta ha señalado que está previsto que alrededor de 50 trabajadores desempeñen su labor en estas instalaciones, donde se implantará un modelo flexible de puestos de trabajo que permitirá dinamizar el funcionamiento interno.

"Este edificio está pensado para los jóvenes y para el futuro de Torrevieja; su ubicación y su diseño lo convierten en una infraestructura estratégica para la formación y el desarrollo de nuestra ciudad", ha concluido Dolón.

Dificultades

En septiembre del año pasado, después de concluir la estructura del sótano y el forjado de la primera planta, se detectó un problema que obligó a eliminar y hacer de nuevo lo terminado. El hormigón del forjado de la primera planta no cumplía con las especificaciones de la normativa y hubo que retirarlo.

Con todo, la obra estuvo avanzando a velocidad de crucero tras un importante retraso acumulado por los problemas derivados con la propiedad del suelo: el Ayuntamiento cedió los terrenos a Agamed sin que parte de ellos fueran de su propiedad. Hasta que el municipio no compró los metros que faltaban, la empresa decidió no arrancar la obra, que fue presentada como inminente en un acto en el Teatro Municipal a principios de 2022.

El derribo de la estructura del anterior edificio que ocupaba el solar se llevó a cabo durante el verano de ese mismo año. Para que se iniciara el proyecto el municipio tuvo que abonar más de 200.000 euros a la empresa inmobiliaria Travensa por apenas 40 metros cuadrados que no eran municipales y garantizarle un acceso a su propiedad en el edificio anexo. Además, el Ayuntamiento se vio obligado a derribar una parte de la Sala de Exposiciones Vista Alegre -que se quedó sin aseo y patio interior originales- porque el proyecto del nuevo edificio no "cabía" en el solar cedido.

También se han producido quejas de los vecinos de la zona y negocios de hostelería que se encuentran en el corazón del centro del casco urbano, en una de las escasas confluencias de calles peatonales de la ciudad: calle Concepción con Canónigo Torres, muy cerca del paseo Vista Alegre.