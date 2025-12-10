Torrevieja propone más de 40 actividades durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo

La Concejalía de Fiestas y Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja ha presentado la programación de actividades para la campaña navideña 2025–2026. La concejala Rosario Martínez Chazarra ha detallado un calendario que abarca más de 40 actos entre el 11 de diciembre y el 5 de enero, distribuidos en Torrevieja y La Mata, con énfasis en la participación ciudadana, el apoyo al comercio local y la oferta cultural y recreativa para distintos grupos de edad.

Reparto de poinsettias y bolsas comerciales

Las actividades comienzan este viernes11 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña en la plaza Miguel Hernández, donde también se entregarán los premios del I Concurso Escolar de Diseño de Elementos de Iluminación. Ese mismo día se repartirán poinsettias navideñas en comercios locales y 30.000 bolsas recicladas personalizadas, en el marco de la campaña de dinamización comercial. Paralelamente, se desarrolla la 22ª edición del Concurso de Escaparatismo Navideño, con más de 20 establecimientos inscritos.

🎄 DESTACADOS NAVIDAD TORREVIEJA 2025 📅 Fecha ⏰ Hora 📍 Lugar 🎭 Evento 20 DIC 12:00 Calles peatonales 🍷 Tardeo Navideño 21 DIC 18:30 / 20:00 Paseo Juan Aparicio 🛸 Dronlight Show 23–24 DIC 11:00 Torrevieja & La Mata 🎅 Casita de Papá Noel 23 DIC 18:30 CC Virgen del Carmen → Teatro 🎪 Gran Desfile de Papá Noel 26 DIC 11:00 Pl. Encarnación Puchol (La Mata) ⛸️ Inauguración pista de hielo 27 DIC 22:00 Pl. de la Constitución 🎤 Concierto OH! MARLENE 30 DIC 11:30 La Mata 🏃 San Silvestre Infantil 30 DIC 19:30 Pl. de la Constitución 🌃 San Silvestre Nocturna 31 DIC 12:00 Pl. de la Constitución 🕰️ Nochevieja Infantil 31 DIC 00:00 Pl. de la Constitución 🔔 Campanadas y fiesta 3–4 ENR 16:30–19:30 Torrevieja & La Mata 📬 Recogida de cartas Reyes 5 ENR 16:30 Callejero → Ayuntamiento 👑 Cabalgata Reyes Magos

Peatonales

Entre los actos programados, cabe destacar el Tardeo Navideño del 20 de diciembre, desde las 16:00 horas en las calles peatonales; el "Dronlight Show", el 21 de diciembre en el paseo Juan Aparicio, con dos pases (18:30 y 20:00 horas); y la apertura de la "Casita de Papá Noel", que estará operativa el 23 y 24 de diciembre en la plaza de la Constitución y en la plaza Encarnación Puchol (La Mata), respectivamente.

El 23 de diciembre, a las 18:30 horas, se celebrará el "Desfile de Papá Noel", con salida desde el Centro Cultural Virgen del Carmen y recorrido hasta el Teatro Municipal.

El 26 de diciembre se inaugurará la "pista de hielo sintético" en la plaza Encarnación Puchol de La Mata, con acceso gratuito hasta el 1 de enero. Esa misma jornada, en la plaza de la Constitución, actuarán “Sette Voci” (21:00 h) y, al día siguiente, 27 de diciembre, se celebrará el concierto de "Oh! Marlene" a las 22:00 horas.

San Sivestre Infantil

El cierre de año incluye la "San Silvestre Infantil", el 30 de diciembre a las 11:30 horas en La Mata, y la "San Silvestre Nocturna Puerto de Torrevieja”, ya en ese momento, con la previsión municipal de la zona inferior del dique de Levante está abierta al público tras las obras de remodelación, a las 19:30 horas en la plaza de la Constitución. El 31 de diciembre se mantienen la "Nochevieja Infantil" (12:00 h, plaza de la Constitución) y la celebración de fin de año con campanadas a medianoche en el mismo emplazamiento.

Puntos de recogida

Tras el cambio de año, los días 3 y 4 de enero se habilitarán puntos de recogida de cartas para los Reyes Magos en la plaza de la Constitución y en la plaza Encarnación Puchol, entre las 16:30 y las 19:30 horas. La programación concluirá el 5 de enero con la Cabalgata de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, cuyo recorrido finaliza en el Ayuntamiento tras la adoración al Niño Jesús en el templo parroquial de La Inmaculada.

Según ha indicado la concejala, esta edición representa la programación más extensa hasta la fecha, con un criterio de equilibrio territorial (Torrevieja y La Mata) y de accesibilidad para distintos colectivos. Además, se mantiene la colaboración con asociaciones locales, academias y el tejido comercial como parte de la estrategia de desestacionalización turística del municipio.

Del programa ha desaparecido el acto de inauguración del árbol de Navidad que cedía la comunidad escandinava y una promotora inmobiliaria y que se ubicaba desde hace más de dos décadas en la plaza de la Constitución.